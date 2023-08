Charel Hary: «La Schueberfouer reste moins chère que d'autres foires en Europe»

Share this with email

Les forains peuvent avoir le sourire à la Schueberfouer. «Beaucoup de gens sont venus depuis mercredi. Et samedi, je dois dire que je n'avais jamais vu autant de monde. Jusqu'à présent, nous avons eu la chance avec le temps!», a souligné, ce lundi lors d'une conférence de presse, Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains.

Outre la météo, les forains avaient une autre inquiétude. «Nous savons très bien que tout coûte plus cher quand on va faire ses courses, alors on avait peur que les familles ne viennent pas comme avant. Mais elles sont là! On est revenu en fréquentation sur les années 2018-2019, avant le covid. C'est vraiment exceptionnel!», s'est réjoui Charel Hary.

Ce dernier a tenu à rassurer concernant les prix pratiqués à la «Fouer». «Tout est devenu cher, c'est normal que les forains doivent augmenter leur prix, mais c'est encore et toujours raisonnable. Je dirais que la hausse n'est même pas de 5%. Certains restaurants ont les mêmes prix que l'année dernière. Vous pourrez trouver du poisson à 25 euros chez l'un et 30 euros chez l'autre, c'est à chacun de regarder et de faire son choix.»

«Pour aller à la Schueberfouer, il faut plus de 5 euros, mais elle reste «moins chère que d'autres foires en Europe», relativise encore celui qui fait partie de la quatrième génération de forains. Patrick Goldschmidt (DP), échevin de la capitale en charge des Fêtes, partage le même constat. «Si je vais en famille avec cinq personnes dans un parc à l'étranger, ça va me coûter 250 euros sans compter l'aller-retour et le repas»

La hausse des prix n'est même pas de 5% Charel Hary président de la Fédération nationale des commerçants forains

«Le coût des pommes de terre a doublé, alors c'est normal qu'au final le prix coûte 50 centimes ou 1 euro plus cher, mais cette augmentation se voit aussi dans les supermarchés. Nous n'avons pas constaté de prix exagérés», a également observé l'élu libéral. Ce dernier fait savoir que les commerçants indiquent leurs tarifs à l'avance auprès de la commune. Notons que, contrairement aux deux dernières années, les forains doivent à nouveau payer leur emplacement. «La Ville de Luxembourg n'a pas augmenté ses prix, qui vont de 200 à 2.200 euros pour les trois semaines. La Schueberfouer représente la moitié des recettes pour les forains luxembourgeois», a encore relevé Charel Hary.

La dernière Schueberfouer installée au Glacis?

La Fouer doit-elle à l'avenir déménager vers un autre endroit, comme le suggérait le parti Fokus lors de la campagne des élections communales? Pas question pour Patrick Goldschmidt. Celui-ci considère que le champ du Glacis reste «le meilleur endroit possible» pour organiser la «Fouer».

«Il est proche du centre-ville, les gens peuvent venir à pied. Les fêtes foraines à l'étranger qui se sont installées en périphérie n'ont pas rencontré de succès. Il n'y a pas d'autres alternatives, nous ferons tout pour que la Schueberfouer reste au Glacis. Tout le monde peut y venir sans avoir besoin de venir en voiture, alors que ce ne serait pas le cas si elle était en périphérie de la ville.»