Canicule et alerte jaune à l'ozone

Pour fuir la canicule tardive qui provoque une vigilance orange sur 14 départements d'Ile-de-France et du Centre-Val de Loire et des pollutions de l'air, certains Parisiens n'ont trouvé comme refuge que l'ombre des arbres du cimetière du Père-Lachaise, même si la Ville a déployé des brumisateurs dans des jardins et prolongé les horaires d'ouverture de sept piscines et de vingt grands parcs.

L'épisode, jamais constaté hors de la période estivale, qui a fait monter la température à 30°C depuis le début de la semaine à Paris, et à 35° vendredi. Il a conduit aussi à des réductions de vitesse dans plusieurs régions et ne devrait s'atténuer que lundi, selon Météo France.

Ce samedi, les températures maximales devaient atteindre 33 à 36 degrés, avec des pointes à 37 en Centre-Val de Loire où des records mensuels de températures maximales sous abri ont déjà été observés jeudi. A Orléans, les quatre musées de la ville sont ouverts gratuitement vendredi.

Baisse à partir de lundi

Et les températures nocturnes vont même augmenter, selon Météo France qui place en vigilance orange canicule 14 département du Centre et de l'Ile-de-France, avec jusqu'à 37 degrés, mais prévoit aussi de fortes températures sur le nord de l'Auvergne et jusque dans les Landes.

De son côté, MétéoLux place l'ensemble du Grand-Duché en vigilance jaune canicule et ozone. Les températures devraient se situer entre 30 et 32°C. Si, dimanche, le temps devrait rester le même, une baisse significative des températures devrait s'opérer dès ce lundi.