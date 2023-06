Claude Haagen, nommé tête de liste du LSAP dans le Nord

Après la circonscription de l'Est avec Paulette Lenert, le LSAP a présenté sa liste de candidats en lice dans le Nord. Elle a été adoptée ce mercredi et sera menée par une double tête de liste: le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité sociale Claude Haagen et Flore Schank, conseillère communale à Feulen.

Pour Ettelbruck, ce n'est pas le bourgmestre Bob Steichen, fraîchement élu, qui défendra les couleurs socialistes en octobre, mais Claude Besenius (40 ans), neuvième sur la liste du LSAP lors des élections communales. Pour Wiltz, il s'agit du deuxième élu Michael Schenk (37 ans). Tina Koch (45 ans), coprésidente de la circonscription, se présentera à Clervaux et à Rambrouch, ce sera la première élue du LSAP Danielle Filbig (25).

Le bourgmestre de Boulaide et coprésident de la circonscription, Jeff Gangler, complète la liste. Le seul député LSAP du Nord, Carlo Weber (57 ans) de Wintger, ainsi que le bourgmestre déchu de Diekirch, Claude Thill (58 ans), seront également de la partie.