Cap à l'ouest vers Beckerich, Redange et la vallée des châteaux

Il ne s'agit pas tellement du Far West, mais l'ouest du Luxembourg reste parsemé de splendides itinéraires de randonnées pédestres et cyclistes.

Il est tentant de ne pas trop s'éloigner de la ville ou de chez soi, mais l'ouest du Luxembourg compte quelques villes et villages intéressants, dignes d'être visités à l'occasion d'une excursion d'une journée. Avec ce guide, nous vous emmenons à la découverte de deux d'entre eux - Beckerich et Redange-sur-Attert, et la pittoresque vallée des sept châteaux.

Beckerich

Vous avez peut-être entendu parler de la monnaie locale de Beckerich propre monnaie, le Beki, ou de son eau minérale. Le Beki a par exemple aidé le village à booster son activité d'énergie renouvelable. Les visiteurs, eux, s'intéresseront davantage au Vieux Moulin. Soigneusement restauré, il abrite aujourd'hui une scierie historique, un musée de l'artisanat local et une galerie d'art.

Regardons un peu du côté de l'histoire. L'église de Betto de Beckerich est mentionnée pour la première fois dans des documents datant de 1235. Le village était à l'origine sous l'autorité des religieuses de Clairefontaine. En 1328, le moulin Beckerich fut donné aux religieuses par le roi Jean l'Aveugle, et les habitants du village devaient y moudre leurs grains (sous peine d'une amende) et entreprendre des tâches telles que nettoyer la rivière voisine et fournir de nouvelles meules. Les troupes de la Révolution française ont vendu le moulin aux enchères en 1797 et les propriétaires familiaux privés ont commencé à compléter les activités traditionnelles du moulin avec une scierie.

La scie électrique Brentan achetée en 1926 par la famille Waxweiler, est toujours en état de marche aujourd'hui. Elle a notamment été louée par l'armée américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour couper des poutres pour la construction de ponts. La scierie a fermé ses portes en 1975.

Le moulin restauré de Beckerich possède une galerie d'art et une ancienne scierie, et est le point de départ de nombreux itinéraires de randonnée et de vélo. © PHOTO: Moulin de Beckerich

Aujourd'hui, le monument rénové se compose d'anciennes granges, d'une écurie et du moulin. Une petite galerie d'art est ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 18h, et propose divers événements et ateliers, dont les informations sont disponibles sur leur page Facebook.

L'étang du moulin abrite cinq espèces de libellules uniques au Luxembourg. Des hirondelles ont récemment recolonisé les parois de l'ancienne carrière de sable.

La vannerie, les carrières et plus tard le chemin de fer ont tous eu une influence sur la région, et vous pouvez toujours admirer une gare restaurée du XIXe siècle à Noerdange. Pendant plus de 70 ans une ligne reliait cette gare à Pétange et Ettelbruck. Il est possible d'en effectuer une visite guidée.

L'eau minérale de Beckerich que vous pouvez acheter aujourd'hui provient des sources Mëlleschbour et Wäshbour qui alimentent également l'eau potable locale. Le moulin restauré est par ailleurs le point de départ de nombreux sentiers et pistes cyclables.

Marche, vélo et alpagas

Un sentier circulaire de 11,6 km part notamment du village de Beckerich et passe par l'ancien chemin de croix qui mène à la chapelle de Kahlenberg. L'itinéraire descend ensuite vers le village de Hovelange et suit la piste cyclable à travers les prés jusqu'au point de départ. La vidéo ci-dessous vous propose de parcourir cet itinéraire ponctué de commentaires sur le circuit pédestre.

Un sentier plus court de 9,2 km partant d'Elvange/Hovelange près de l'église passe par la petite chapelle Saint-Remacle à la périphérie de Schweich, avant de monter jusqu'à un magnifique sentier forestier et de traverser les forêts de Houbierg et Miltgeknapp pour revenir à Hovelange .

Une ferme pédagogique à Hovelange est peuplée d'alpagas que vous pouvez emmener en randonnée ou nourrir.

Le circuit Jhangeli West est une piste cyclable circulaire de 11 km, adaptée aux familles, qui vous emmène à travers cinq villages et vous propose une vue panoramique sur la campagne. L'itinéraire passe par l'ancienne gare ferroviaire, commençant et finissant au moulin de Beckerich. Le circuit 7+2 moulins fait pour sa part 21km et emmène les cyclistes à la découverte des anciens moulins de la commune.

Redange-sur-Attert

Célèbre pour le Kropemann à l'allure sauvage, Redange est aussi une jolie ville et une commune avec plusieurs jolis villages.

Le festival Kropemann a généralement lieu le dernier dimanche de septembre. En plus d'une apparition de cette créature mythique, de la musique live, des stands de nourriture et un marché sont également au programme. La légende raconte que Kropemann, un esprit de l'eau, est le gardien mythique du paysage et de la nature, qui dans les temps anciens, veillait à ce que l'eau des puits du village ne soit pas contaminée. Une statue de cette icône locale peut être vue s'élevant des eaux de l'étang du parc Worré.

Itinéraires à vélo et à pied

Une promenade circulaire de 8,1 km commence sur la place de la mairie et passe devant la statue de Kropemann avant de se diriger vers Niederpallen puis dans le Wëldbësch, traversant la rivière Attert jusqu'à Ospern avant de revenir à Redange.

Les cyclistes ambitieux peuvent essayer le circuit Wisen West de 36km qui passe par les villages de Rambrouch, Koetschette, Arsdorf, Wahl et Ospern, entre autres, en s'arrêtant à Rindschleiden, le plus petit village du Luxembourg, et qui abrite le musée rural Thillenvogtei. L'église du village a été consacrée en l'honneur de Saint Willibrord et possède d'impressionnantes fresques.

Pour les amateurs de musées, le musée international de la police à Capellen présente des objets de la police, dont des képis et des insignes originaux, des uniformes du XIXe siècle, et détaille l'évolution historique des deux forces depuis 1795. Ouvert le troisième dimanche de chaque mois de 14h30 à 18h.

Le musée de la distillerie Kehlen est né à l'initiative de Robert et Suzy Adam et présente des objets de plusieurs distilleries luxembourgeoises aujourd'hui fermées ainsi que des expositions de la vie rurale d'antan. Il est situé au 13 rue Ollmer et ouvert le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 17h. À la fin de votre visite, vous pourrez déguster et acheter les différents spiritueux et liqueurs produits sur place.

Vallée des sept châteaux

Bien qu'en ruines ou en cours de restauration, mais pour la plupart non ouverts au public de manière régulière, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil aux châteaux de Mersch, Ansembourg (vieux château), Schoenfels, Septfontaines et Hollenfels, en voiture ou la randonnée pédestre sur la route de la Vallée des sept châteaux, tous situés dans un rayon de 24km.

Selon la légende, le diable a traversé la vallée en portant un sac de graines, et lorsque le sac a fui, les graines se sont dispersées et ont grandi en châteaux. En réalité, ils ont été construits par la noblesse principalement aux XIIe et XIIIe siècles lorsque le Luxembourg connaissait une relative prospérité.

Vous pouvez emprunter une route panoramique de 25 km qui commence à Mersch et se termine à Koerich, avec son château du XIIe siècle récemment rénové.

La plupart des châteaux datent du Moyen Âge à l'exception de celui d'Ansembourg (château neuf), qui a été construit au XVIIe siècle avec ses jardins à la française agrémentés de statues. Vous pouvez visiter les jardins bien entretenus. Le 6 août, le château et les jardins seront ouverts de 11h à 18h pour la Fête du Château.

Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire du site lors d'une visite guidée, et aussi de découvrir, de manière créative et ludique, quelques bonnes pratiques pour mieux protéger nos précieux écosystèmes.

Bien que le château de Septfontaines et l'ancien château d'Ansembourg soient des propriétés privées, vous pouvez toujours en admirer de superbes vues depuis le parcours.

Vous pouvez faire du vélo sur la route panoramique capturée par Un Américain au Luxembourg:

Le sentier de randonnée national du Luxembourg sillonnant la vallée des sept châteaux est long de 39km, et classé à un niveau de difficulté moyen. Cet itinéraire traverse la vallée idyllique de la rivière Eisch parmi les prairies et les forêts. Les promeneurs peuvent s'arrêter pour la nuit vers la mi-parcours au camping Simmerschmelz (qui propose également des cabanes à la location) ou à l'appart-hôtel & restaurant Gwendy à Bour.

Château d'Useldange

Il y a même un autre château à l'ouest que vous pouvez visiter (pas l'un des sept) lors d'une visite autoguidée à Useldange. Situé dans un village pittoresque avec un barrage, le château date des années 1100. Un sentier mène autour du château d'Useldange et à l'intérieur de la tour avec 20 panneaux d'information détaillant l'histoire de l'édifice. Un itinéraire donne des informations sur la faune locale et un jardin d'herbes aromatiques se visite.