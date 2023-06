Comment le Luxembourg révolutionne la recherche sur la maladie de Parkinson

Il y a quelques semaines, une équipe internationale composée de chercheurs japonais et luxembourgeois montrait pour la première fois des possibilités de diagnostiquer des maladies neurodégénératives à l'aide d'un nouveau test sanguin. Le diagnostic d'une telle maladie pourrait donc être basé sur une simple prise de sang. En d'autres termes, on parle d'une découverte qui pourrait tout simplement révolutionner la prise en charge des patients. En effet, plus vite la maladie sera détectée et plus vite les traitements se révéleront efficaces pour éviter les complications liées à une prise en charge tardive.

«Pouvoir diagnostiquer la maladie de Parkinson à l'aide d'une simple prise de sang constituera un progrès majeur car, actuellement, cela repose en grande partie sur un examen clinique effectué par un neurologue», soulignait alors le professeur Rejko Krüger du Luxembourg Institute of Health (LIH) et de l'Université du Luxembourg. L'homme, spécialiste de la maladie de Parkinson, ne pouvait que se réjouir de cette découverte.

Un Centre national d'excellence

Dans les faits, lui et ses équipes travaillent d'arrache-pied sur le sujet depuis de nombreuses années. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'expertise luxembourgeoise sur la maladie de Parkinson est aujourd'hui reconnue mondialement et que le pays s'est doté d'un Centre national d'excellence pour la recherche dans ce domaine.

Le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Luxembourg est sous-évalué.

On l'a compris, ce nouveau test sanguin est révolutionnaire. Néanmoins, entre cette découverte inédite et une mise à disposition de celui-ci au niveau mondial, un laps de temps non négligeable devra s'écouler. «Il est clair qu'il restera encore plusieurs étapes avant un déploiement à plus grande échelle. C'est quelque chose de très procédural. On pourrait d'abord penser à une mise en œuvre au niveau national, au Luxembourg et au Japon donc. Mais pour obtenir l'ensemble des certifications à un niveau mondial, il faut compter quelques années», explique le professeur.

De nombreux facteurs environnementaux

Au Luxembourg, les derniers recensements évoquent 2.000 personnes concernées par la maladie de Parkinson. Une donnée sous-évaluée à en croire le professeur Rejko Krüger. «Effectivement, une première analyse montrait une population de cas comprise entre 1.500 et 2.000 cas. Toutefois, lorsque nous avons eu accès aux données de la CNS, nous nous sommes rendu compte que le nombre de personnes concernées pouvait facilement être doublé».

La maladie de Parkinson est la maladie avec la croissance de nouveaux cas la plus rapide. On attend une duplication des nouveaux cas d'ici à 2040.

Et l'inquiétude, c'est ce que ce chiffre ne fasse que croître dans un futur proche. «La maladie de Parkinson est la maladie avec la croissance de nouveaux cas la plus rapide. On attend une duplication des nouveaux cas d'ici à 2040. Et malheureusement, nous ne savons pas encore expliquer cette montée fulgurante. Il s'agit d'un défi mondial», explique le professeur.

Plusieurs pistes sont à l'étude pour l'expliquer cela dit, notamment au Luxembourg. «Je pense par exemple à des facteurs génétiques, au mode de vie de plus en plus sédentaire, à une mauvaise alimentation mais aussi à des facteurs environnementaux. Mes collègues ont récemment mis en lien certains pesticides qui pourraient contribuer à l'apparition de la maladie. Encore plus récemment, on a remarqué que le trichloréthylène, un produit chimique utilisé auparavant pour le nettoyage à sec, augmenterait également le risque».

Malheureusement, pour l'heure, il n'existe aucun traitement permettant d'interférer avec la progression des symptômes. «Cela reste une maladie chronique, dont on ne peut guérir. Néanmoins, on parvient très bien à traiter les symptômes de la maladie, à l'instar des tremblements. Et puis, la recherche dans d'autres pays montre des résultats très prometteurs sur des anticorps qui permettraient d'attaquer et enlever les agrégats entrainant les symptômes. Par ailleurs, six patients luxembourgeois participent à cette étude mondiale. Nous attendons les premiers résultats pour le début de l'année prochaine», se réjouit le professeur Krüger.

Un essai clinique très prometteur

Et puis, grâce à son expertise internationale et son centre national d’excellence en recherche sur la maladie de Parkinson, le Luxembourg représente un partenaire de choix lors d'essais cliniques. Ainsi, il y a deux ans environ, les chercheurs ont testé un tout nouveau dispositif dentaire miniature permettant aux patients de recevoir leur médicament, de la dopamine, en continu. «Sept patients luxembourgeois ont pu bénéficier de cette pompe et le succès fut énorme. Lors des mesures réalisées en parallèle sur les patients, on s'est rendu compte de l'efficacité de cette pompe qui délivrait des doses de manière stable et à des heures précises. Certains patients étaient tellement ravis qu'ils ne souhaitaient même pas rendre la pompe».

La bonne nouvelle, c'est que le Luxembourg participera à la troisième phase clinique de ce projet. «Celle-ci débutera en fin d'année ou en début d'année prochaine. On pourrait d'ailleurs imaginer que davantage de patients luxembourgeois profitent de ce dispositif cette fois-ci et puissent même le garder après l'étude.»

Le professeur Rejko Krüger souligne également cette nouvelle étude baptisée «Vieillir en bonne santé» à laquelle peuvent participer l'ensemble des résidents de la Grande Région, tant que ceux-ci sont âgés entre 50 et 80 ans et n'ayant pas de maladie neurologique. Cette étude prend la forme d'une enquête durant une trentaine de minutes. Pour le Luxembourg, le projet ne recherche pas moins de 10.000 volontaires. «L'idée étant d'identifier de manière précoce des résidents de la Grande Région étant à risque de développer ces pathologies et élaborer des stratégies de prévention des maladies neurodégénératives».

Beaucoup d'espoir pour le futur

L'étude, accessible via ce lien, est notamment soutenue par la Michael J. Fox Foundation, fondée par l'acteur, lui-même souffrant, dans le but de financer la recherche contre la maladie de Parkinson.

C'est avec plein d'espoir que le professeur Rejko Krüger aborde le futur. «Je pense que les prochaines années montreront une grande progression dans le domaine de la recherche. S'il est encore bien trop tôt pour parler d'un traitement permettant de guérir complètement de la maladie, je serais déjà très heureux si on parvenait à trouver des moyens pour ralentir ou repousser la progression de la maladie de Parkinson pour quelques années de plus. Ce serait déjà un réel succès».