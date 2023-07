Combien de policiers y a-t-il au Luxembourg?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Une première réponse parlementaire et puis une autre quelques jours plus tard pour rectifier la première. Interrogé sur le nombre de policiers par les députés du CSV, Elisabeth Margue et Laurent Mosar (CSV), le ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox (déi gréng) a fait le point la semaine dernière sur la situation actuelle.

Lire aussi :Longwy et Villerupt n'auront pas les 21 nouveaux policiers promis

Assez de policiers pour assurer la sécurité?

Au 1er janvier 2020, le Luxembourg comptait 1.890 policiers et 76 stagiaires. Trois ans plus tard, le ministère fait savoir que l'effectif de la police a grimpé de 1.966 à 2.467 membres début juillet 2023.

Durant cette période, l'effectif recruté dans les carrières civiles de la police est passé de 394 à 674 personnes. «Cela montre que les policiers ont été sur les trois dernières années de plus en plus déchargés par le cadre civil, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur leur travail de terrain», fait remarquer Henri Kox. L'effectif total de la police-y compris le personnel administratif par exemple- est passé de 2.360 membres début janvier 2020 à 3.141 membres début juillet, soit 781 personnes recrutées en plus.

Lire aussi :Pascal Ricquier, candidat CSV, n'est plus président du syndicat de la police

Les députés CSV ont notamment demandé au ministre si l'objectif des 621 recrutements promis dans l'accord de 2019, et à atteindre en 2026, serait suffisant «pour faire face à la situation sécuritaire actuelle dans le pays». Le ministre s'est contenté de louer les dernières campagnes de recrutement et a assuré que «les efforts pour embaucher de nouveaux policiers se poursuivront dans les prochaines années».

Sollicité par Virgule, le ministère de la Sécurité intérieure précise que «l'objectif du plan de recrutement massif reste inchangé : parvenir à un effectif net de +600 nouveaux policiers, ce qui servira à la fois à combler les lacunes des départs à la retraite, de congés familiaux, de mi-temps et à assouvir les besoins dus à de nouvelles missions et contraintes nationales et internationales, qui incombent à la police grand-ducale.»

Lire aussi :176 nouveaux policiers : la police renforce ses rangs

«Le plan de recrutement massif de 2019, lancé en 2020, prévoit de recruter environ 200 candidats par an, soit trois vagues de recrutement qui se sont soldées en un recrutement brut de 588 fonctionnaires stagiaires du cadre policier», indique le cabinet de Henri Kox. Le ministère de la Sécurité intérieure souligne que le «Conseil de gouvernement a déjà accordé une 4e vague et afin d’atteindre l’objectif d’une augmentation nette de 600 fonctionnaires du cadre policier, des recrutements massifs supplémentaires sont de mise».

Notons que lors de la dernière enquête Politmonitor réalisée par Ilres pour le compte du Luxemburger Wort et RTL, seulement 50% des sondés estiment que le gouvernement fait un bon travail pour garantir la sécurité des citoyens.