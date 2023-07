Bientôt des carafes d'eau gratuites dans les restaurants au Luxembourg?

Share this with email

Le Luxembourg devrait-il suivre l'exemple de la France? Dans les restaurants français, commander une carafe d'eau ne vous coûte rien. Sophie Faber a lancé une pétition réclamant que ce service soit également rendu gratuit dans les restaurants au Luxembourg. «L'eau du robinet sur le territoire du Luxembourg est potable et le droit d'accès à l'eau potable est un droit fondamental et un besoin premier de l'humain. Il s'agit de bon sens, de justice et d'égalité», explique-t-elle dans son texte ouvert à la signature depuis ce mercredi. Notons qu'en 2016, une pétition similaire avait déjà été mise en ligne.

Sollicité par Virgule à ce sujet en juin 2022, François Koepp, directeur de l'Horesca, considérait qu'il n'est pas possible de rendre gratuite une carafe d'eau de bonne qualité: «Nettoyer les carafes et l'hygiène, cela a un coût!» Pour le représentant du secteur, une telle mesure n'est surtout pas envisageable, car cela mobiliserait les salariés sur le nettoyage des carafes, alors que le secteur a déjà du mal à recruter.

Le bien-être, préoccupation majeure

17 autres pétitions peuvent également être signées depuis ce mercredi sur le site de la Chambre jusqu'au 5 septembre inclus. Parmi elles, citons par exemple le texte n°2787 lancé par Florence Bonnefoux. Cette dernière plaide pour «une introduction d'un programme de prévention de la dépression dans toutes les écoles secondaires luxembourgeoises et mise en place d'un programme obligatoire qui enseigne aux enfants comment prendre soin d'eux-mêmes et de leur santé mentale». «Il est d'intérêt général d'enseigner aux élèves, le plus tôt possible, des outils et des techniques qui peuvent les aider à maintenir un équilibre entre leur corps et leur psyché», souligne la pétitionnaire.

La première classe payante des trains CFL reste encore très prisée selon la société ferroviaire. Dermot Crowley souhaiterait supprimer les sections première classe dans les trains nationaux. Avec sa pétition, il souhaiterait supprimer ces sections pour «libérer la capacité dans les trains nationaux, souvent saturés pendant les heures de pointe». En matière de mobilité également, une autre pétition réclame d'interdire les vols d'avion de moins de deux heures au départ de Luxembourg.

Atteindre un meilleur équilibre au sein des familles, ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est l'objectif affiché d'Emmanuel Becker. Ce dernier souhaite la mise en place d'un congé de paternité de 25 jours au Luxembourg. Notons que des changements ont été adoptés début juillet concernant le congé paternité pour les travailleurs indépendants, ainsi que les couples de même sexe.

Les pétitionnaires pensent aussi aux animaux domestiques

Quelques pétitions mentionnent aussi les animaux domestiques. Une d'entre elles se dit favorable à ce que les chiens puissent voyager en avion dans la cabine. Un moyen pour éviter les «abandons» lors des vacances. Un autre texte défend la mise en place d'une ambulance pour les animaux domestiques. Daniela Domingos Dos Santos pense quant à elle à la création de cimetières pour animaux domestiques au sud du pays. Pour l'instant, il n'existe qu'un cimetière pour animaux au Grand-Duché. Celui-ci se trouve dans la commune de Wiltz, au nord du pays.