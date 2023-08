Christelle Néant, du Luxembourg à la rencontre avec Vladimir Poutine au Kremlin

Share this with email

Les compliments de Vladimir Poutine en public ne sont pas foison. Et quand ils sont adressés à une Française, cela interpelle d'autant plus. La scène s'est déroulée le 19 juillet dernier au Kremlin. La Française en question s'appelle Christelle Néant, installée depuis 2016 dans la région séparatiste du Donbass. Elle est rédactrice en chef d'un site d'actualité pro-russe en français, baptisé Donbass Insider.

Ce 19 juillet, elle se retrouve devant Vladimir Poutine pour défendre l'idée d'une agence de presse avec des journalistes de différentes nationalités prêts à relayer la vision pro-russe du conflit ukrainien et ainsi à contrer la propagande occidentale. Un article publié mardi 1er août sur le site 20minutes.fr relate cette rencontre et cherche à savoir qui est cette fameuse Christelle Néant. Au détour d'une phrase, on peut notamment lire qu'elle «a un temps travaillé pour une revue économique au Luxembourg». Voilà qui interpelle un peu plus encore...

Des emplois à Arlon et au Luxembourg

En effectuant une rapide recherche sur le web, on retrouve quelques éléments d'information sur son parcours. Christelle Néant aurait d'abord été, vers 2005, webmaster pour l'Association des commerçants et de l'industrie d'Arlon. Contactée par Virgule, la présidente Catherine Arnold, déjà en fonction voilà une vingtaine d'années, dit n'avoir aucun souvenir d'elle.

J’ai le souvenir d’une personne gentille, sympathique et surtout curieuse de tout. Jean-Michel Gaudron Ancien collègue de Christelle Néant

Sur le profil LinkedIn de Christelle Néant, on peut lire qu'elle a ensuite travaillé pour une revue économique luxembourgeoise, évoquée dans l'article de 20 Minutes. En 2006, elle est effectivement engagée aux Editions Mike Koedinger, une des sociétés qui ont donné naissance en 2010 au groupe de presse connu désormais sous le nom de Maison Moderne.

Les souvenirs d'un ancien collègue

« Elle n’y était pas journaliste. Elle s’occupait de coordonner ce qu’on appelle aujourd’hui le Paperjam+Delano Business Guide » explique Jean-Michel Gaudron, aujourd’hui actif chez Luxinnovation, l'agence nationale luxembourgeoise de l'innovation, et qui, à l’époque, était rédacteur en chef de Paperjam, la publication la plus importante de Maison Moderne. «J’ai le souvenir d’une personne gentille, sympathique et surtout curieuse de tout. Elle n’hésitait jamais à intervenir dans les conversations, qu’importe le sujet», poursuit-il.

Le CV en ligne de Christelle Néant fait ensuite état d'un passage chez Deloitte Luxembourg, de février 2008 à mars 2016, au poste de webmaster et community manager. Nous avons sollicité la société à ce sujet ce mercredi 2 août dans la matinée, mais nous n'avons pas eu, pour l'heure, de réponse à notre demande.

Rien ne pouvait laisser présager le virage qu’elle semble avoir pris dernièrement. Jean-Michel Gaudron Ancien collègue de Christelle Néant

Christelle Néant serait donc installée dans le Donbass depuis 2016, après s'être intéressée de près à la révolution de Maïdan en Ukraine en 2014 puis au conflit dans le Donbass, entre séparatistes pro-russes et loyalistes ukrainiens. «Via les réseaux sociaux, j’ai pu suivre un peu son parcours. Il me semble qu’elle est assez vite partie pour l’est de l’Europe et l’Ukraine, où elle s’est donc tournée sur le tard vers le journalisme…», se souvient Jean-Michel Gaudron.

«C’était quelqu’un qui avait son petit caractère mais nous n’avons jamais vraiment parlé politique. Et sincèrement, rien ne pouvait laisser présager le virage qu’elle semble avoir pris dernièrement», conclut-il. Un virage qui a donc mené Christelle Néant du Luxembourg jusqu'à Moscou et au Kremlin, face à Vladimir Poutine.