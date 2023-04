Comment le Luxembourg dépense l'argent du fonds de relance de l'UE

Plan de relance

Le Luxembourg recevra 83 millions d'euros grâce au plan de relance de l'UE. Les compétences des travailleurs seront entre autres renforcées.

Nanni Reuter était au chômage pendant la pandémie. Aujourd'hui, elle travaille comme chargée de formation continue à l'administration de la nature - et elle est heureuse. Elle doit sa réussite professionnelle à l'ADEM. Celle-ci a littéralement créé le programme FutureSkills de toutes pièces, en pleine pandémie. En trois mois, des cours en ligne permettent d'acquérir des compétences numériques, mais aussi ce que l'on appelle les soft skills.

Lire aussi :L'État luxembourgeois va devoir faire une croix sur 660 millions d'euros

«Il s'agit beaucoup de la manière d'apprendre correctement et de tout ce qui fait partie de la communication verbale et non verbale - que l'on se parle et comment, mais aussi que l'on écoute activement, car on écoute souvent, mais on doit aussi poser des questions pour s'assurer que ce qui a été dit a bien été entendu par l'autre. La communication est l'alpha et l'oméga dans une entreprise», explique-t-elle. Ce qui a également été enrichissant pour elle, c'est la prise de conscience de posséder des compétences importantes pour le marché du travail, même si l'on ne possède pas de diplôme.

Grâce à cette formation, Nanni Reuter a eu la chance de faire un stage de six mois à l'ADEM dans le domaine des FutureSkills, d'acquérir une expérience pratique dans la coordination et l'organisation de formations continues et, finalement, d'obtenir le poste à l'administration de la nature. FutureSkills est l'un des programmes de l'ADEM mis en place avec l'aide de fonds européens pour renforcer les compétences des travailleurs - 500 personnes l'ont suivi jusqu'à présent.

Le plan européen de relance met à disposition 724 milliards d'euros

Les fonds proviennent du plan de relance européen sans précédent Next Generation EU: 724 milliards d'euros sont destinés à stimuler l'économie européenne et à soutenir la transition verte et numérique. L'UE l'a lancé il y a deux ans après la crise Covid. Via ce plan, le Luxembourg reçoit 83 millions d'euros. Lundi, le commissaire européen aux Affaires sociales et ancien ministre du Travail, Nicolas Schmit (LSAP), a dressé un premier bilan avec la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) et le ministre du Travail Georges Engel (LSAP).

«Ce plan est stratégiquement important pour rendre l'Europe plus résiliente et mieux la préparer aux défis futurs. Et il montre que l'Europe est capable de trouver ensemble des solutions solidaires», a déclaré en guise d'introduction Anne Calteux, la représentante de la Commission européenne à Luxembourg. La ministre des Finances Yuriko Backes, qui coordonne le plan de relance luxembourgeois, a indiqué que des réformes importantes sont soutenues. «Le Luxembourg en profite dans ses propres projets, mais aussi en tant que petit espace économique ouvert, car l'économie paneuropéenne s'en trouve renforcée».

Des investissements dans le tournant vert et le numérique

Outre les 1,5 million d'euros alloués au domaine de la formation continue et des compétences, qui vise à renforcer la cohésion sociale et la résilience, des investissements seront réalisés dans le tournant vert et numérique: dans le domaine de la décarbonisation des transports, des services numériques dans le secteur public et du logement. Ce sont des domaines dans lesquels la Commission européenne appelle toujours à des réformes dans le cadre du Semestre européen.

Backes a cité comme exemple la création de logements abordables pour 2.300 personnes avec le projet Nei Schmelz à Dudelange, qui est soutenu à hauteur de 18 millions d'euros et qui repose en outre sur un concept énergétique à zéro émission. 30,5 millions d'euros sont destinés à soutenir les stations de recharge des entreprises pour l'e-mobilité, qui seront également mises à la disposition du public. «69% de nos investissements contribuent à la lutte contre le changement climatique», a déclaré Backes.

“ 69% de nos investissements contribuent à la lutte contre le changement climatique. ” Yuriko Backes, ministre des Finances

«Il a fallu une pandémie pour que l'Europe fasse un grand pas en avant», a constaté Nicolas Schmit, faisant référence aux 1.108 milliards d'euros investis par l'UE, y compris les mesures sociales et le plan Repower EU pour la transition énergétique. «Aujourd'hui, cela permet à l'UE de retrouver le niveau d'emploi d'avant la crise. Mais psychologiquement, c'est surtout le message que l'Europe est capable de trouver des solutions ensemble qui est important».

Selon lui, si le Luxembourg ne reçoit que 83 millions sur les 728 milliards d'euros du plan de relance, c'est parce qu'il est le pays qui a le mieux traversé la pandémie sur le plan économique et de l'emploi, grâce à la part importante des services financiers, que le télétravail a permis de bien gérer numériquement en période de pandémie.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon

Sur le même sujet