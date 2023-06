Cambriolages, drogues et coups de feu en pleine rue

Remich est une ville à deux visages. Alors que, pendant la journée, l'esplanade est remplie de visiteurs dégustant des glaces, les enfants font la course sur le parcours de mini-voitures au bord de la Moselle ou les familles jouent au mini-golf, l'ambiance change à la tombée de la nuit. Lorsque les touristes sont partis, des personnages louches peuplent le parking et l'arrêt de bus de la gare routière. Certains restent là pendant des heures, des cris ou des disputes éclatent parfois.

Lire aussi :«Il y a un problème d'insécurité à Differdange, il ne faut pas le nier»

Ce n'est que récemment qu'une nouvelle éruption de violence a eu lieu en pleine rue. Début juin, deux clients d'un café de la place du Marché se sont affrontés. Ils se sont d'abord disputés dans le bar, puis dans la rue. Dans une ruelle proche, la dispute a dégénéré. L'un d'entre eux a sorti son arme à feu et a tiré à plusieurs reprises en direction de son adversaire. Les coups de feu n'ont pas atteint la victime -probablement parce que le tireur était alcoolisé- de sorte que personne n'a été blessé. Il n'aurait cependant pas fallu grand-chose pour que cette dispute ait une issue fatale.

Dans le parc de la rue de l'Hospice, des trafics de drogue auraient lieu régulièrement. © PHOTO: Marc Wilwert

Le déroulement des faits rappelle fortement un autre acte de violence commis à Remich en novembre 2020, lorsqu'un gangster albanais de la drogue aurait tiré sur un adversaire et l'aurait blessé. Le criminel s'était rendu dans un bar à chicha avec trois accompagnatrices. Lorsque deux autres clients ont voulu offrir une boisson aux dames, une dispute a apparemment éclaté. L'Albanais de 31 ans aurait poursuivi les deux hommes, sorti son pistolet et tiré sur eux. L'un d'entre eux a été blessé par plusieurs balles à la jambe.

De la drogue dans les haies

Ce sont des incidents de ce genre qui restent gravés dans la mémoire des riverains. Le Luxemburger Wort s'est entretenu avec un certain nombre de citoyens qui font état d'un sentiment d'insécurité permanent. «Je connais des gens qui n'osent plus sortir à la tombée de la nuit», raconte une passante qui promène son chien à 22h30. «Je sors certes, mais j'ai un mauvais sentiment».

Lire aussi :Les faits de délinquance ont battu tous les records en 2022

Selon elle, c'est surtout à la gare routière, dans la rue de Macher et dans le parc de la rue de l'Hospice que l'insécurité règne. Dans le parc même, elle a déjà vu des dealers apporter leur marchandise au client. «Ce sont des hommes qui restent là la moitié de la nuit. Ils ne font même pas d'effort particulier pour dissimuler leur activité. Ils ont déposé la drogue dans une haie ou près d'une poubelle. Lorsqu'ils sont contrôlés par la police, on ne peut rien prouver», explique la promeneuse.

À quelques mètres de là, des coups de feu ont éclaté dans la rue après une bagarre dans un bar. © PHOTO: Marc Wilwert

Un homme qui habite près de l'église a, lui, fait face à un incident inquiétant. «Ma femme était seule à la maison lorsqu'un homme visiblement drogué a frappé du poing sur la porte d'entrée au milieu de la nuit. Il a tenté de s'introduire dans la maison». Lorsque l'habitante a appelé la police, on lui a simplement dit de garder la porte fermée. Aucun policier n'était disponible à ce moment pour se rendre sur place.

Interrogée par le Luxemburger Wort sur la sécurité publique à Remich, la police a déclaré que les deux cas d'utilisation d'armes à feu dans la rue étaient «des cas exceptionnels qui sont absolument extraordinaires». Les cambriolages, en revanche, sont un problème dans tout le pays. À Remich, ce domaine de criminalité n'est pas plus représenté que dans d'autres localités. De plus, la police luxembourgeoise a développé depuis des décennies une bonne coopération avec ses collègues allemands, avec qui des rencontres régulières ont lieu.

Lire aussi :Il y a eu énormément de violations de la loi dans la capitale

Selon le conseiller communal Daniel Frères (Pirate), l'une des causes du problème de la drogue à Remich est la situation de la petite ville, au carrefour de trois pays. Les trafiquants de drogue traversent rapidement la frontière, surtout depuis la France voisine, et en reviennent. La communication entre la police luxembourgeoise et la police française devrait être améliorée.

Une insécurité permanente

Daniel Frères a lui-même eu connaissance d'un délit commis dans son entourage. Il y a quelques semaines, des inconnus ont volé le sac à main de sa femme de ménage. Lorsqu'elle s'est aperçue du vol et est allée à la police, il était déjà trop tard. «Avec la carte de crédit, les voleurs avaient déjà retiré 250 euros une heure après les faits. Le paiement a été effectué sur un compte en France», rapporte l'élu.

Selon lui, la police a certes renforcé ses patrouilles à travers Remich ces derniers temps, mais uniquement en voiture. «Si deux policiers patrouillaient chaque soir à pied dans Remich, cela ferait déjà quelque chose», estime-t-il. Des contrôles frontaliers nocturnes, comme ceux que la police fédérale allemande effectue régulièrement de l'autre côté de la Moselle, près de Perl-Nennig, aideraient également à attraper les délinquants.

L'homme politique local Daniel Frères estime que la police devrait patrouiller plus souvent à pied dans le centre de Remich. © PHOTO: Marc Wilwert

Les victimes de cambriolages et de délinquance sont longtemps poursuivies par les actes des coupables. La coiffeuse Candida Soares de Campos en sait quelque chose. Un dimanche, il y a trois semaines, elle a appris que des cambrioleurs s'étaient introduits dans son salon de coiffure de la rue de Macher. «Ils ont détruit la caisse et ont pris de l'argent liquide. Mais il n'y avait que 120 euros», raconte-t-elle. Les conséquences psychologiques sont pires que les dommages matériels : «Mes collaboratrices et moi sommes déjà anéanties par le cambriolage», avoue la propriétaire du salon. «Avant, Remich était tranquille, maintenant, je me sens en insécurité permanente».

Lire aussi :Les bodycams protègent les policiers, mais est-ce le cas des citoyens?

Le bourgmestre Jacques Sitz (DP) défend un autre point de vue. Pour lui, la criminalité n'est pas plus grave à Remich que dans d'autres régions du Luxembourg. «Ce n'est pas comme si Remich était une zone à haut risque», estime-t-il. «Il y a certes des agressions et des bagarres ici, mais la situation n'est pas plus dramatique que dans des communes comparables». Les statistiques régionales de la police en matière de criminalité le prouveraient également. L'élu a également eu connaissance de la querelle avec usage d'armes à feu survenue début juin. «Ce sont des histoires qui arrivent», dit-il.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Laura Bannier