Ce qui change au 1er juillet au Luxembourg, en Belgique et en France

Fin progressive des avantages fiscaux pour les voitures de société à essence et au diesel La déductibilité fiscale pour les voitures de société neuves équipées d’un moteur à combustion sera progressivement supprimée à partir du 1er juillet. Le gouvernement fédéral veut ainsi accélérer le «verdissement» du parc automobile belge. Le régime actuel de déduction fiscale continue toutefois à s’appliquer pour les voitures de société essence et diesel acquises avant le 1er juillet 2023.

Augmentation de la pension minimum et de toute une série d’allocations

Une série d’allocations vont connaître une nouvelle hausse, sous les effets combinés de l’indexation et de l’accord de gouvernement sur l’enveloppe bien-être. La pension minimum sera également en hausse au 1er juillet, de +2%. Cela correspond à une augmentation de 32,74 euros bruts par mois pour un isolé et de 40,91 euros pour une pension ménage.