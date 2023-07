Centre : David Wagner et Ana Correia en tête de la liste Déi Lénk

En 2018, le parti présentait encore quatre têtes de liste. Cette année, elles ne sont plus que deux.

L'ancien député David Wagner et Ana Correia de Luxembourg-Ville devraient former la double tête de liste de Déi Lénk dans l'arrondissement électoral du centre. Avec une moyenne d'âge de 42 ans, la liste électorale de la gauche se compose de huit femmes, onze hommes et deux non-binaires.

Lors des élections chambériennes de 2018, Déi Lénk a remporté dans le centre l'un de ses deux sièges au Parlement avec environ 5% des suffrages. Déjà à l'époque, David Wagner et Ana Correia étaient en tête de la liste électorale du centre avec un total de quatre têtes de liste.

Les autres candidats sont : Feliz Alijaj (24, Luxembourg), Laurent Baumgarten (46, Luxembourg), Liette Bissen (52, Lorentzweiler), Joël Delvaux (50, Luxembourg), Michel Erpelding (39, Luxembourg), Guy Foetz (71, Luxembourg), Lukas Held (34, Lorentzweiler), Hany Heshmat (45, Luxembourg), Anastasia Iampolskaia (25, Luxembourg), Conny Merenne (35, Mersch), Antoni Montserrat (70, Niederanven), Olivier Moes (46, Luxembourg), Nathalie Reuland (55, Luxembourg), Lucia Rubino (51, Mersch), Nora Schneider (20, Bertrange), Christiane Silva (43, Luxembourg), Mara Stieber (26, Luxembourg), Cléo Thoma (51, Luxembourg) et Pierre Turquin (18, Luxembourg).

La liste complète des candidats est à retrouver dans notre module dédié aux élections législatives.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon