Comment la santé mentale devient l'égale de la santé physique

Le plan vise à améliorer la santé mentale et le bien-être de tous les résidents, à prévenir les troubles mentaux, à garantir l'accès à des soins de qualité et à faciliter l'intégration sociale. © PHOTO: Shutterstock

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Il figurait dans le programme gouvernemental et a encore gagné en importance avec la pandémie, mais ce n'est qu'en avril dernier que les travaux ont commencé. Le Plan national santé mentale (PNSM) pour la période 2024-2028 a encore été approuvé vendredi par le conseil de gouvernement et présenté mardi par la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP). Il est également lié aux 20 initiatives de la stratégie de l'UE en matière de santé mentale, publiées en juin: accorder à la santé mentale la même importance qu'à la santé physique et adopter une approche intersectorielle.

Lire aussi :Le congrès du LSAP officialise Paulette Lenert comme tête de liste nationale

La ministre a mis l'accent sur l'importance du plan: elle l'a qualifié de «deuxième jalon» après la réforme de la psychiatrie de 2006. À l'époque, l'accent avait été mis sur la décentralisation à partir d'Ettelbruck vers des services de soins aigus dans chaque centre hospitalier du pays, les soins ambulatoires avaient été privilégiés par rapport aux soins hospitaliers et les personnes concernées devaient pouvoir vivre et travailler de manière aussi autonome que possible. Le ministère avait déjà abordé le thème de la santé mentale dans le Plan national de prévention du suicide 2015-2019.

Le PNSM s'inscrit également dans l'esprit du plan national de santé publique: La personne est considérée dans sa globalité et la prévention est renforcée, a souligné Lenert. Le plan, coordonné par la directrice adjointe de la santé, le Dr Juliana D'Alimonte, définit 26 objectifs et mesures individuelles et s'articule autour de six axes.

Certaines mesures consistent par exemple à renforcer les équipes mobiles afin de garantir la continuité du traitement. Il faut également davantage d'ateliers protégés pour que les personnes atteintes d'une maladie mentale puissent retrouver le chemin de la vie par le biais du travail. Et à propos d'autonomie: «Actuellement, il y a 200 appartements protégés, 50 autres sont encore financés, mais il en faut 400», a constaté Lenert. Il faut aussi agir pour les personnes âgées. «L'assurance dépendance ne tient pas forcément compte de l'état psychiatrique. Si les gens doivent rester longtemps à la maison quand ils vieillissent, nous devons développer cela».

L'accent est mis sur la gouvernance

L'accent du plan sera mis sur la gouvernance de la mise en œuvre, a déclaré Lenert. En effet, une multitude de ministères et d'organisations sont impliqués dans le plan - du travail à la famille, en passant par le secteur des personnes handicapées et des seniors, l'éducation, le logement et la justice, l'assurance sociale et l'assurance dépendance, la CNS, l'université, le secteur hospitalier, les partenaires dans le domaine des soins ambulatoires pour les malades mentaux ou encore l'Office National de l'Enfance. L'accent est également mis sur un système informatique unifié ainsi que sur la recherche en collaboration avec l'Uni.lu. «Toute politique n'est bonne que si l'on dispose de données», a commenté la ministre. Le ministère n'a effectivement pas pu fournir de chiffres sur la santé mentale au Luxembourg lorsqu'il a été interrogé.

Nombreux sont ceux qui, dans le secteur conventionnel, ont quitté la profession après la pandémie ou ont réduit leur activité. Dr. Juliana D'Alimonte Coordinatrice du Plan national santé mentale

La question est actuellement un casse-tête: avoir suffisamment de personnel qualifié et motivé. «Nous avons perdu beaucoup de personnes, surtout dans le secteur des enfants et des jeunes. Le taux de rotation est élevé», a déclaré le Dr D'Alimonte. «Même avant la pandémie, beaucoup de personnes du secteur conventionnel étaient surmenées, et la pandémie n'a pas arrangé les choses. On ne pouvait plus leur offrir ce dont ils avaient besoin - ils ont quitté la profession ou ont réduit leur travail. Certains reviennent maintenant. L'objectif est de faire en sorte que la pression et l'ampleur du travail soient gérables et que l'on puisse travailler davantage dans le domaine de la prévention».

Lire aussi :L'importance de la santé mentale mésestimée dans les entreprises luxembourgeoises

L'axe de la prévention doit permettre d'éviter l'apparition d'une maladie mentale. «Nous voulons réussir le passage du traitement à la prévention. Nous voulons agir sur les causes - agir sur le comportement et améliorer la qualité de vie, même pour les personnes qui souffrent déjà d'une maladie mentale», a précisé le Dr D'Alimonte. Elle a également fait référence aux 400 psychothérapeutes dont les prestations sont remboursées depuis février et qui complètent l'offre des psychiatres. «Il n'est pas nécessaire d'aller chez le médecin, il existe de nombreuses offres par exemple dans les écoles ou dans les centres d'accueil conventionnés».

L'accès aux traitements est le plus grand problème

Le plus gros problème est le cinquième axe: l'offre et l'accès aux traitements. «Il y a encore des points à éclaircir si nous voulons parvenir à ce que chacun reçoive le traitement le plus efficace possible», a déclaré Paulette Lenert. En ce qui concerne le traitement de différentes maladies, comme les psychoses, l'autisme ou les dépressions, la transition entre le traitement hospitalier et le traitement ambulatoire doit être améliorée. Les représentants des patients et l'environnement familial doivent ici être intégrés dans les réflexions. L'accès à l'information sera également amélioré. «Il existe de nombreux points de contact, qui sont également conventionnés, mais ce n'est pas assez connu», a regretté Mme D'Alimonte.

Lire aussi :Santé au Luxembourg: des initiatives saluées mais des progrès à faire

L'accent est également mis sur des offres spécifiques pour les groupes de personnes vulnérables: les personnes dépendantes, les sans-abri, les victimes de violences et de traumatismes, les réfugiés, les personnes sous tutelle, les détenus ainsi que les personnes issues de la communauté LGBTIQ+. Quelles sont les barrières qui existent ici et quels sont les besoins spécifiques?

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin