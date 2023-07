Carton rouge pour le gouvernement dans sa politique de logement abordable

Share this with email

Comment évaluez-vous le travail du gouvernement? Les personnes interrogées par le dernier sondage national réalisé par Ilres pour le compte de RTL et du Luxemburger Wort ont majoritairement une image positive de la coalition DP-LSAP-déi gréng. 68% des sondés jugent leur bilan comme étant positif.

Les électeurs se disent satisfaits de l'action du gouvernement dans plusieurs domaines, notamment en matière de santé publique (53%), d'amélioration de la mobilité, de la lutte contre l'inflation et la crise énergétique ou encore en matière de sécurité, même s'ils sont partagés sur ce point (50% estiment l'action du gouvernement bonne et 50% pensent qu'elle est mauvaise).

Les points noirs du gouvernement



Mais un grand point noir ressort de cette étude, à savoir la politique en matière de logement menée par le gouvernement, pour construire des habitations abordables ou maîtriser la crise du secteur.

82% des personnes interrogées considèrent que le bilan de la coalition est mauvais dans le domaine du logement. 43% jugent même qu'il est très mauvais. L'accès à un logement abordable trône pourtant en tête des préoccupations des électeurs luxembourgeois, alors même que la liste d'attente pour ce type de logement ne cesse de s'allonger. Rappelons qu'au début de l'année 2023, le Grand-Duché comptait 4.117 logements abordables en mains publiques.

68% des sondés jugent le bilan du gouvernement mauvais pour assurer une justice fiscale. La coalition avait promis dans son accord de coalition de mettre en œuvre une réforme fiscale. Ce projet a finalement été abandonné après les dépenses de l'Etat consacrées au covid et à la crise énergétique, a expliqué le ministre Lex Delles dans un entretien accordé à Virgule. Le président du DP a assuré que son parti allait s'engager dans la prochaine législature pour faire appliquer une réforme de l'imposition. Le candidat du CSV Luc Frieden promet quant à lui «moins d'impôts pour tous».

Autre point noir à relever: la lutte contre la pauvreté. 66% des sondés jugent que le bilan du gouvernement est mauvais dans ce domaine. Rappelons que selon une étude publiée par le Statec au mois de juin, plus d'un ménage sur cinq déclare avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Le Panorama social de la Chambre des salariés rendu public en avril constatait également que la pauvreté touche de plus en plus de résidents au Luxembourg

Les électeurs du CSV, actuellement dans l'opposition, se montrent très partagés concernant le bilan du gouvernement. 53% de ce corps électoral a une image positive du travail réalisé par le gouvernement. 46% jugent son bilan mauvais. Les électeurs du DP forment le corps électoral se disant le plus satisfait du gouvernement mené par le Premier ministre Xavier Bettel (DP) avec 95% d'opinions favorables. Seul 2% des électeurs DP se disent insatisfaits du bilan de la majorité selon l'étude. .