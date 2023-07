Comment le Luxembourg doit se développer d'ici 2050

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«Le défi consiste à maintenir une qualité de vie élevée au Luxembourg et dans la région frontalière malgré une économie dynamique. Nous avons toute une série de réponses à apporter», a déclaré mardi le ministre de l'Aménagement du territoire Claude Turmes (déi gréng) en préambule de la conférence de presse de présentation du nouveau Programme directeur de l'aménagement du territoire (PDAT).

Lire aussi :Le Luxembourg artificialise l'équivalent de 240 terrains de football par an

Le programme d'aménagement du territoire compte plus de 200 pages et a nécessité près de cinq ans de travail. Pour ce faire, la consultation internationale sur l'aménagement du territoire "Luxembourg in Transition" a été lancée, à laquelle ont participé des experts nationaux et internationaux, les communes et la population dans le cadre de comités de citoyens. La vision ainsi développée doit maintenant être mise en œuvre dans des projets concrets.

Les trois grands piliers de l'aménagement du territoire

Le programme repose sur trois piliers : le pays doit se développer là où cela fait sens, c'est-à-dire dans l'espace urbain (Luxembourg-Ville et communes périphériques, Nordstad et Sud), tandis que les villages doivent conserver leur caractère villageois et que les villages dits dortoirs doivent être redynamisés, la stratégie à cet effet devant encore être développée selon Turmes.

L'objectif est de réduire l'imperméabilisation des sols - de 0,5 hectare par jour actuellement à 0,25 hectare par jour en 2035 et à zéro hectare en 2050.

Lire aussi :La fusion Nordstad risque d'échouer à cause d'une éolienne

En outre, le Luxembourg intègre la région frontalière dans l'aménagement du territoire, «car l'économie luxembourgeoise, avec ses plus de 200.000 travailleurs frontaliers, rayonne bien au-delà des frontières nationales», explique Claude Turmes. «Nous nous devons d'aider les personnes qui contribuent à la richesse de notre pays à bénéficier de bonnes conditions de vie et nous visons à cette fin une coopération structurée avec les régions frontalières dans tous les domaines», ajoute le ministre de l'Aménagement du territoire.

Pour que les visions ainsi développées puissent devenir réalité, le Luxembourg doit se doter des instruments nécessaires à cet effet, selon Turmes, ce qui manquait au Programme directeur de 2003.

La population et les activités doivent se développer principalement dans les trois agglomérations susmentionnées. Pour ce faire, les fonctions d'habitat, de travail, de formation, de loisirs, etc. seront rapprochées et les besoins de mobilité réduits. Mais l'espace rural doit également disposer de services et d'administrations de qualité, c'est pourquoi des villes dites d'ancrage (Junglinster, Redange, Mondorf-les-Bains, etc.) doivent s'y développer.

Lire aussi :Les terrains à bâtir, chasse gardée de quelques propriétaires

Mettre en œuvre la vision signifie également collaborer entre les communes et ne pas réinventer la roue dans chaque commune. Claude Turmes a cité comme exemple l'élaboration d'un règlement-type pour les infrastructures cyclables ou les concepts de déchets pour les nouveaux PAP. Un projet actuel a pour objectif de préserver les ceintures vertes de la Ville de Luxembourg et des communes limitrophes et d'élaborer un concept de mobilité pour ces «refuges climatiques». Le gouvernement s'est inspiré de Strasbourg et maintenant de Liège, où une ceinture nourricière (ceinture verte de fruits et légumes) est en train de voir le jour.

«Nous avons suffisamment de surfaces habitables»

Le programme d'aménagement du territoire se base sur une analyse scientifique appelée Raum+ - une étude réalisée au préalable afin d'avoir une vue d'ensemble des surfaces disponibles nécessaires pour que le pays puisse se développer. Selon Claude Turmes, le rapport Raum+ révisé devrait être publié la semaine prochaine.

Jusqu'en 2035, il n'est pas nécessaire d'étendre les périmètres de construction. Claude Turmes Ministre de l'aménagement du territoire

Il ressort de l'analyse que les plans d'aménagement général communaux (PAG) disposent de suffisamment de surfaces. «Nous disposons de plus de 5.700 hectares de réserves foncières, dont 3.500 hectares pour les zones résidentielles et 700 hectares pour les zones mixtes. Cela représente des logements pour 370.000 personnes. Les chiffres le montrent : jusqu'en 2035, il n'est pas nécessaire d'étendre les périmètres constructibles», a estimé Claude Turmes. Même dans les quartiers résidentiels existants, le potentiel d'habitation est loin d'être épuisé - exemple de Gasperich ou encore de Differdange, où une rénovation moderne du quartier résidentiel (4.000 appartements et maisons) est prévue.

Lire aussi :Voici à quoi ressemble le nouveau parc de Gasperich

Autre point du rapport Raum+ : le Luxembourg dispose de 1.900 hectares de sols déjà imperméabilisés : des friches commerciales et industrielles sur lesquelles le développement est possible grâce à une utilisation plus rationnelle. «La bonne nouvelle, c'est que ces friches se situent principalement dans les trois agglomérations», explique Claude Turmes. Là, plusieurs grands projets de développement (Nei Hollerich et Porte de Hollerich à Luxembourg-Ville, Site Belval et Roud Lëns à Esch/Alzette, Wunne mat der Wooltz, cité militaire à Diekirch, etc.) seraient à un stade de planification avancé. Claude Turmes a souligné que tous les projets prévoient au moins 30% de logements abordables.

Les surfaces sont là et il s'agit de mettre en contact les propriétaires des surfaces et les investisseurs. Claude Turmes

Des surfaces pour l'industrie et l'artisanat

Outre les surfaces destinées aux activités économiques identifiées dans les plans directeurs sectoriels, le rapport Raum+ indique que 750 hectares supplémentaires sont encore disponibles dans tout le pays, dont 170 hectares pour les zones industrielles nationales, 150 hectares pour les zones industrielles régionales et environ 430 hectares pour les zones industrielles communales. «Les surfaces sont donc là et il s'agit de mettre en contact les propriétaires des surfaces et les investisseurs".

Lire aussi :Une nouvelle gare pour Hollerich

Il est également important, selon lui, de ne pas gaspiller le sol et d'utiliser les surfaces de manière plus efficace grâce à une planification intelligente. Un «guide pour l'aménagement durable des zones d'activités» a été élaboré à cet effet en collaboration avec le ministère de l'Économie. En outre, le ministère de l'Économie met des conseillers ("gardiens") à la disposition des syndicats intercommunaux «s'ils souhaitent aménager plus intelligemment leurs zones d'activités».

Utiliser plus efficacement les surfaces disponibles signifie également s'éloigner de l'utilisation monofonctionnelle traditionnelle et construire des bâtiments multifonctionnels - par exemple des parkings qui abritent également des magasins, des cabinets médicaux, des crèches, des infrastructures sportives ou culturelles, etc. Selon Claude Turmes, les écoles devraient également être construites à l'avenir de manière à pouvoir être utilisées à d'autres fins.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol