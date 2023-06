Bofferding et Asselborn têtes de liste du LSAP dans le Sud

La ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères se présentent avec, derrière eux, une grande force d'élus communaux.

Le choix était large après les élections communales. Dans la circonscription Sud, les socialistes placent la barre très haut: il faut être ministre, ex-ministre, député, bourgmestre, échevin ou jeune talent pour être candidat aux élections législatives sous les couleurs du LSAP.

Pour les 23 mandats de députés en jeu, outre Taina Bofferding et Jean Asselborn, on trouve les noms de: Enesa Agovic, Simone Asselborn-Bintz, Manon Bei-Roller, Dan Biancalana, Liz Braz, Zenia Charlé, Yves Cruchten, Claudia Dall'Agnol, Mars Di Bartolomeo, Georges Engel, Carlo Feiereisen, Izabela Golinska, Tom Jungen, Dan Kersch, Max Leners, Romain Mertzig, Max Molitor, Lydia Mutsch, Jimmy Skenderovic, Sammy Wagner et Thierry Wagner.