Il ne devrait bientôt plus y avoir de files d'attente au P+R de Belval

Des caisses et des barrières qui ne fonctionnent pas, des files d'attente interminables... Ces dernières semaines, les personnes qui ont assisté à un concert à la Rockhal à Esch-Belval et qui ont laissé leur voiture au parking CFL ont souvent dû faire preuve de beaucoup de patience.

La raison de ces longs temps d'attente : seules trois des six caisses fonctionnent actuellement, et la moitié des six barrières d'entrée et des quatre barrières de sortie sont hors service. Les CFL, l'exploitant du parking, sont conscients des problèmes et en expliquent les raisons.

Lire aussi :Le parking CFL de Belval redevient gratuit

Le parking se prépare à la gratuité

«Le tout s'explique par le fait que trois caisses ont été récemment remplacées par des modèles plus récents et qu'un nouveau logiciel y est actuellement installé», explique le porte-parole des CFL, Tom Ewert, interrogé par le Luxemburger Wort. Des travaux de transformation sont également en cours sur les barrières.

La raison de ces travaux sur le système de caisses et de barrières est l'introduction d'une offre gratuite pour les navetteurs qui laissent leur voiture à Belval et qui prennent le train. Ils pourront à l'avenir utiliser le parking gratuitement pendant 24 heures s'ils peuvent prouver qu'ils ont quitté Belval et qu'ils sont passés de la voiture à un autre moyen de transport comme le train. C'est rendu possible par une application des CFL qui détermine la position de l'utilisateur. Celui qui peut prouver via cette application qu'il s'est éloigné de plus de 1,5 kilomètre du parking peut se garer gratuitement.

Dès le mois d'avril, la société nationale des chemins de fer nous a confirmé qu'elle prévoyait de réintroduire la gratuité. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord préparer les caisses et les barrières. Ces travaux devraient être terminés à l'automne et l'offre gratuite pour les navetteurs devrait être introduite, selon Tom Ewert.

Les billets forfaitaires pour les concerts arrivent

Les spectateurs de concerts ne devront pas attendre aussi longtemps pour éviter les files d'attente aux caisses. À partir de cette semaine, il sera en effet possible d'acheter un billet forfaitaire avant le concert. Les acheteurs de ce billet n'auront plus besoin de passer à la caisse après le concert.

Lire aussi :Parkings au Findel: à quoi faut-il faire attention pour se garer ?

Les CFL recommandent toutefois de renoncer à la voiture et de prendre le train à la place. «La station Belval-Université, située à proximité immédiate de la Rockhal, est particulièrement adaptée aux personnes qui viennent assister aux concerts», explique encore Tom Ewert.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon