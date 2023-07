Cinéma en plein air, concerts et sensations fortes au rendez-vous pour ce weekend

Share this with email

Au Luxembourg

Le cinéma en plein air fait son retour cet été dans la capitale, et cette fois-ci de nouveau sur la place Guillaume II dont les travaux de rénovation se sont achevés. Ce samedi sera projeté le film Singin' in the Rain (USA 1952) de Stanley Donen et dimanche soir Dunkirk réalisé par Christopher Nolan. Ce film historique retrace l'opération de rembarquement des troupes britanniques à Dunkerque vers les côtés britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale. Le programme complet du City Open Air Cinema est à retrouver ici.

Côté musique, la rédaction vous conseille la deuxième édition du festival Garden Delights à l'abbaye Neumünster ce weekend. Au programme samedi soir à 21 heures «Travel on the beat» et le concert «Without boundaries» le dimanche soir également à 21 heures. L'entrée est payante.

Pour les amateurs de vieux objets, rendez-vous ce samedi au marché de la Brocante de 8 à 18h sur la place d'Armes. En se baladant en ville, offrez-vous un moment de détente à la «Theaterplage», place du Théâtre. Et si vous préférez les vieilles voitures, ne manquez pas la journée vieille carrosserie au Fonds du Gras ce samedi à partir de 11 heures.

Autre événement à ne pas manquer ce samedi, cette fois dans le Nord du Luxembourg, une soirée la tête dans les étoiles au parc naturel de l'Our de 18 heures à minuit.

En Lorraine

Un air de vacances ou envie de se baigner? Metz Plage continue au plan d'eau jusqu'au 15 août! Le festival Constellation se poursuit également au cours de l'été. Ce weekend deux concerts gratuits sont également proposés à Metz. Le samedi 22 juillet à 16 heures et 17h30, les musiciens du Classic Metz'ival proposent un parcours musical à la basilique Saint-Vincent. Réservation nécessaire au préalable.

Le dimanche 23 juillet, le Classic Metz’ival se conclut avec CRAKK TEMPO . Celui-ci propose un set électro orienté hip-hop, bass and dance. Les détails concernant ces concerts sont à retrouver ici.

Vous voulez prendre un peu de hauteur, voire vous envolez? Un événement à ne pas manquer alors ce weekend et jusqu'au 30 juillet: le Grand Est Mondial Air Ballons. Rendez-vous à l'aérodrome de Chambley!

Un weekend très sportif vous attend dans les Vosges. Ce samedi, la 20ème étape du Tour de France passe dans le département des Vosges, notamment à proximité de la Bresse. C'est à cet endroit que se déroule le lendemain la 33ème Montée Impossible de la Bresse, une course de moto. Cinq pilotes américains participent également à cet événement sportif. L'entrée est à 10 euros, rendez-vous de 8 à 18 heures au Col de Grosse Pierre à mi chemin entre Gérardmer et La Bresse (gps latitude 48.022 longitude 6.883).

En Sarre

Sarrebruck va vivre au rythme de la musique metal ce samedi dans le jardin franco-allemand au café "Im Ehrental". Le prix du billet est à 11 euros. L'accès au concert débute à 13 heures. Plus d'informations sont disponibles ici.

Toujours à Sarrebruck, notons la fête organisée ce samedi de 11 à 19 heures dans la piscine "Kombidbad Fechingen" avec des animations pour enfants, de l'aqua jumping et de la musique assurée par le DJ Timo Fritz.

Autre événement sportif à Sarrebruck: des arts martiaux et l'autodéfense dans l'Echelmeyerpark dans le quartier de Nauwies. Aucune condition préalable n'est requise, l'événement est gratuit. Pour y participer, il est conseillé d'avoir plus de 12 ans et de porter des vêtements de sport amples.

En Wallonie

Plusieurs événements sont organisés ce weekend à Bastogne. Au programme: marché, brocante ou encore un tournoi de pétanque le samedi à 14h (Inscriptions à 13h30). Une grande kermesse aura également lieu ce weekend. Le cortège débutera le samedi vers la place Patton à 18 heures avec lancer de 1.000 ballons. Dimanche, la kermesse sera ouverte dès 15 heures.