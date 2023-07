Cinq blessés en une nuit sur les routes du Luxembourg

Share this with email

Les interventions ont commencé tôt pour les secours au Luxembourg. Un motard s'est blessé en chutant vers 17h25, ce samedi 8 juillet, à Ospern, dans la rue principale. Il a été pris en charge par le centre d'intervention de Redange, indique le CGDIS dans son rapport.

Un peu plus tard, aux alentours de 18h, un accident majeur s'est produit sur le CR309, entre le "Poteau de Doncols", dans le canton de Wiltz et Schleif. Une voiture a atterri sur le toit pour une raison qui reste encore indéterminée. Les trois occupants du véhicule ont été blessés. De quoi déclencher l'intervention d'un hélicoptère du Samu tandis que deux ambulances de Wiltz et Nordstad, aux côtés des pompiers de Wiltz, de Winseler et du Lac ont été dépêchés sur place.

Les équipes de secouristes sont également intervenues vers 21h30, sur le CR163 entre le secteur de Leudelange-Gare et Bertrange. Une voiture a percuté un poteau sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer.

Enfin, c'est vers 2h15 que les secours sont intervenus entre Differdange et Lasauvage, dans le sud-ouest du Luxembourg. Une voiture a percuté un arbre, faisant un blessé. Les secouristes de Dudelange et de Sanem-Differdange étaient sur le terrain.

Par ailleurs, plusieurs incendies sans gravité ont nécessité l'intervention des soldats du feu. Le premier s'est déclenché à Rodange, rue Vullesang vers 18h25, où des poubelles étaient en feu. Vers 18h40, c'est sur la N22 entre Everlange et Reichlange qu'une presse à balles et des champs étaient en proie aux flammes. Enfin, vers 19h30, les pompiers se sont rendus à la ferme Fensterhaff, à Redange, où un tracteur et un champ ont pris feu.