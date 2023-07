C'est au Luxembourg que l'on compte le plus d'emplois digitalisés

Share this with email

Ils utilisent des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones pour réaliser leurs tâches. Ces travailleurs digitaux ont été comptabilisés par Eurostat. Le premier constat dressé par l'agence de statistique est le suivant: ces travailleurs sont en réalité une majorité de travailleuses. Au total, près de 30% des personnes occupant un emploi au sein de l'Union européenne utilisent des outils numériques pour la totalité ou la majorité de leur temps de travail.

Parmi les Vingt-Sept, c'est au Luxembourg que les employés ont indiqué avoir le plus recours aux ordinateurs, tablettes et autre smartphones dans le cadre de leur travail. En effet, 47% des travailleurs du Grand-Duché occupent un emploi majoritairement ou totalement digitalisé, loin devant les Pays-Bas et la Suède (41%) qui complètent le podium.

Des disparités selon les âges

À l'autre extrême, tout en bas du classement, on retrouve la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, dont le taux d'utilisation d'appareils numériques s'établit à 12%. La France et l'Allemagne affichent toutes deux un taux de 31,7%, tandis que la Belgique affiche un taux de 25,8%.

Au-delà de relever de disparités entre les genres et les États, Eurostat souligne également des différences entre les catégories d'âge. Ainsi, les 30-44 ans se révèlent être les salariés occupant la part d'emplois digitalisés la plus importante, avec 36% des travailleuses et 29% des travailleurs ayant indiqué utiliser des outils numériques dans le cadre de leur travail. Cette part baisse considérablement parmi la catégorie d'âge des 60-74 ans, où 24% des femmes et 19% des hommes ont indiqué occuper un emploi digitalisé.

Eurostat note par ailleurs que la proportion de travailleurs utilisant des appareils numériques augmentait selon leur niveau d'études. Ainsi, parmi les salariés peu diplômés, 10% des femmes et 8% des hommes ont indiqué occuper un emploi digitalisé. Les employés disposant d'un haut niveau de diplômes étaient plus nombreux, soit 44% des femmes et 47% des hommes, à utiliser les technologies numériques dans le cadre de leur travail.