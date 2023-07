CNN, TF1, Bild... Quand le Luxembourg fait parler de lui à l'étranger

Share this with email

«Le château de Vianden parmi les plus beaux châteaux du monde selon CNN». L'information relayée par certains de nos confrères, quelque peu réchauffée, n'a rien de neuf puisque la liste des 21 plus beaux châteaux de la planète proposée par CNN date… de 2019. A l'époque déjà, nous avions repéré cette histoire.

Au-delà de la petite dose de fierté que le Grand-Duché peut régulièrement vouloir ressentir lorsque le monde s'intéresse à lui, cette bonne publicité en forme de piqûre de rappel n'en demeure pas moins précieuse pour le tourisme national et son image de marque à l'international.

Lire aussi :Vianden mise aussi sur le tourisme en 2023

Le puissant réseau CNN n'est pas le premier à proposer à son lectorat ce genre de contenus sélectionnant des points d'intérêt touristiques aux quatre coins du globe. Force est de constater que le Luxembourg est rarement cité par nos confrères. Bien moins en tout cas que dans les classements internationaux proposés par différents acteurs économiques ou institutionnels qu'il nous arrive, journalistes, de relayer ou commenter: meilleur passeport ou meilleure université, qualité de vie, prospérité, attractivité... Entre atouts et faiblesses, le Grand-Duché échappe rarement à la comparaison avec ses voisins notamment.

Un véritable exercice d'influence

Pour remonter vers les sommets dans ces classements très médiatisés, le pays ne peut compter que sur l'action de ses gouvernants. Mais à l'égard de la presse internationale, la logique est tout autre. C'est là tout l'utilité de l'agence Luxembourg for Tourism, qui veille à promouvoir l'image de marque du pays ici comme à l'étranger.

Lire aussi :Le tourisme luxembourgeois est plus attrayant que jamais, voici pourquoi

Le dispositif protéiforme «Visit Luxembourg», officiellement lancé en 2021, a notamment pour mission de séduire les journalistes avec une stratégie assumée, comme on peut le lire sur son site: «En 2019, LFT avait invité 240 journalistes et influenceurs à des voyages de presse, dont moins de la moitié en groupes. Depuis, la situation a bien évolué: LFT se concentre uniquement sur l'accueil individuel des médias. Si on met les journalistes en confiance et dans une certaine forme de confidentialité, cela apporte une vraie plus-value et permet de créer des histoires plus fortes, authentiques et originales.»

Les bonnes habitudes de TF1

Cette précision permet une autre compréhension des reportages – souvent très positifs – ayant fait sensation récemment. Ceux consacrés au Grand-Duché par le journal télévisé de TF1 n'ont échappé à personne. En pleine pandémie, l'équipe de journalistes français avait souligné, du point de vue hexagonal et dans plusieurs sujets distincts, la réussite de la stratégie mise en place par son voisin pour masquer sa population, la déconfiner puis lui permettre de retrouver ses musées et cinémas.

Fin 2020, TF1 a même consacré un sujet de 8 minutes pour un «week-end au Luxembourg, un pays épargné par le confinement». Quelques mois plus tard, hors contexte covid, TF1 faisait halte sur l'aire d'autoroute de Berchem, «la plus grande station-service du monde». Rebelotte en 2022 avec un reportage de plus de 11 minutes sur les secrets du pays.

L'histoire d'amour entre TF1 et le Luxembourg n'est pas inédite puisque, dès 2013, la chaîne arpentait les couloirs du château de Berg à Colmar-Berg.

Les médias allemands ne sont pas en reste puisque ARTE et Sat.1 (en 2020 dans un documentaire de 40 minutes) ont, dans le même esprit, récemment visité le Luxembourg pour mettre en lumière son attrait.

La gratuité des transports a fait le tour du monde

Le plus beau «coup» du Grand-Duché reste toutefois l'introduction de la gratuité dans les transports publics, juste avant les prémices de la pandémie en 2020. A l'époque, toutes les caméras du monde entier s'étaient brièvement orientées vers le Luxembourg pour contempler avec curiosité cette grande nouveauté à l'échelle d'un pays.

La gratuité des transports publics fait encore aujourd'hui la fierté des décideurs qui ne manquent jamais de souligner combien la «marque» Luxembourg avait pu profiter de cette initiative à l'international.

Il n'est d'ailleurs pas rare de voir les réseaux sociaux de ministres relayer ces articles ou reportages de presse positifs. Etienne Schneider, alors ministre de l'Economie, avait par exemple relayé un sujet de Bild en 2016 présentant le pays comme «l'endroit rêvé pour de courtes vacances».

Il y a quelques jours, juste après le retour sur le devant de la scène du classement de CNN, le ministre du Tourisme, Lex Delles (DP), n'a évidemment pas manqué l'occasion de se féliciter. Oui, le château de Vianden est au Grand-Duché. Et oui, c'est l'un des plus beaux du monde!