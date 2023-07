Cinq ans de plus dans l'opposition ne seraient «pas un désastre»

Share this with email

Ils sont satisfaits et fiers, les deux députés pirates Sven Clement et Marc Goergen. Au cours des cinq dernières années, ils ont posé au total 1.610 questions parlementaires, fait voter 118 motions et résolutions et déposé 20 propositions de loi. Le contrôle parlementaire a toujours été la ligne directrice du parti Pirate, «regarder le gouvernement de près», a rappelé Sven Clement lors de la conférence de presse de lundi sur leur bilan parlementaire.

Selon le député, le travail à la Chambre a gagné en rapidité. «Nous avons certes un mandat à mi-temps, mais nous effectuons de facto un mandat à temps plein», a déclaré Sven Clement. Les journées commencent souvent à 8 heures du matin avec les premières réunions de la commission. Il n'est pas rare que d'autres soient prévues à 18 heures. «Lorsque la journée est entièrement occupée par les réunions de commission, il reste à peine le temps de lire ou d'écrire des rapports. C'est un problème dont le prochain Parlement devra s'occuper», a-t-il fait remarquer.

De nombreuses affaires et omissions

Pour la prochaine législature, les Pirates ont une longue liste de souhaits. Pour Sven Clement, un point important serait la création d'une commission spéciale chargée de l'évaluation des lois. «Comment ont-elles été mises en œuvre? Des problèmes ont-ils été constatés? Nous laissons ce travail au gouvernement. Ce n'est pas bon dans une démocratie parlementaire. Il faut donner à la Chambre les moyens de contrôler cela, cela la renforcerait institutionnellement», a déclaré la tête de liste nationale des Pirates.

Le fait que le gouvernement veuille encore tout faire passer rapidement se fait au détriment de la qualité des lois. Marc Goergen Député pirate

Le programme chargé des deux dernières semaines de session est décrit comme inacceptable. «Les collaborateurs de la Chambre, qui ne peuvent plus suivre, en souffrent également. En fin de compte, tout cela se fait au détriment de la qualité des lois, car le gouvernement veut encore faire passer rapidement tout ce qu'il aurait pu faire ces dix dernières années. Des erreurs se produisent alors naturellement», a critiqué Marc Goergen, qui a fait allusion aux «projets gigantesques» comme le dossier Jucha ou la loi sur l'armée. Dans ces conditions, il est impossible de faire un travail sérieux, a-t-il ajouté.

En attendant, les derniers sondages d'opinion indiquent des gains de sièges pour les Pirates. «Lors de la prochaine législature, nous serons donc probablement un peu moins sollicités. Avec quatre ou cinq députés, nous pourrons travailler plus efficacement et découvrir encore plus de choses», explique Marc Goergen. «Nous essayons d'aller au fond des dossiers. Il est presque impossible de comprendre combien d'affaires ont eu lieu au cours des cinq dernières années», a entre-temps critiqué Sven Clement en rappelant l'affaire de «l'abri de jardin», les accusations de plagiat contre le Premier ministre Xavier Bettel (DP), des dossiers comme le Science Center, la SuperDrecksKëscht, l'utilisation de l'argent public par le Filmfund et «toujours la protection des données». Dans la période post-pandémique, beaucoup de choses ont mal tourné au ministère de la Santé, selon les Pirates. D'après eux, il manque la volonté d'apprendre de ces erreurs. Ils considèrent que l'ensemble du domaine de la «cybersanté» est un «véritable désastre».

Si l'on veut faire son travail avec le sérieux nécessaire, il faut s'en donner les moyens. Sven Clement Député pirate

Sven Clement s'est montré satisfait de son bilan en tant que parti d'opposition : «Nous avons contrôlé le gouvernement et fait des propositions constructives, dont certaines ont été acceptées. C'est la différence entre crier non en permanence et être contre tout. Sur les 118 motions que nous avons déposées en 309 jours de séance, 19 ont été directement adoptées et d'autres ont été mises en œuvre plus tard, sans que l'on dise toutefois d'où venaient les idées.»

Réorganisation du travail des chambres : une nécessité

À la question de savoir ce qui serait nécessaire pour améliorer les conditions de travail des parlementaires, Sven Clement avait également des réponses. En premier lieu, il faudrait réfléchir à une réorganisation du travail de la Chambre. Vingt heures de Congé politique ne suffiraient pas. «Si l'on veut faire son travail avec le sérieux nécessaire, il faut s'en donner les moyens. En tant que députés, nous devons pouvoir engager plus de personnel. Cela simplifierait notre travail et nous permettrait de contrôler encore mieux le gouvernement», a-t-il expliqué.

Les Pirates veulent-ils vraiment entrer au gouvernement? «Si des possibilités devaient se présenter, il faudrait voir dans quelle mesure nous pourrions nous entendre avec d'autres partis, tant sur le plan du programme que sur le plan humain», a déclaré Sven Clement. Des coalitions avec l'ADR, déi Lénk ou encore «Liberté Chérie» ne sont pas envisageables. «Et ce ne serait pas un désastre de faire encore une fois cinq ans de travail d'opposition.»