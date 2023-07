Ciel nuageux et averses pour le week-end

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Dans la continuité des dernières semaines, le soleil répondra présent ce week-end, même s’il devrait rester caché si l’on en croit le bulletin de ce vendredi de l'Institut national de météorologie Meteolux. En cause, une dépression sur la Scandinavie, qui dirige des masses d’air plus humide et instable vers l’Europe de l’Ouest.

Ce vendredi matin, la pluie a d’ailleurs déjà fait son retour et devrait se poursuivre dans l'après-midi, même si les températures resteront douces, avec des maxima qui oscilleront entre 21 et 23 degrés.

Samedi en revanche, la pluie devrait céder la place à un ciel nuageux toute la journée, avec des températures maximales identiques à celles de la veille.

C’est donc pour dimanche que la pluie est à nouveau attendue dans la soirée, en dépit de températures qui resteront dans la lignée des températures des derniers jours.