Bowstring Schifflange sur l'A13: un dernier week-end de fermeture totale avant un retour à la normale

C'est un point noir de la circulation au Luxembourg qui saute. Le trafic sur l'autoroute A13, entre Bettembourg et Esch, revient enfin "à la normale", sur deux voies dans chaque sens. C'est effectif depuis lundi. La réhabilitation de l'ouvrage d'art «Bowstring Schifflange» touche en effet à sa fin, annonce l'administration des ponts et chaussées. Il reste néanmoins à «effectuer des travaux de moindre envergure», ce qui nécessitera encore des barrages partiels et ponctuels, «en dehors des heures de pointe».

Barrage entre Bettembourg et Esch

C'est donc une bonne nouvelle pour les usagers de la route. Mais avant d'en profiter pleinement, il y aura un dernier gros barrage, total, ce week-end. Le tronçon de l'A13 entre la croix de Bettembourg et la jonction Esch sera complètement barré, dans les deux sens de circulation ainsi que les bretelles d'accès, à partir de ce vendredi 14 juillet vers 22h jusqu'au lundi 17 juillet vers 5h. En ce week-end de départ en vacances, il pourrait donc y avoir des perturbations.

Le plan de déviation mis en place ce week-end du 15 et 16 juillet. © PHOTO: Administration des ponts et chaussées

Un plan de déviation est mis en place par l'administration des ponts et chaussées. Le trafic autoroutier sera notamment dévié, dans le sens Bettembourg-Esch, via l'A3 jusqu'à la croix de Gasperich, l'A6 jusqu'à la croix de Cessange et l'A4 jusqu'à la jonction Esch. Et inversement dans le sens Esch-Bettembourg.