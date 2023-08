Catherine Léglu: «L'avantage d'être une jeune université, c'est de pouvoir innover et rester flexible»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

La rentrée universitaire du mois de septembre sera une rentrée particulière à l'Université du Luxembourg, car elle fêtera ses 20 ans d'existence. Une date d'anniversaire qui peut déjà être célébrée ce samedi 12 août. Celle-ci marque la date d'anniversaire des 20 ans de l'adoption de la loi sur l’enseignement supérieur permettant au Luxembourg de se doter d’une université. Catherine Léglu, vice-rectrice académique, revient sur les principales évolutions de l'Université du Luxembourg.

Catherine Léglu, pouvez-vous rappeler comment est né le projet de l'Université du Luxembourg il y a 20 ans?

Sa création était une décision stratégique prise par le gouvernement de l'époque. Le projet était piloté par Erna Hennicot-Schoepges (CSV), alors ministre de l'Enseignement supérieur. Le Premier ministre Jean-Claude Juncker avait émis quelques doutes, surtout sur la perte de l'aspect international des études pour les jeunes Luxembourgeois. Ceci a été résolu par le fait que, dès sa fondation en 2003, l'Université oblige tous les étudiants du bachelor à faire au moins un, voire deux semestres d'études à l'étranger. Cela permet de s'ouvrir à l'international et de découvrir une autre culture.

Lire aussi :

Les universités belges rivalisent dans la création de nouveaux masters

Combien d'étudiants étaient inscrits à l'Uni en 2003?

Au départ, il y en avait environ 500. Ce nombre d'étudiants inclut les formations complémentaires et les formations continues. En 2005, l'Université recensait 2.184 étudiants, en 2012 on en avait 6.000 et pour l'année 2023 il y avait 6.200 étudiants inscrits. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de formations. Pour la rentrée 2005-2006, 26 programmes d'études étaient proposés et pour la rentrée qui vient de s'achever on en avait 60. L'Université dispose d'une plus grande variété dans son offre de cursus. Nous avions beaucoup de bachelors interdisciplinaires et c'est très récent que nous sortons de cette interdisciplinarité. Ce n'est que depuis quelques années que nous avons un bachelor en physique, ainsi qu'un dans le domaine de l'enseignement musical depuis deux ans. Nous avons également un bachelor en médecine depuis 2019.

Lire aussi :

L'Uni dresse un bilan positif des études en médecine

Quels sont les principaux changements au cours des deux dernières décennies?

Nous avons plus de masters, ainsi qu'une diversification des bachelors. En septembre, nous introduisons celui pour les soins infirmiers, ainsi qu'un bachelor pédagogique. Nous aurons également un pour le design d'animation et la comptabilité-fiscalité. Ce sont des matières très ciblées pour le marché du travail avec un aspect aussi BTS.

Quels sont les points forts de l'Université du Luxembourg?

Si on regarde les différents classements, nous sommes très performants concernant l'informatique et la recherche, notamment celle en sciences physiques. Notre département en droit est très respecté. Nous avons l'avantage d'être une jeune université, ce qui veut dire que nous n'avons pas des traditions enracinées depuis 300 ans dans certaines matières. Autrement dit, nous pouvons innover, nous pouvons rester flexibles! C'est notre force dans la création de bachelors et de masters pour répondre aux besoins du pays.

Ce qu'on voit dans les classements, c'est que nous sommes souvent très bien cotés pour notre ouverture internationale. Nous avons beaucoup d'étudiants internationaux. Sur 50% des étudiants venant de l'UE, 25% sont issus de la Grande Région. La majorité des Luxembourgeois sont dans les bachelors. Dans les masters, nous avons 50% d'étudiants étrangers et ils sont majoritaires dans les doctorats.

L'Université dispose d'une plus grande variété dans son offre de cursus

Dans un récent classement, l'Université du Luxembourg arrive à la 381ᵉ position au niveau international et 160ᵉ au niveau européen. Quel est votre objectif dans ces différents classements?

Il s'agit vraiment de focaliser sur la qualité de notre offre. Il faut vraiment voir ce qui rend notre université spéciale et attractive par rapport aux autres.

Quels sont justement les principaux cursus attractifs de votre université?

Nous avons beaucoup de bachelor en informatique et nous recevons beaucoup de candidatures pour les intégrer. C'est aussi le cas pour notre bachelor en droit, parce que le Luxembourg est en lien avec les institutions européennes et le monde des affaires. Côté master aussi, nous avons démarré plusieurs masters maintenant en finance, en économie, en wealth management, de support de comptabilité très spécial pour les clients. Nous venons d'approuver la mise en place d'un nouveau master en droit des fonds d'investissements. On sait que ça reflète le marché du travail luxembourgeois et que c'est quelque chose qui est aussi très attractif.

Lire aussi :

Le Luxembourg, un paradis financier pour les étudiants ?

Quelle est la langue d'enseignement choisie pour les différents cours?

Pour les bachelors, il faut que chaque matière soit multilingue. La formule, c'est habituellement le français avec l'anglais ou l'allemand et anglais dans certains cas. Près de 50% de nos masters sont également bilingues. Pour être admis en médecine par exemple, il faut avoir un très bon niveau d'allemand et de français. Mis à part les masters au profil plus anglophone et international, nous attirons des étudiants de la Grande Région qui sont déjà multilingues. Il est beaucoup plus facile pour un de nos étudiants de trouver un stage au Luxembourg.

L'Université du Luxembourg parvient-elle à se distinguer dans le domaine de la recherche?

C'est le cas dans la cybertechnologie, la fintech, mais aussi dans des recherches concernant la maladie de Parkinson. Nous avons aussi le C2DH, un centre d'histoire contemporaine et numérique. C'est assez unique. Des collègues travaillent également au sein de l'université dans la linguistique de la langue luxembourgeoise.

Nous avons à la fois des subventions parce que nous avons une très grande dotation gouvernementale. Mais nous obtenons aussi des financements externes de la part du Fonds national pour la recherche, mais aussi de la part d'organisation ou de financement européen de la recherche.

Lire aussi :

«Nous devons répondre aux grandes questions actuelles»

Le numérique est-il un des défis majeurs pour votre établissement?

Une stratégie digitale avait été créée en 2019 juste avant la crise covid. Lors de mon arrivée cette année-là, des discussions étaient en cours pour voir comment mettre en place des salles de classe hybrides. La pandémie a accéléré ce processus. Pendant la crise covid, nous avons chapeauté un investissement d'un million d'euros pour équiper 59 salles de cours pour un enseignement hybride. Ça veut dire qu'on peut faire cet enseignement à distance ou en présentiel, ou les deux. Des étudiants peuvent ainsi suivre à distance les cours depuis une autre université ou un autre campus, voire depuis chez eux s'ils sont malades ou en étant présent dans la salle. Si on peut faire quelque chose en hybride, c'est quand même mieux pour l'environnement pour réduire les trajets. Des étudiants de l'université de Sarrebruck n'ont ainsi plus besoin de se déplacer au Luxembourg pour assister à une partie de leurs cours.

Notre voix est plus entendue ces dernières années

Notre grand défi du mois de décembre dernier, c'était l'arrivée de Chatgpt. Il fallait que nous-mêmes nous agissions immédiatement. Nous sommes en train de repenser comment nous demandons à nos étudiants de travailler. Nous recommandons de ne pas interdire Chatgpt, mais plutôt de montrer aux étudiants comment ils peuvent en faire un bon usage, surtout qu'ils vont être amenés à s'en servir dans le monde du travail. C'est à nous de les former et de les aider à développer un esprit critique.

L'Université du Luxembourg est-elle parvenue à se faire une renommée régionale et internationale selon vous?

Oui, nous sommes beaucoup plus respectés au niveau régional. Nous avons de nombreux doubles, voire triples, diplômes avec des universités de la Grande Région. Notre voix est plus entendue ces dernières années. Nous sommes un petit peu moins le partenaire qui cherche à s'associer avec d'autres établissements, c'est désormais le contraire. Nous avons fait nos preuves et nous sommes performants, et la seule université publique et nationale de la région. Cela nous permet aussi d'être plus visibles à l'échelon international. Comme au football, nous montons de divisions en divisions. Nous avons un très bon profil international, mais il faut sortir de cette logique de classement en promouvant ce que nous faisons. En bref, ouverture, communication et collaboration.