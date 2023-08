«Bloomin'Algae», l'app pour signaler les algues bleues au Luxembourg

Share this with email

De plus en plus fréquentes au Luxembourg, les proliférations (ou «blooms») de cyanobactéries, autrement appelées algues bleues dans les cours d’eau, constituent non seulement un risque pour la santé des baigneurs, des animaux domestiques et du bétail, mais portent également atteinte à la santé environnementale de l’écosystème aquatique.

Raison pour laquelle le Luxembourg Institute of Science and Technology (List) a adapté l’application mobile «Bloomin’Algae», avec le soutien de l’administration de la gestion de l’eau.

A destination du grand public, il suffit à toute personne intéressée de télécharger l’application disponible gratuitement sur GooglePlay ou dans l’App Store, puis de sélectionner Luxembourg comme pays, d’effectuer une observation de bloom en trois minutes, de confirmer les coordonnées GPS de votre portable avec la date de l’observation et de la décrire avec les choix proposés.

Il faut bien entendu prendre une ou plusieurs photos pour étayer le signalement et ne pas oublier de le soumettre. Après vérification et validation par un expert du List, la contribution sera ainsi visible sur la carte interactive du Luxembourg, consultable sur un site web dédié.

Quels sont les effets potentiels sur l'homme? Entrer en contact avec ces algues bleues peut entraîner les symptômes suivants: démangeaison, irritation des yeux et de la peau, maux de tête, ou encore de la fièvre, des diarrhées, des douleurs abdominales et des vomissements en cas d'ingestion.

Comment les algues bleues se forment-elles?

Ces algues planctoniques ont avant tout besoin de lumière, de chaleur et de nutriments pour se développer. Au Luxembourg ces cyanobactéries prolifèrent généralement entre les mois d’août et d'octobre, dans des eaux stagnantes, comme les lacs, les étangs et la Moselle. L’administration de la gestion des eaux rappelle d’ailleurs que «de manière générale, des épisodes de prolifération de cyanobactéries sont observés de plus en plus fréquemment sur tous les continents».

Toutefois, «les facteurs et processus régulant les proliférations de cyanobactéries étant particulièrement complexes, ces phénomènes sont souvent difficilement prévisibles».