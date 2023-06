Christine Schweich passe du LSAP au DP

Un petit tremblement de terre a eu lieu lundi dans la commune de Mondercange. La trésorière du LSAP Christine Schweich quitte le parti et passe au DP. Selon cette juriste et fonctionnaire de 39 ans, elle ne se sent plus chez elle au LSAP. De plus, elle ne peut plus s'identifier à la politique de son parti.

Lors des dernières élections communales, Christine Schweich s'était présentée en tant que tête de liste de son parti et avait été élue au conseil communal en sixième position, un mandat qu'elle va assumer avec fierté, dit-elle dans une lettre. Mais sous les couleurs du DP, donc. Elle renonce à tous ses autres mandats et postes du LSAP. Christine Schweich a été membre du LSAP pendant plus de dix ans. Ce changement renforce la coalition CSV-DP du maire Jeannot Fürpass (CSV).

La décision de Christine Schweich a été prise un jour seulement avant la présentation des candidats du LSAP dans le Sud pour les prochaines élections à la Chambre.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.