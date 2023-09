Ces Luxembourgeois partis en Amérique

L'époque des privations et de la faim est révolue, et ce qui reste, ce sont des communautés florissantes de Luxembourgeois des deux côtés de l'Atlantique.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le Luxembourg et les États-Unis sont des pays relativement jeunes sur la scène internationale. Ils partagent tous deux une histoire surprenante faite de migrations et de nouvelles vies. Même si le Luxembourg se porte bien aujourd'hui, il fut un temps où la vie n'était pas faite que de boutiques en centre-ville et de transports publics gratuits.

Lire aussi :

Luxembourg, le dernier grand-duché du monde

En effet, de nombreux Luxembourgeois confrontés à des difficultés dans le jeune Grand-Duché ont cherché une vie meilleure de l'autre côté de l'Atlantique, laissant tout derrière eux pour avoir une chance de réaliser le rêve américain.

Les États-Unis s'enorgueillissent aujourd'hui d'une population assez importante de personnes qui peuvent se prévaloir d'une ascendance luxembourgeoise directe, dont de nombreuses personnalités influentes qui ont façonné le monde tel que nous le comprenons aujourd'hui.

L'histoire des Luxembourgeois qui émigrent en Amérique est faite de difficultés, de nouveaux départs et de la recherche d'une communauté loin de chez soi. Elle souligne également à quel point le Luxembourg a changé depuis sa création en tant que Grand-Duché il y a plus de 200 ans.

Trois grandes vagues

Après avoir acquis son indépendance nominale en 1815, le Luxembourg n'était pas du tout la puissance économique qu'il est aujourd'hui. Sa population a connu de nombreuses difficultés. Le jeune pays est surpeuplé, sous-développé et généralement pauvre par rapport à ses grands voisins.

Pour de nombreux Européens, y compris les Luxembourgeois, il existe une solution radicale: immigrer aux États-Unis d'Amérique. Le voyage serait long, ardu, voire dangereux. Mais les États-Unis accueillent les immigrants à bras ouverts et promettent terre et opportunités à ceux qui risquent le voyage.

La première vague d'émigration luxembourgeoise vers les États-Unis a commencé dans les années 1830 et s'est poursuivie jusque dans les années 1840. Certains avaient tenté leur chance en Amérique du Sud au cours des décennies précédentes, mais avaient trouvé des pays comme le Brésil et l'Argentine difficiles à atteindre et à coloniser.

Lire aussi :

Luxroots, la mémoire du Luxembourg

Ceux qui ont émigré aux États-Unis ont principalement élu domicile dans le Midwest américain (Illinois, Indiana, Ohio, Michigan et Dakotas), et beaucoup se sont retrouvés à Chicago, qui était alors un centre de transport naissant reliant les Grands Lacs au réseau ferroviaire américain en pleine expansion.

Comme pour beaucoup d'autres Européens, c'est la promesse de terres bon marché (et de beaucoup de terres) qui a attiré la deuxième vague de Luxembourgeois aux États-Unis. Entre 1846 et 1860, les émigrés luxembourgeois ont afflué en masse vers l'Amérique pour y établir des communautés dans les zones rurales et urbaines. Des villes comme Aurora (Illinois) et Rollingstone (Minnesota) ont été fondées en partie par des Luxembourgeois, tandis qu'ailleurs des journaux, des clubs sociaux et des organisations politiques ont vu le jour, notamment à Chicago.

Le Centre culturel américano-luxembourgeois de Belgium (Wisconsin) a été inauguré en août 2010. © PHOTO: Courtesy of the LACC/Wil Dutter

La troisième vague d'immigration luxembourgeoise a duré de 1860 jusqu'au début des années 1900, aidée par la communauté déjà existante aux États-Unis et par le flot constant de bateaux à vapeur traversant l'Atlantique. Pendant cette période, les Luxembourgeois des États-Unis publient des journaux comme la Luxemburger Gazette, basée dans l'Iowa, assistent aux réunions de la Luxemburger Brotherhood of America à Chicago et se font élire à la Chambre des représentants. Nicholas Muller, qui a représenté l'État de New York pendant trois mandats, a été le premier Luxembourgeois-Américain ainsi élu.

Une nouvelle identité: les Luxembourgeois-Américains

Le Statec nous apprend que la population luxembourgeoise en 1839 (à la veille de la première vague migratoire) était d'un peu plus de 175.000 habitants, tandis que des recherches ultérieures estiment qu'environ 70.000 personnes ont quitté le Grand-Duché pour les États-Unis entre cette date et l'année 1900. Cette perte massive de population a dû laisser au Luxembourg un sentiment de vide.

Environ 16.000 de ces émigrés se trouvaient à Chicago en 1900, ce qui en faisait l'une des plus grandes concentrations de Luxembourgeois en dehors du Grand-Duché. De nombreux Américains d'origine luxembourgeoise se lancent dans la culture de plantes en serre, à tel point que les Américains d'origine luxembourgeoise sont souvent appelés «glass house people» par leurs concitoyens de Chicago.

Tous ces immigrants ont fini par s'assimiler à la société américaine, ce qui ne les a pas empêchés de conserver des liens avec leur pays d'origine. Aujourd'hui encore, la Luxembourg Brotherhood of America (fondée à Chicago en 1887) organise régulièrement des rencontres et des événements pour les Américains d'origine luxembourgeoise et sert souvent de la Bofferding bien fraîche en guise de rafraîchissement!

Edward Steichen © PHOTO: Luxemburger Wort

Des dizaines de milliers d'Américains - dont plusieurs célèbres - ont des racines luxembourgeoises. Nous avons déjà dressé le portrait des Luxembourgeois-Américains à l’image de Edward Steichen, pionnier de la photographie en tant que forme d'art, et Hugo Gernsback, inventeur et écrivain qui a lancé le genre de la science-fiction. Mais il y a aussi Chris Evert, qui a remporté 21 titres du Grand Chelem au tennis, et même, soi-disant, Eminem, qui peut revendiquer une ascendance luxembourgeoise.

L'Amérique et le Luxembourg ont parcouru un long chemin depuis les vagues d'immigration massive. Bien que les deux pays aient prospéré et que l'immigration européenne massive vers l'Amérique du Nord ait cessé, le lien demeure.

Ceux qui ont quitté le Grand-Duché pour une vie meilleure aux États-Unis se sont créé de petites communautés, tandis que ceux qui sont restés ont vu le Luxembourg se hisser à une place prépondérante sur la scène européenne. L'époque des privations et de la faim est révolue, et il reste des communautés florissantes de Luxembourgeois de part et d'autre de l'Atlantique.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxembourg Times.

Adaptation: Megane Kambala