BSH Luxembourg va fermer ses portes

Le recul de ses résultats enregistré en 2023 aura eu raison de BSH Luxembourg. La filiale luxembourgeoise du groupe d'électroménager BSH GmbH a été définitivement fermée par sa maison mère, fait savoir l'OGBL dans un communiqué. Si la date de fermeture de l'entreprise n'a pas encore été annoncée, la décision, elle, est arrêtée, et concerne 50 employés.

Une rencontre aura lieu ce mercredi 5 juillet entre la direction, la délégation du personnel et le syndicat afin d'entamer des négociations autour d'un plan social. L'OGBL, tout comme la délégation du personnel, se dit «choqué par cette annonce abrupte» et dénonce «les licenciements secs qui vont en découler».

L'annonce de l'arrêt des activités de BSH Luxembourg, intervenue le lundi 3 juillet, a surpris, malgré les résultats enregistrés en 2023. En effet, ce recul intervient après une période où la société «a affiché de très bons chiffres au Luxembourg et a même fait des résultats records lors de la pandémie de covid», souligne l'OGBL. BSH Luxembourg venait même d'ouvrir une boutique au cœur de la capitale, symbole de son développement. «La décision du groupe de fermer définitivement sa filiale luxembourgeoise en est d’autant plus surprenante», commente le syndicat.

Si cette fermeture touchera à coup sûr la majorité des employés de l'entreprise, l'OGBL, seul syndicat représenté au sein de BSH, assure qu'il fera «tout ce qui est en [son] moyen pour sauvegarder le plus grand nombre d’emplois possible et garantir les meilleures conditions de départs pour les salariés concernés par les licenciements».