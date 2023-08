Ces éléments qui accablent le commissariat de la gare

Fin juillet, le Luxemburger Wort rapportait comment des policiers auraient maltraité un homme en garde à vue. On en sait désormais plus sur les faits et la machinerie mise en place au sein du poste de police.

La nuit du marathon ING, le 20 mai, un homme ivre aurait été maltraité dans sa cellule du commissariat de la gare de la capitale. Trois agents auraient participé à cette violence policière présumée. Par la suite, le commissariat aurait tenté de dissimuler l'origine des blessures. Selon les informations du Luxemburger Wort, un supérieur aurait à un moment donné exercé des pressions sur un jeune policier afin qu'il falsifie le rapport d'intervention. L'homme, qui n'aurait pas participé aux violences, a signalé le cas plus tard.

Les recherches menées par le journal Le Quotidien révèlent notamment d'autres informations sur des procédures potentiellement douteuses au sein du commissariat de la gare. Une zone de quasi-non-droit régnerait au sein du commissariat de police du bâtiment de la gare. Il est question d'un «système de mérite». Ainsi, les jeunes policiers commenceraient avec moins dix points et devraient d'abord gagner le respect de leurs collègues par des actes de courage. Ce n'est qu'ensuite qu'ils auraient le droit de saluer leurs supérieurs ou de prendre un café avec eux. Le système dit «moins dix» a également été rapporté au Luxemburger Wort par des sources. A la lumière de l'enquête actuelle, on peut se demander en quoi consistaient de tels mérites.

Un bureau de police fermé et beaucoup de questions

Selon le Quotidien, la direction régionale affirme ne rien savoir des méthodes douteuses des policiers à la gare. Frustrés d'être ainsi cloués au pilori par l'IGP, plusieurs des agents se seraient entre-temps mis en congé maladie. C'est ainsi que le bureau de police est resté fermé dans la nuit du 11 au 12 août en raison du manque de personnel. Sur les 30 fonctionnaires compétents, onze ne seraient plus en service. Quatre sont en détention provisoire, un autre est suspendu pour possession de cannabis, selon le Quotidien.

Aucun autre détail n'est connu. La semaine dernière, des perquisitions avaient toutefois permis de saisir des quantités illégales de cannabis chez deux agents. Le parquet soupçonne l'un des policiers de s'être livré à un trafic de drogue. En ce qui concerne le deuxième policier, le service d'enquête pénale suppose que la drogue servait à sa propre consommation.

Dans une question parlementaire urgente, les députés CSV Laurent Mosar et Léon Gloden ont déclaré que le commissariat de la gare n'était plus opérationnel et ne pouvait plus remplir sa mission. Un certain nombre de policiers seraient en arrêt maladie, d'autres auraient déposé leurs armes. Ils veulent savoir du ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox (Déi Gréng), quand le bureau de police sera à nouveau opérationnel et comment il compte éviter que certains commissariats soient temporairement fermés.

Un recrutement intensifié

Dans sa réponse, le ministre Henri Kox se veut rassurant. La capacité de service de la police est organisée de manière globale et ne dépend pas d'une seule unité. Lorsqu'un commissariat est fermé ou que ses unités ne sont pas disponibles, leurs tâches sont reprises par d'autres unités. C'est ce qu'a assuré le commissariat central de Bonnevoie-Nord/Verlorenkost dans la nuit du 11 au 12 août.

Depuis cette année, l'intensification du recrutement au sein de la police porte également ses fruits, de sorte qu'il sera moins fréquent à l'avenir que certains commissariats doivent temporairement adapter leurs horaires d'ouverture. Mais cela ne peut pas être totalement exclu à l'avenir. Les prochains gouvernements devront également prendre des décisions dans le sens d'un renforcement supplémentaire de la police.

Quatre policiers restent actuellement en détention provisoire. Une demande de remise en liberté a été rejetée. Selon le rapport du Quotidien, des indices laissent penser que l'acte a été prémédité.

