Ce qui change avec la nouvelle Constitution

Le 1er juillet, la nouvelle Constitution luxembourgeoise est entrée en vigueur. Il a fallu presque deux décennies pour moderniser la loi fondamentale de 1868 et l'adapter à notre époque. Le pays a connu des hauts et des bas. On n'oubliera pas le moment de choc où, fin 2008, l'on a appris que le Grand-Duc n'approuverait pas la loi sur l'euthanasie votée par le Parlement pour des raisons de conscience, et où la Constitution a dû être modifiée à la hâte pour que cette loi puisse entrer en vigueur en 2009.

Parce qu'elle était obsolète, la loi fondamentale datant de 1868 a dû être modifiée ponctuellement, à intervalles de plus en plus rapprochés, au cours des dernières décennies, de sorte qu'une réforme s'est imposée. L'intention d'écrire une toute nouvelle Constitution a finalement cédé la place à un consensus visant à réviser le texte en profondeur et à le diviser en quatre chapitres. Voici un aperçu des principaux changements.

Chapitre 1 : Justice

Le pouvoir judiciaire est inscrit dans la Constitution en tant que troisième pouvoir de l'État, ce qui signifie qu'il est placé sur un pied d'égalité avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le ministère public est mentionné pour la première fois dans la Constitution.

L'indépendance de la justice est renforcée. Cela passe notamment par la création d'un Conseil national de la justice, qui veille au bon fonctionnement de la justice. Ce n'est pas une juridiction, mais une nouvelle administration. Sa principale mission est de nommer les juges et les procureurs, qui étaient jusqu'à présent nommés par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général, ce qui présentait un risque d'influence politique.

Le Conseil de la justice est chargé des procédures disciplinaires et de l'élaboration d'un code de déontologie pour la magistrature, et conseille les pouvoirs législatif et exécutif. L'indépendance du pouvoir judiciaire se traduit également par le fait que les juges ne peuvent être ni révoqués ni licenciés.

Léon Gloden (CSV) était le rapporteur du chapitre sur la justice. © PHOTO: Gerry Huberty

Le pouvoir d'instruction du ministère de la Justice sur le ministère public est limité. Le ministère peut uniquement définir les grandes lignes de la poursuite pénale, mais ne peut pas intervenir dans les procédures, ni les initier ou les empêcher.

Les magistrats sont déchargés de diverses tâches et sont donc moins sollicités. Quarante-six postes de spécialistes hautement qualifiés sont créés pour assister la justice, notamment les juges. La Cour constitutionnelle tranchera à l'avenir les conflits de compétence entre les juridictions ordinaires et les juridictions administratives.

Chapitre 2 : Organisation de l'État

Le deuxième chapitre traite de l'organisation de l'État, de la monarchie, des symboles nationaux et du gouvernement. Le rôle du chef d'État est défini avec précision. Dans l'ancienne Constitution, il disposait de pouvoirs étendus qui allaient jusqu'aux pouvoirs législatif et judiciaire. Désormais, le rôle du chef de l'État est presque exclusivement limité au pouvoir exécutif.

La principale innovation est la création d'une administration grand-ducale ("Maison du Grand-Duc"). En outre, la succession au trône, la régence et les allocations financières pour la cour grand-ducale sont ancrées dans la nouvelle Constitution.

Le rapporteur du chapitre sur l'organisation de l'État était Mars Di Bartolomeo (LSAP). © PHOTO: Anouk Antony

Les symboles nationaux sont revalorisés : la langue luxembourgeoise, l'hymne national, les armoiries et le drapeau sont explicitement mentionnés dans la loi fondamentale. Luxembourg est mentionné comme capitale du pays et comme siège des institutions internationales. La monarchie constitutionnelle est explicitement inscrite comme forme d'État. En outre, le Luxembourg s'engage en faveur de l'intégration européenne et la séparation de l'Église et de l'État est explicitement mentionnée dans la Constitution.

Le gouvernement est défini comme l'organe déterminant du pouvoir exécutif, le rôle du Premier ministre est clairement décrit et, pour la première fois, la fonction de vice-Premier ministre est également mentionnée dans la Constitution.

Chapitre 3 : Droits et libertés

Dans le chapitre sur les droits et les libertés, des directives issues de textes internationaux tels que la Convention des Nations unies relative aux droits de l'homme ou la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant sont inscrites, qui ont été transposées depuis longtemps dans le droit national, mais qui n'étaient pas ancrées dans la Constitution.

Une distinction est faite entre les droits fondamentaux et les objectifs de l'État ("objectifs à valeur constitutionnelle"). Les droits fondamentaux sont inviolables, tandis que les objectifs d'État - qui sont désormais inscrits dans la Constitution - sont des objectifs auxquels le gouvernement est certes lié, mais qui ne peuvent pas être invoqués devant un tribunal, comme le droit au logement ou le droit de fonder une famille. Le bien-être des animaux a également été inscrit comme objectif de l'État. L'accès à la culture et la liberté de la recherche acquièrent pour la première fois une valeur constitutionnelle.

Les passages de l'ancienne Constitution relatifs aux droits et libertés ont été complétés, modernisés et précisés. La rapporteuse était Simone Beissel (DP). © PHOTO: Guy Jallay

L'égalité de traitement reste une partie intégrante de la Constitution, mais des restrictions sont possibles s'il existe des différences objectives et clairement justifiables. Cette modification fait suite à plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle. En outre, personne ne peut être discriminé en raison de sa situation personnelle (sexe, âge, orientation sexuelle, appartenance religieuse, appartenance ethnique, handicap, etc.)

Jusqu'à présent, la Constitution ne connaissait comme liberté que la liberté de religion. La liberté en matière de convictions philosophiques, le droit de n'appartenir à aucune religion ainsi que le droit à la protection des données et le droit d'asile, qui fait pour la première fois son entrée dans la Constitution, sont désormais inscrits.

Chapitre 4 : Chambre des députés et Conseil d'État

Une nouveauté importante est le renforcement des droits du Parlement, défini comme législateur et dont le rôle premier est de contrôler le gouvernement. Le moyen de contrôle le plus efficace est la commission d'enquête. Désormais, un tiers des parlementaires (20 députés) suffisent pour qu'une commission d'enquête soit créée. Jusqu'à présent, il fallait pour cela une majorité simple (31 députés), ce qui avait pour conséquence que les demandes étaient systématiquement rejetées par les partis majoritaires (exemples récents : le dossier de la SuperDrecksKëscht ou le financement du satellite militaire LUXEOSys).

Les périodes de session sont réorganisées. Le système des "sessions annuelles" est supprimé. Désormais, le Parlement siège sans interruption de la première séance plénière, fixée au troisième mardi suivant les élections, à la première séance suivant les prochaines élections.

Le serment que prêtent les députés est modifié. La phrase «Je jure fidélité au Grand-Duc» est supprimée. Est également supprimé le fait que le Grand-Duc ouvre ou ferme la session parlementaire ainsi que le fait qu'il peut dissoudre le Parlement. La nouvelle Constitution définit clairement les modalités d'organisation de nouvelles élections en cas de retrait de confiance du Parlement au gouvernement et de démission de celui-ci.

Le rapporteur du dernier chapitre sur le Parlement et le Conseil d'État était Charles Margue (Déi Gréng). © PHOTO: Anouk Antony

Les droits des citoyens sont renforcés. L'initiative populaire est inscrite dans la Constitution. Si 125 électeurs se regroupent, ils peuvent déposer une proposition de loi, à condition qu'elle soit soutenue par au moins 12.500 électeurs. Le Parlement décide si le texte doit être envoyé dans les instances. Les citoyens n'ayant pas le droit de vote peuvent également participer aux référendums, à condition que cela soit préalablement prévu par la loi.

Les détails concernant le Conseil d'État sont réglés par une loi. La nouveauté est que le Parlement a le droit de saisir le Conseil d'État de «toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi». Ce droit était jusqu'à présent réservé au gouvernement.

