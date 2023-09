Bettembourg: un nouveau pont et de grosses perturbations à prévoir en 2024

Share this with email

Pour l'instant, on en parle peu. Sur place, seul un petit panneau, placé sur le trottoir, annonce «la reconstruction de l'OA265 permettant à la N13 de franchir les voies CFL à Bettembourg». Pourtant, le chantier du pont Emile-Hammerel, mené par l'Administration des ponts et chaussées, va avoir de lourdes conséquences sur la vie quotidienne de la commune en 2024. L'ouvrage, qui permet de relier les deux parties de la ville, sera coupé durant huit mois, d'avril à décembre. De plus, le stationnement à la gare sera perturbé. Virgule fait le point sur ces futurs travaux qui pointent à l'horizon.

Le projet du nouveau pont «bow-string»

L'ouvrage actuel, en béton, a été construit en 1975. Il avait alors remplacé un passage à niveau, pour enjamber les voies et quais de la gare de Bettembourg, le deuxième nœud ferroviaire du Luxembourg. Le pont Emile-Hammerel permet de relier la rue de la Gare et le centre-ville de Bettembourg à la route de Mondorf et toute la partie Est de la commune. Il s'agit de la route nationale 13, un axe routier très fréquenté par les voitures, les bus et des camions. À titre indicatif, route d'Esch, le trafic de la N13 est de plus de 14.000 véhicules par jour en semaine; à l'autre bout de la ville, route de Mondorf vers Hellange, il est de plus de 10.000 véhicules.

Après un demi-siècle de bon et loyaux services, l'ouvrage en béton va être déconstruit puis remplacé par un nouveau pont de type «bow-string», moyennant un budget de 18,9 millions d'euros voté en 2022. Ce nouvel ouvrage dessinera toujours une courbe au-dessus de la gare et des voies, avec deux voies de circulation pour les véhicules motorisés et un trottoir de 2,50 mètres de large de chaque côté de la route pour les piétons et les cyclistes.

Le chantier, d'ampleur, va nécessiter une coupure totale de la circulation sur le pont Emile-Hammerel durant huit mois, d'avril à décembre 2024. Les travaux vont aussi avoir des conséquences aux abords immédiats de la gare, puisqu'une partie du parking CFL va être neutralisée et utilisée pour le chantier, car le nouveau pont va être construit sur place. Enfin, un barrage ferroviaire de quatre semaines est programmé durant l'été 2024, pour permettre la mise ne place du nouveau pont: aucun train ne circulera donc à Bettembourg à ce moment-là.

Le trafic routier profondément perturbé

On l'a dit précédemment, la N13 est un axe majeur du pays et, forcément, de la commune. Bettembourg va être coupée en deux. La déviation principale, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes notamment, fera passer les véhicules par le CR161 au niveau du garage Winandy (entre Bettembourg et Hellange), la voie de desserte du centre multimodal, le pont vert qui longe l'A13 avant de récupérer la N31 entre Dudelange et Bettebourg et d'entrer à Bettembourg par le pont «Cellula». Soit un détour de 6 km.

Une autre déviation, que ne pourront emprunter que les véhicules légers, passera par la rue de Peppange (CR132) et sous l'autoroute A3, avant de bifurquer rue des Ponts à Peppange (CR159) et de continuer jusqu'à Livange où l'on pourra récupérer la N31 en direction de Bettembourg. Là encore, un parcours de 6 km.

À noter que le petit pont qui enjambe les voies ferrées entre les rues Dycks et Michel-Lentz ne pourra pas être utilisé comme itinéraire de déviation, car cela reporterait du trafic dans des zones résidentielles. Seuls les véhicules de secours devraient être autorisés à l'emprunter. Enfin, le passage souterrain de la gare restera ouvert et sera donc accessible aux piétons et aux cyclistes.

Un parking provisoire pour les usagers de la gare

Le chantier du nouveau pont va aussi perturber le quotidien des usagers de la gare, notamment ceux qui stationnent sur le parking CFL pour ensuite emprunter le train. En effet, le nouvel ouvrage sera préfabriqué sur place, au pied du pont actuel, ce qui va conduire à la neutralisation des quais de la gare routière et d'une bonne partie des places de parking pour les voitures. On parle ici de 150 places, sur les quelque 300 existantes.

Pour les bus, un long quai provisoire sera aménagé le long de la gare et du hall de marchandises. Pour les automobilistes, un parking provisoire va être aménagé. Lors du conseil communal du 10 mars 2023, il a été indiqué qu'il le serait sur le site de l'ancienne briqueterie, à proximité du centre de formation du bâtiment. Des navettes seront mises en place pour effectuer le trajet entre ce parking provisoire de 240 places et la gare, et ce dès le premier train du matin. A savoir que 11.000 usagers montent ou descendent en gare de Bettembourg chaque jour de semaine en moyenne, selon les chiffres 2022 de l'Observatoire digital de la mobilité.

Ce parking est prévu pour être aménagé d'ici la fin de l'année 2023 et sera mis en fonction en décembre ou début 2024. Au même moment, la partie du parking CFL destinée au chantier du nouveau pont sera neutralisée.

Aucun train durant quatre semaines à l'été 2024

L'information avait déjà été divulguée lors du Corest du sillon lorrain nord à la fin de l'année 2022, mais l'échéance paraissait alors lointaine. Elle se rapproche et les dates sont officielles: du 16 juillet au 12 août 2024, un barrage complet sera mis en place à la gare de Bettembourg. Pour le dire clairement, aucun train n'y circulera pendant quatre semaines.

Aucun train ne circulera à Bettembourg du 16 juillet au 12 août 2024. © PHOTO: Christophe Olinger

Cela concerne la ligne Esch-Bettembourg-Luxembourg. Cela concerne aussi et surtout la ligne Metz-Thionville-Luxembourg. Pendant cette coupure totale de la circulation des trains, les travées du pont en béton existant seront démolies, puis deux des trois travées du nouveau pont «bow-string» seront mises en place.

Pour les travailleurs frontaliers qui empruntent habituellement les TER Metz-Luxembourg, il faudra donc emprunter des bus de substitution... depuis Thionville. Tous les détails concernant la mise en place de ce service alternatif ne sont pas encore connus.

Des commerçants inquiets

Du côté des quelques commerçants du centre-ville de Bettembourg rencontrés mardi après-midi, ce chantier d'ampleur n'augure rien de bon. Tous ont vaguement entendu parler de la coupure du pont, mais aucun n'a les informations dans le détail. Une réunion devrait être organisée.

Pour cette vendeuse d'un magasin de la rue de la Gare, qui souhaite rester anonyme, «ça ne peut que faire du tort au commerce local, alors que Bettembourg est déjà une ville dortoir» et que les affaires sont difficiles. Cette morosité économique est également mise en avant par Gosia, qui tient une boutique de retouches de vêtements route de Luxembourg et emploie quatre personnes. «Bettembourg est déjà morte comme cela, je suis vraiment inquiète avec ce chantier. Cela risque d'être catastrophique!»

Il y a des bouchons en temps normal, là ça va être encore plus compliqué de circuler. Ça va vraiment être la misère! Mélanie Commerçante du centre-ville

Catastrophique, c'est également le qualificatif employé par Mélanie, en train d'arroser ses plantes devant sa boutique Flower Action, route d'Esch. «Il y a des bouchons en temps normal, là ça va être encore plus compliqué de circuler. Ça va vraiment être la misère! Il n'y aura rien de positif, au contraire...»

Positive, Mira, gérante du LS Café, veut le rester. «Peut-être que des ouvriers du chantier viendront consommer ici», lance-t-elle. Mais elle redoute quand même une perte de clientèle, notamment les personnes qui traversent la commune le week-end et s'arrêtent pour profiter de sa terrasse.

Il y a donc de l'inquiétude, et surtout de l'incertitude devant l'inconnue. Mais Anibal Da Cruz, le président de l'Union artisanale et commerciale de Bettembourg, a un autre point de vue, résolument positif. Pour lui, la clientèle des habitués sera toujours présente, malgré les travaux. Et il pense même que les déviations, qui feront notamment passer les usagers par les routes d'Esch et de Luxembourg, peuvent «apporter davantage de visibilité à certains commerces».

Peu d'impact pour les écoliers

Ce n'est finalement qu'au moment du démarrage des travaux que l'on pourra mesurer les conséquences de ce chantier. Un chantier mené par l'État et l'Administration des ponts et chaussées que la première échevine Josée Lorsché juge tout simplement nécessaire. «On ne peut pas se permettre, dans un pays comme le Luxembourg, qu'un pont sur lequel circulent beaucoup de bus et de camions s'écroule. Il faut savoir accepter, temporairement, certaines situations qui ne sont pas confortables, avec l'objectif d'améliorer la sécurité», explique-t-elle.

L'élue Déi Gréng concède que la circulation est souvent compliquée à Bettembourg et que le chantier ne va pas arranger les choses. «Le défi sera de gérer ces travaux de manière optimale.» Elle veut aussi croire qu'une telle coupure de huit mois peut faire changer les mentalités en termes de mobilité, notamment chez les habitants de la commune: par exemple marcher ou prendre son vélo plutôt que la voiture pour faire quelques centaines de mètres.

Josée Lorsché insiste aussi sur les conséquences pour les écoliers et les parents, qui seront minimes. «Une petite partie des élèves de la Schoul am Duerf (au centre-ville, NDLR) viennent des rues de l'autre côté des voies ferrées et ils pourront toujours emprunter le passage souterrain. Il y a seulement un problème à régler, pour les séances de natation des élèves de la Reebou Schoul à la piscine. Avec la coupure du pont, ils devront emprunter un autre chemin.»

À noter enfin que d'autres travaux, ceux de la rénovation de la gare, doivent être menés en 2025 (les réaliser en même temps que ceux du pont étaient trop compliqués) et que, plus largement, l'ensemble du centre-ville doit être revalorisé dans les années à venir. Bettembourg n'en a donc pas fini avec les chantiers.