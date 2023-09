Chaleur, pollution et orages: trois vigilances jaunes concernent le Luxembourg

Share this with email

Le mercure va encore grimper très haut ce lundi 11 septembre au Luxembourg. Au Nord du pays, les maximales atteindront 31 degrés au cours de l'après-midi, tandis que le Sud devrait enregistrer des températures maximales situées autour de 32 degrés, selon les prévisions de MeteoLux.

Le prévisionniste national a d'ailleurs prolongé son avis de chaleur initialement émis pour la journée de vendredi 8 septembre, et déjà reconduit samedi 9 et dimanche 10 septembre. Ainsi, le Grand-Duché tout entier est concerné par une vigilance jaune en raison des températures maximales qui pèseront sur le pays. Cet avis de chaleur court de 14h à 19h, ce lundi 11 septembre.

Mardi, il laissera sa place à une vigilance jaune pour risque d'orages. Selon MeteoLux, ces orages seront modérés à forts, et pourront être accompagnés de grêle, de fortes pluies et de rafales de vent. Cet avis d'orages concerne, lui aussi, tout le pays, et courra de 17h à 23h, mardi 12 septembre.

Parallèlement, une vigilance jaune en raison d'une pollution à l'ozone est toujours en cours. L'administration de l'Environnement, à l'origine de cette alerte, indique un «dépassement possible du seuil de pré-information». Cette vigilance concerne l'ensemble du territoire national à partir de 12h ce lundi, et prendra fin à minuit.