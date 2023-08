Comment bien déconnecter du travail pendant ses vacances?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Dire au revoir à ses emails, éteindre son téléphone professionnel et oublier le travail l'espace de deux semaines. Si pour certains, la déconnexion commence dès que la porte du lieu de travail est franchie, d'autres ne laissent jamais vraiment cet endroit derrière eux. Pourtant, cette coupure estivale est essentielle pour être efficace lors du retour au bureau.

Lire aussi :

Les salariés vont pouvoir déconnecter en dehors de leur temps de travail

Pour s'assurer des congés ressourçant loin des tracas et des écrans, il n'y a pas de recette magique, indique Susanne Habran Jensen, psychologue du travail. «Individuellement, notre manière de se déconnecter du travail est très différente. Par exemple, moi, j'ai besoin de silence», explique la professionnelle, qui a précédemment travaillé dans le secteur des ressources humaines.

Certains mécanismes permettent tout de même d'optimiser ses chances de mener une déconnexion réussie. À noter que cette dernière est désormais un droit dont bénéficient les salariés luxembourgeois, grâce au vote d'une loi sur le sujet en juin dernier. «L'élément central, c'est que les gens comprennent quels sont les gains de la déconnexion. Car, si l'on n'a pas intégré qu'il y a des gains, on ne va pas le faire», résume la psychologue. Ainsi, certaines personnes particulièrement adeptes du travail, ou employées dans des entreprises dont la culture ne promeut pas la déconnexion, sont enclins à continuer de consulter leurs emails professionnels depuis la plage.

Une question de collaboration

«Pour certaines personnes, le travail fait partie de l'identité. Elles se sentent valorisées dans leur métier. Et cette reconnaissance, elles ne la trouvent pas si facilement ailleurs, donc quel serait leur gain en se déconnectant?», expose Susanne Habran Jensen. À ces workaholics, la psychologue suggère de trouver d'autres occupations susceptibles de leur procurer du plaisir, à l'instar d'un sport, de sorties entres amis ou en famille. Dès lors, le gain d'une déconnexion sera plus élevé.

Susanne Habran Jensen est psychologue du travail, spécialisée en coaching professionnel, supervision et conseil RH. © PHOTO: Habran Jensen Consulting

«Pour certaines personnes, le travail fait partie de l'identité. Elles se sentent valorisées dans leur métier. Et cette reconnaissance, elles ne la trouvent pas si facilement ailleurs, donc quel serait leur gain en se déconnectant?», expose Susanne Habran Jensen. À ces workaholics, la psychologue suggère de trouver d'autres occupations susceptibles de leur procurer du plaisir, à l'instar d'un sport, de sorties entres amis ou en famille. Dès lors, le gain d'une déconnexion sera plus élevé.

Cet éloignement temporaire du travail peut aussi être facilité grâce à l'implication de ses collègues de travail. «Très souvent, je demande à mes patients s'ils ont préparé leurs vacances, s'ils organisent leur départ en amont. Cela commence avec le message d'absence du bureau qui sera envoyé pendant cette période», indique la psychologue. Si certaines entreprises choisissent de dire que les mails reçus durant la période de congé du travailleur «seront détruits», ce qui oblige l'émetteur à reprendre contact avec son interlocuteur à son retour de vacances, d'autres prennent parti de renvoyer vers un collègue présent afin de régler les urgences.

Lire aussi :

Consulter ses e-mails avant de dormir augmente le stress

«La plupart des gens sont dans la collaboration, car si on aide ses collègues pendant leur absence, il y a de grandes chances qu'ils nous aideront en retour», poursuit Susanne Habran Jensen. Pour aller plus loin, la spécialiste préconise de discuter de ce sujet en équipe, afin de faire état des freins à la déconnexion existants, et de pouvoir les éliminer.

Selon de nombreuses études sur le sujet, c'est à partir du huitième jour de congés que l'on déconnecte entièrement. Susanne Habran Jensen Psychologue du travail

L'un de ces freins est cependant intrinsèquement lié à l'évolution du monde du travail engendré par la crise sanitaire: l'avènement du télétravail. «Notre lieu de vie est aussi devenu un endroit où l'on travaille. Donc, pour la plupart des personnes, c'est plus facile de se déconnecter si l'on n'est pas chez soi», explique la psychologue, qui indique que «selon de nombreuses études sur le sujet, c'est à partir du huitième jour de congés que l'on déconnecte entièrement».

Prendre au sérieux son droit à la déconnexion

À la lumière de ces faits, l'ancienne DRH suggère aux travailleurs qui le peuvent de s'offrir une semaine en dehors de leur domicile durant leurs premiers jours de congés. «Et pour déconnecter, pas besoin d'aller en Thaïlande, on peut très bien aller faire du camping à Echternach pour ressentir les bienfaits de cette déconnexion», appuie Susanne Habran Jensen.

Lire aussi :

Les conflits entre vie privée et travail augmentent

D'autres conseils, plus pratiques, peuvent également aider les travailleurs à s'éloigner mentalement de leur métier. Eteindre leur téléphone professionnel, désactiver les notifications de leur boîte mail ou encore désinstaller les applications liées au travail peuvent notamment encourager à moins y penser. «De telles actions montrent que l'on prend son droit de déconnexion au sérieux, et ce sera d'autant plus facile de les appliquer si on le fait déjà en soirée ou lors des week-ends.»

Les jeunes, les futures générations qui débutent leurs carrières, réfléchissent beaucoup plus dans le collectif que les salariés plus expérimentés, en planifiant mieux leur départ en congés. Susanne Habran Jensen Psychologue du travail

Malgré ces différentes incitations, certains travailleurs pourront toujours éprouver des difficultés à laisser leur travail entièrement de côté pendant leurs congés. «Pour certaines personnes, à l'image de celles qui travaillent seules ou des managers qui ne peuvent pas déléguer, il est parfois impossible de ne pas regarder ses emails. Mais cela concerne une petite partie de la population», souligne la psychologue.

S'il y a bien des employés qui ne renieraient leur droit à la déconnexion pour rien au monde, ce sont ceux issus des plus jeunes générations. D'après Susanne Habran Jensen, les jeunes travailleurs mettent un point d'honneur à se déconnecter entièrement pendant leurs congés. «Les jeunes, les futures générations qui débutent leurs carrières, réfléchissent beaucoup plus dans le collectif que les salariés plus expérimentés, en planifiant mieux leur départ en congés. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux.»