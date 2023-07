«C'est une émotion que je ne peux même pas expliquer. Mais vous comprenez, n'est-ce pas ?»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Et en un rien de temps, le dernier jour est arrivé. En 21 jours et près de 500 kilomètres à pied (bien plus que ma prévision initiale de 350), j'ai eu cette magnifique opportunité de découvrir quelques-uns des coins et des personnages les plus extraordinaires de ce pays. J'étais parti pour faire une déclaration d'amour au Luxembourg, mais ce que j'ai reçu à la fin, c'est le double de l'affection. Ces trois semaines ont été incroyables. Et il ne restait plus que 13 kilomètres entre Weiler-la-Tour et la capitale.

Lire aussi :21 jours de marche pour comprendre le Luxembourg d'aujourd'hui: Ricardo a relevé le défi

Je me suis réveillé tout excité à l'idée de rentrer chez moi. Je crois que j'ai sifflé pendant tout le trajet, même si je ne suis pas très doué pour ça. Je me suis aussi surpris à fredonner des chansons des Arctic Monkeys, ce concert auquel je voulais vraiment aller mais que j'ai manqué parce que je traversais un Grand-Duché à pied. Mais tout cela n'a plus d'importance, ni les douleurs dans les jambes, ni les jours de canicule, ni les chutes dans la forêt, ni les pluies d'orage qui me ralentissent. J'ai été ravi lorsque j'ai réalisé que j'atteignais la ville. Chez moi, je rentrais chez moi.

Je leur disais que le bâtiment Spuerkeess était le palais grand-ducal René Loschetter

Personne n'a encore su mieux que René Loschetter m'expliquer ce sentiment de retour à la terre natale. C'est pourquoi je l'ai rencontré pour réaliser les dernières étapes de «Luxembourg on foot». Il est né il y a 94 ans au centre ville et y a grandi.

Ingénieur électricien de formation, il a tenu un magasin d'électroménager pendant la majeure partie de sa vie. «Mais lorsque l'accord de Schengen a été signé et que les frontières ont cessé d'exister, des produits moins chers ont commencé à arriver d'Allemagne et mon commerce n'avait plus de sens. J'avais suffisamment d'années de réduction et à 60 ans, j'étais à la retraite. Mais j'étais trop jeune pour être vieux, alors je suis devenu guide touristique dans la capitale.»

René Loschetter © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Pops, comme tout le monde l'appelle, n'était pas seulement un guide. Il a été «le» guide de la ville de Luxembourg pendant 30 ans, entre 1989 et 2019. «J'étais très agacé par les Chinois qui venaient juste pour faire du shopping chez Louis Vuitton. Je leur parlais de Vauban, de la forteresse, de toutes ces choses intéressantes, et ils ne faisaient pas attention. Alors je me mettais à inventer des bêtises. Je leur disais que le bâtiment Spuerkeess était le palais grand-ducal ou, quand ils me demandaient des portraits de groupe, je faisais des photos de leurs pieds. C'était à l'époque de l'analogique, quand il fallait encore développer les photos», s'amuse-t-il.

Silésie, Patton et maison

Avec les touristes américains, c'est une autre histoire: «Ils étaient très impressionnés parce que j'ai une photo que j'ai prise à 14 ans aux funérailles du général Patton. Ils ont commencé à me demander de les accompagner et, un jour, la petite-fille de Patton est venue me rencontrer et a vu la photo», raconte-t-il.

Loschetter a vécu la guerre intensément. «Pendant les années nazies, la ville était silencieuse, tranquille. Nous ne pouvions pas porter de noms français, alors ils voulaient que je m'appelle Reinhart au lieu de René. Mais ma mère n'aimait pas du tout cette idée, et elle a fait en sorte que je reste Robert. C'est ainsi que cela s'est passé pendant quatre ans», raconte-t-il.

Ses parents collaboraient avec la résistance, faisant passer des soldats français et anglais échappés des camps allemands. Ils les cachaient au dernier étage de la maison. «Nous n'avons jamais été pris, mais nous avons fini par être déportés en Silésie en 1943 parce que mon frère s'est enfui de l'armée. Il ne voulait pas se battre aux côtés des nazis et nous l'avons tous soutenu.»

Un jour après la libération de la capitale luxembourgeoise par les Américains, les Loschetter sont rentrés chez eux. «Le sentiment de retour était merveilleux. Je me souviens du bonheur que j'ai ressenti en entrant dans ma chambre. La ville de Luxembourg est si extraordinaire, si diverse. Et quand on doit la quitter pour y revenir, on a la poitrine remplie d'une émotion que je n'arrive pas à expliquer. Mais vous comprenez, n'est-ce pas ?» Je comprends. Oui, je comprends.