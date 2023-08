«C'est le début d'une amitié beaucoup plus sincère entre le Luxembourg et le Québec»

Share this with email

Xavier Bettel, Jean Asselborn, Taina Bofferding ou encore Guy Dalaiden... À l'agenda de Martine Biron, les rendez-vous se sont bousculés ces 28 et 29 août. La ministre québécoise des Relations internationales, de la Francophonie et de la Condition féminine était au Luxembourg pour une visite de deux jours placée sous le signe du développement de l'amitié qui lie les deux territoires depuis plus de 50 ans. Des liens qui devraient être amenés à se renforcer dans les prochaines années.

Vous êtes en visite de travail au Luxembourg et en Suisse cette semaine. Comment est née cette mission en Europe? Le Québec et le Luxembourg ont des points communs. Cela fait un an que je suis élue et en fonction, et j'ai réalisé qu'avec le Luxembourg, nous avons une histoire d'amitié vieille d'une cinquantaine d'années. On a plusieurs représentations en Europe, dont la délégation générale du Québec à Bruxelles qui couvre le territoire du Luxembourg, et dans la dernière année, j'ai croisé trois fois le Premier ministre Xavier Bettel.

Lors de ma première journée de fonction, il débarquait avec une délégation luxembourgeoise au Québec, et je l'ai accueilli. C'est le premier dignitaire que j'ai accueilli et ça a «cliqué» entre lui et moi. On a trouvé qu'on avait des points communs. Alors, je l'ai revu au sommet de la Francophonie à Djerba, où on a eu des bonnes conversations, et il m'a dit «il faut que tu viennes au Luxembourg».

Et, quand on veut faire des affaires, quand on veut faire des échanges, je réalise qu'on le fait avec nos amis, avec les gens qui nous ressemblent. Quand j'ai débarqué ici, j'avais l'impression d'être dans le Vieux Québec, je me suis dit: «J'ai envie d'être ici, je me reconnais chez les Luxembourgeois». On avait plusieurs rencontres au menu, et je réalise que c'est effectivement le cas: nous avons des points communs, nous pouvons faire des affaires ensemble. Xavier Bettel, Jean Asselborn mais aussi Taina Bofferding, vous avez effectivement multiplié les rendez-vous avec les membres du gouvernement luxembourgeois. Comment le développement de ces relations entre le Québec et le Luxembourg va-t-il pouvoir s’illustrer concrètement? De futurs projets sont-ils sur la table ?

La politique internationale du Québec tient sur deux piliers. D'abord, le pilier économique qui est la dominante de notre politique internationale. Le deuxième repose sur la diplomatie identitaire, c'est-à-dire ce que nous sommes. Nous sommes Québécois, francophones, résolument en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi en faveur de la culture et de l'enseignement.

Quand une entreprise luxembourgeoise vient au Québec, notre francophonie lui donne un coup de main, et on peut l'aider à rayonner partout en Amérique.

Avec le Luxembourg, nous avons déjà des partenariats qui existent entre les différentes universités. On échange et enrichit notre savoir, on partage nos connaissances et on les complète. On se rend compte que nos expertises ne sont pas celles du Luxembourg et inversement. Un autre exemple très concret est celui d'iNUI Studio, une entreprise luxembourgeoise qui fabrique des tablettes sans contact. Nous avons une rôtisserie au Québec, Saint-Hubert Barbecue, qui a acheté la technologie et on peut désormais y faire les commandes, sans contact, grâce à ces tablettes luxembourgeoises. Et c'est un vif succès, on se demande si on ne pourra pas appliquer cette technologie-là ailleurs au Québec, et même la faire sortir de nos frontières. On va donner un coup de main à iNUI Studio, pour que cette entreprise puisse faire des affaires au Québec, et ce sera comme ça pour d'autres organisations.

On veut faire plus de choses entre le Québec et le Luxembourg, et c'est essentiellement ce qui ressort des échanges. On veut se donner des chances entre nous. On veut ouvrir la porte en étant francophones, puisque, au Québec, on est une petite goutte d'eau francophone dans une Amérique entourée d'anglophones. Alors, quand une entreprise luxembourgeoise vient au Québec, notre francophonie donne un coup de main à cette entreprise-là, et on peut l'aider à rayonner partout en Amérique. C'est la même chose pour nous. On fait affaire avec le Luxembourg, qui est pour nous une porte d'entrée sur l'Europe. Le Québec et le Luxembourg se ressemblent. On est des amis et je la sens cette amitié-là. Cette mission lui donne d'ailleurs encore plus d'air.

À compétences égales, pourquoi ne pas avoir un biais favorable pour un francophone?

Selon vous, qu'est-ce qui contribue à rapprocher le Luxembourg du Québec? Lorsque j'ai évoqué les deux piliers de notre politique internationale, j'ai principalement parlé de la diplomatie économique parce que c'est notre dominante. Mais quand je vous parle de la diplomatie identitaire, c'est ce que nous sommes: tous les deux francophones. À compétences égales, pourquoi ne pas avoir un biais favorable pour un francophone? C'est facile de travailler avec les Luxembourgeois, d'abord, on peut communiquer facilement. Mais on a aussi des valeurs qui se rassemblent et on œuvre dans une ambiance similaire. La francophonie, c'est la capacité de communiquer plus facilement, de mieux se comprendre. Alors je pense qu'il faut privilégier nos amis francophones.

La promotion de la francophonie passe aussi par la création de contenus francophones. À cet égard, un rendez-vous particulier figurait à votre agenda, à savoir la rencontre des représentants de l'industrie cinématographique luxembourgeoise, dont Guy Daleiden, le directeur du Film Fund. Doit-on s’attendre à davantage de coproductions entre le Luxembourg et le Québec dans les prochaines années? Sincèrement, je l'espère. Ce que Guy Daleiden me disait, c'est qu'au moment où il faisait son festival et ses activités artistiques ici, il cherchait un partenaire pour l'aider à mettre en place quelque chose. Il a frappé à plusieurs portes, mais il ne trouvait pas, et puis c'est finalement Montréal, avec le Studio PHI qui a réussi à le faire.

Montréal aide Guy Daleiden avec ses activités au Luxembourg, et quand il est venu en mission au Québec, on lui a tout montré, en organisant des rencontres avec différents acteurs du secteur. C'est comme ça que différents partenariats se sont déjà mis en place. Je lui disais qu'il faudrait en faire plus, et il était d'accord. On va travailler avec la délégation à Bruxelles pour essayer de faire avancer ce dossier-là. Il est déjà prévu que le Luxembourg vienne au Québec en 2024 avec une nouvelle délégation. C'est le début d'une amitié beaucoup plus sincère, beaucoup plus proche entre nos deux territoires. On a des liens depuis une cinquantaine d'années mais ces dernières années ont vraiment solidifié ces liens-là.

Avec la ministre Taina Bofferding, vous avez échangé sur un second aspect de votre portefeuille ministériel, à savoir celui de l’égalité entre les femmes et les hommes. Sur ce sujet, des synergies peuvent-elles être mises en place entre le Québec et le Luxembourg afin de combattre les inégalités de genre ? L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un débat de toujours. Je dis souvent que c'est comme le jeu du serpent et de l'échelle: on investit, on réussit, on est 46% d'élues à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qui me dit qu'à la prochaine législature je ne retournerai pas à la case départ? On est 50/50 dans la société, je pense qu'on doit être 50/50 partout, y compris dans les postes décisionnels, mais ce n'est pas le cas. Il faut travailler, il faut continuer à paver la voie pour que les femmes puissent avoir accès à ces postes, ça veut dire des services de garde pas trop chers pour leurs enfants, un partage des tâches à la maison, un partage des congés parentaux, comme c'est le cas ici, au Grand-Duché.

On s'échange des moyens, des façons de faire pour rendre nos sociétés plus égalitaires et plus paisibles.

Au Luxembourg, vous travaillez davantage sur les hommes, nous, on commence à travailler sur l'éducation et l'accompagnement des hommes. Vous proposez des choses comme l'expulsion des agresseurs du domicile familial, ça je ne savais pas. Quand j'ai jasé avec la ministre, je lui ai parlé des tribunaux spécialisés où on accompagne les victimes, et où la magistrature est formée pour s'assurer que ces femmes-là ne revivent pas le traumatisme qu'elles ont vécu. Taina Bofferding était intéressée par cette initiative qu'elle ne connaissait pas. On s'échange des moyens, des façons de faire pour rendre nos sociétés plus égalitaires et plus paisibles.

Après son passage au Luxembourg, Martine Biron s'est envolée vers la Suisse. © PHOTO: Marc Wilwert

Vous avez évoqué une prochaine mission du Luxembourg au Québec. De votre côté, depuis votre prise de fonction en octobre dernier, vous avez déjà réalisé de nombreuses visites de travail à l’étranger, ce qui vous a valu des critiques. Que répondez-vous aux Québécois qui s’interrogent sur la manière dont ces voyages profitent à la province? Il y a énormément de retombées, à commencer par les investissements des entreprises luxembourgeoises qui viennent chez nous. C'est une retombée importante qui nous enrichit. Même chose quand on exporte ce que l'on produit vers le Luxembourg, ça enrichit nos Québécois. Mais on peut aller plus loin, on peut travailler davantage.

Au Québec, on a fait un choix, c'est celui d'avoir un réseau diplomatique important à travers le monde. On a 35 représentations dans le monde entier. Alors, c'est énorme comme réseau, et ça fait l'envie de beaucoup d'États fédérés. On tisse des liens un peu partout, sur l'ensemble des régions du monde. C'est sûr que quand j'y vais, je crée des liens, pour susciter l'envie de faire des affaires, des démarches, des échanges.