Combien coûte la rentrée scolaire ?

Depuis cinq ans, les élèves du secondaire reçoivent des manuels scolaires gratuits et les parents ont moins de dépenses. L'État y contribue à hauteur d'environ dix millions d'euros par an.

Vendredi 15 septembre, ce sera la rentrée des classes. Du moins pour les élèves du primaire. Pour ceux du secondaire, elle s'effectuera au plus tard le mardi 19 septembre. Il reste encore un peu de temps pour s'approvisionner en matériel.

Depuis cinq ans, les élèves du secondaire reçoivent leurs manuels scolaires gratuitement, ce qui a toujours été le cas à l'école primaire. Néanmoins, la rentrée a un coût pour les parents d'enfants.

Aucun élève n'échappe au passage chez le papetier. Même les plus jeunes ne peuvent commencer leur premier jour d'école avec un cartable vide. «Trousse, crayons, gomme, quatre bâtons de colle et un classeur A4», telle est la liste des achats pour les élèves d'une école de jeux du centre du pays.

Le commerce réalise un quart du chiffre d'affaires annuel pendant la Rentrée

Tout ce dont on a besoin dépend de la classe ou de la section, explique Claire Henzig, Chargée de mission de la Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg, à la Rouge des Jeunes. Outre les cahiers et les crayons, il peut s'agir de matériel d'art, de certaines calculatrices ou même d'ustensiles de cuisine. Il y a des enseignants qui demandent des calculatrices spéciales qui font de gros trous dans le budget.

Pour le commerce, la rentrée commence dès la mi-août. «Nous réalisons un quart de notre chiffre d'affaires annuel pendant les deux mois qui entourent la rentrée scolaire», explique Paul Bauler, propriétaire de la Librairie um Fieldgen, l'une des neuf librairies qui proposent les livres scolaires gratuits.

En 2022, le ministère de l'Éducation nationale a dépensé au total un peu plus de dix millions d'euros pour la prise en charge des manuels scolaires dans le secondaire et dans les écoles internationales publiques. Myriam Bamberg Porte-parole au ministère de l'Éducation

Des montagnes d'atlas, de livres de mathématiques ou de livres traitant uniquement de la grammaire française de A à Z s'empilent alors dans la librairie. La climatisation lutte contre la chaleur étouffante de la fin de l'été, des élèves entrent de temps à autre dans le magasin.

«Pour obtenir les manuels scolaires, les élèves doivent télécharger une application sur leur téléphone portable», explique Myriam Bamberg, porte-parole au ministère de l'Éducation. Lorsqu'ils se connectent avec leurs données, une liste de livres obligatoires et facultatifs apparaît. Le code QR est tout ce dont le libraire a besoin, l'élève peut ensuite emporter les livres chez lui, sans les payer.

«En 2022, le ministère de l'Éducation nationale a dépensé au total un peu plus de dix millions d'euros pour la prise en charge des livres scolaires dans le secondaire et dans les écoles internationales publiques», explique Myriam Bamberg.

À l'époque, il y avait d'autres librairies dans le quartier de Gare, aujourd'hui nous sommes les seuls. Paul Bauler Libraire

Au début, lorsque le système a été mis en place, il y a eu des «scènes de chaos» et des «enfants désorientés», explique Paul Bauler. Mais entre-temps, la procédure est connue de tous les participants et se déroule généralement sans problème. «L'application fonctionne de mieux en mieux chaque année», déclare également Claire Henzig. Il faut du temps pour que l'argent arrive sur les comptes des librairies, mais «cela aussi se passe maintenant très bien», dit le libraire.

Paul Bauler se souvient du temps passé. La Librairie um Fieldgen existe depuis bientôt 50 ans. «À l'époque, il y avait d'autres librairies dans le quartier de Gare, aujourd'hui nous sommes les seuls.» Alors que de nombreuses librairies ont fermé leurs portes, de nouveaux lycées ont ouvert. «Aujourd'hui, il y a nettement plus d'élèves qu'il y a 50 ans», dit-il. Lorsque la cloche de l'école sonne dans le Fieldgen d'à côté, «cinq minutes plus tard, nous avons la baraque pleine.»

Jusqu'à 300 euros par an

Un cartable rempli de livres n'est pas la seule chose dont les élèves auront besoin l'année prochaine. Ce qui commence à l'école maternelle avec un seul classeur se termine à la première, où il faut jusqu'à une douzaine de classeurs. Le reste du matériel, comme le papier, les crayons, les cahiers ou les compas, doit également être payé par les élèves ou leurs parents. «Selon la classe, cela peut coûter jusqu'à 300 euros par élève et par an», calcule Bauler.

Malgré toutes les applications et les offres numériques, il y a des choses qui n'ont pas changé au fil du temps. Le plus prisé des élèves est toujours le bloc-notes A4 d'une marque connue. «Celui qui a deux trous et un bord pré-dessiné», dit Paul Bauler en prenant un «bloc-notes étudiant» sur l'étagère. Outre un bloc-notes, un agenda scolaire fait également partie de l'équipement de base de chaque élève, en principe. Mais ici aussi, la modernité a fait son entrée. «L'utilisation des agendas a fortement diminué, aujourd'hui le cahier de devoirs est numérique», explique Bauler.

Délai plus long pour les livres en anglais

Il a ensuite un conseil à donner à tous les élèves: «Si l'on veut être sûr d'avoir tous ses livres à la rentrée, il faut s'y prendre assez tôt.» Il arrive en effet que certains livres ne soient plus en stock et qu'il faille en commander d'autres. Pour les livres en anglais notamment, le délai d'attente peut être plus long. Mais cela ne doit pas durer très longtemps. Les livres doivent être disponibles au plus tard après les vacances de la Toussaint.

Les neuf magasins participant au programme ne sont pas les seules sources de livres scolaires. Les livres d'occasion sont disponibles plus rapidement, et coûtent moins cher. «Le système des livres gratuits a un gros inconvénient: il y a du gaspillage de livres», explique Claire Henzig. Comme les livres scolaires sont «de toute façon gratuits» et que le système fonctionne si facilement et sans problème avec l'application, de nombreux parents ou élèves ne seraient plus du tout intéressés par l'achat de livres d'occasion.

«Le CNEL souhaite un système similaire pour les livres d'occasion», poursuit la chargée de mission. Elle pourrait ainsi imaginer que dans les écoles, les vieux livres soient collectés à la fin de l'année pour être transmis à la génération suivante après la Rentrée qui suit. Ce «gaspillage de livres» est connu du ministère de l'Education nationale. Myriam Bamberg évoque la campagne Upbooking.lu, qui «encourage les élèves à opter pour des livres d'occasion.»

Le 16 septembre, le marché du livre reprend ses droits. © PHOTO: CNEL

En guise d'incitation, un système de bons a été introduit il y a quatre ans. Depuis lors, quiconque hérite d'un livre d'un frère ou d'une sœur aîné ou achète un livre d'occasion reçoit un bon d'achat d'une valeur de 50% de la nouvelle valeur. Il peut utiliser ce bon pour acheter d'autres livres jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cela s'applique également aux livres optionnels que les étudiants doivent payer eux-mêmes.

Marché du livre du CNEL le 16 septembre Le dernier marché du livre a eu lieu peu avant la pandémie de Covid. Mais le coronavirus n’est pas à l’origine de cette rupture. «En raison de la gratuité des livres scolaires, nous avons constaté que le marché du livre d’occasion connaît nettement moins de succès», rapporte Claire Henzig. Après trois ans d'arrêt, le traditionnel marché de brocante de la Place d'Armes sera encore de retour cette année. Le concept a toutefois été légèrement revu : «En plus de vendre des livres et des fournitures scolaires, les jeunes peuvent également vendre des vêtements usagés ou d'autres choses lors de l'édition de cette année.» Les étudiants qui souhaitent participer en tant que vendeurs doivent s'inscrire auprès du CNEL. Plus d’informations sur www.cnel.lu.

