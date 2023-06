Comment circuler lors des festivités de la fête nationale du 22 et 23 juin?

Le Luxembourg s'apprête à vibrer de nouveau pour célébrer la fête nationale. Et pour l'organisation de ces festivités, plusieurs secteurs seront fermés à la circulation. Ce jeudi 22 juin, veille de la fête nationale, les voies routières du centre-ville et du quartier de la gare seront fermées à partir de 19 heures.

Le pont Adolphe à partir duquel sera tiré le feu d'artifice à 23 heures ne sera donc pas accessible à la circulation. Il est possible de se garer dans les parkings couverts situés au centre-ville et dans le quartier de la gare. Les parkings Knuedler et Saint-Esprit ne seront en revanche pas accessibles le 22 juin. entre 19h00 et 02h00.

Pour l'organisation des cérémonies officielles et de la parade militaire le 23 juin, le pont Adolphe, l'avenue de la Liberté, l'avenue Marie Thérèse et le boulevard de la Pétrusse seront fermés aux usagers dès 7 heures. Le boulevard Royal et le boulevard F.D Roosevelt ne seront accessibles qu'aux lignes de bus.

Des bus toutes les 5 à 10 minutes depuis les P+R

Pour éviter de perdre son temps au cœur de la Ville avec des voies fermées, il vaut mieux profiter de parking-relais. Depuis les P+R suivants, des bus partiront toutes les 5 à 10 minutes entre 18h00 et 22h30 environ:

P+R Bouillon (ligne 37) vers le centre-ville

P+R Bouillon (ligne 20) vers la gare centrale

P+R Howald, Lux-Sud (Centre douanier) vers la gare centrale et le centre-ville (ligne 39)

P+R Kockelscheuer patinoire et P+R Stade de Luxembourg vers le centre-ville (ligne 18).

À partir d’environ 18h, toutes les lignes seront déviées entre la gare centrale et le centre-ville dans les deux sens de circulation par la rue de Hollerich et la route d’Esch.

À l’exception des lignes 6, 16 et 18, la circulation des bus sera suspendue entre 22h30 et 23h30 environ.

La ligne 23 sera scindée en deux lignes différentes qui circuleront d’une part entre Eich et le centre-ville (Badanstalt) et d’autre part entre Bonnevoie et la gare centrale.

Les départs au centre-ville vers les parkings se feront après le feu d’artifice depuis les arrêts suivants:

ligne 20 en direction du P+R Bouillon: gare centrale quai 105

ligne 37 en direction du P+R Bouillon: Monterey quai 5 (arrêt provisoire le long du parc municipal)

ligne 39 en direction du P+R Howald, Lux-Sud: Hamilius Quai 2 et gare centrale quai 1;

ligne 18 en direction des P+R Stade de Luxembourg et P+R Kockelscheuer (ligne directe, sans desserte de la gare centrale): Hamilius quai 2.

Le dernier départ pour chacune de ces lignes se fera à 3h30.

Après le feu d'artifice, des courses spéciales seront prévues entre 23h30 et 03h30 environ, sur la plupart des lignes AVL à partir du centre-ville:

Premiers départs Badanstalt quai 3, puis Hamilius quai 1 © PHOTO: VDL

Adaptation pour le tram

En raison du feu d'artifice et de ses préparatifs ce jeudi 22 juin, le tram ne circulera pas sur le tronçon Hamilius-Place de Metz entre 19h00 et 00h15. Le dernier tram depuis Luxexpo partira à 03h05 et à 03h40 depuis le lycée de Bonnevoie. En raison des concerts organisés sur le champ du Glacis, la fréquence de 5 minutes sera maintenue jusqu’à 01h00.

Lors de la fête nationale, le 23 juin, la circulation du tram sera également adaptée. Elle sera suspendue sur le tronçon Hamilius – gare centrale entre 10h45 et 13h30 environ, le tramway ne circulera que sur le tronçon Luxexpo – Hamilius et retour. Un service de substitution par bus (lignes 4, 13, 18 et 39) assurera la liaison entre les arrêts Hamilius et gare centrale.

Toutes les informations concernant la fête nationale 2023 sont disponibles sur nationalfeierdag.vdl.lu