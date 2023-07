Comment les grandes communes font-elles face à la sécheresse?

Virgule a fait le tour des quatre plus grandes communes du pays pour savoir quelles sont leurs réserves d'eau et comment elles arrosent leurs plantes, malgré la sécheresse.

Le mardi 4 juillet, la température moyenne de l'air à la surface du globe était de 17,18°C. Jamais il n'avait fait aussi chaud à l'échelle de la planète. Le mois de juin 2023 est lui entré dans l'histoire de la météo luxembourgeoise.

Ce contexte climatique n'a pas manqué d'alerter Linda Gaasch, conseillère communale de Luxembourg-Ville. «Comment se présente la situation de l’eau potable en Ville de Luxembourg actuellement, alors que MeteoLux a annoncé que le mois de juin était le plus chaud jamais enregistré au Findel?», s'est interrogée l'élue déi gréng lors du conseil communal du lundi 3 juillet. L'écologiste a rappelé avoir posé cette question urgente au collège échevinal le 15 juin, car la veille «le ministère de l’Environnement et l’administration de la gestion de l’eau ont lancé un appel à économiser l’eau potable dès à présent au Luxembourg».

«La capacité en eau potable est largement suffisante, même s'il continue à faire sec», a tenu à rassurer l'échevine Simone Beissel (DP). «Ces dernières semaines, 29.000 m3 d'eau ont été consommés par jour. L'année dernière, la moyenne de la consommation s'élevait à 21.000 m3. En 2019, on avait déjà atteint les 31.000 m3 par jour.»

Simone Beissel a rappelé que la Ville de Luxembourg dispose de 39 fontaines d'eau et de «72 sources d'eau. Parmi celles-ci, 64 sont tout à fait opérationnelles» L'échevine libérale a également indiqué que 70% des capacités réservées venant du SEBES (Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre) ont été utilisées. «Nous suivons de manière très stricte les recommandations de l'administration de la gestion de l'eau», a souligné également Simone Beissel au Knuedler.

Même son de cloche à Esch-sur-Alzette, deuxième commune la plus peuplée du Luxembourg. Sollicité par Virgule, le bourgmestre Georges Mischo (CSV) dit suivre de près les recommandations du gouvernement pour imposer des restrictions d'activités pour économiser de l'eau potable. L'élu affirme qu'il n'y a «aucun risque» de manquer de l'eau cet été. «Nous disposons d'une nouvelle source qui nous livre 5.000 m3 d'eau par jour, nous n'avons donc aucun problème. »

La commune de Dudelange fait également savoir auprès de Virgule qu'elle dispose de «suffisamment d'eau potable pour ses citoyens» cet été. Le service communication de la commune explique qu'elle s'aligne «sur les prescriptions de l’Agence de l’eau» pour interdire certaines activités pour restreindre la consommation de l'eau potable. Le centre-ville de la quatrième commune la plus peuplée du Grand-Duché dispose de trois bornes d'eau potable.

«La Ville de Differdange faisant partie des communes adhérentes au Syndicat des Eaux du Sud, nous sommes tributaires de ses réserves régionales et bien évidemment aussi de la SEBES. Nous accompagnons pleinement toutes directives découlant tant du gouvernement que de notre syndicat intercommunal de distribution», explique Henri Krecké, secrétaire communal de la troisième ville du pays. Il ajoute: «Differdange ne dispose à ce stade pas de réserves de puisement locales et dépend, comme la grande majorité des communes du pays, des réserves régionales et nationales.»

La commune de Differdange incite sa population «à utiliser l’eau potable de prime abord et en toute priorité à des fins d’alimentation». Et cette consommation modérée «devrait se faire tout le temps, aussi au Luxembourg, car les sécheresses des dernières années ont mis en péril notre réserve d’eau et en toute logique, une alternative visant à pouvoir inclure les eaux de la Moselle n’est pas à l’étude pour rien».

Comment les communes arrosent-elles leurs plantes?

Les communes interrogées n'ont pas su évaluer le surcoût de consommation d'eau pour arroser les parcs publics en cas de fortes chaleurs. La Ville de Dudelange précise que pour l'arrosage, ses services utilisent de l'eau non potable. Les services de la Ville de Luxembourg ont quant à eux recours à l'eau de pluie selon Simone Beissel. «Nous avons également la source de Luxlait qui est trop minéralisée et qu'on ne peut pas utiliser comme eau potable, mais nous l'utilisons pour arroser.» L'échevine a également expliqué au conseil communal que la Ville veillait à utiliser des plantes qui nécessitent moins d'arrosage ou de les mettre dans des grands bacs à fleurs, qui peuvent mieux contenir l'humidité.

La commune de Differdange assure pour sa part «profiter au maximum de ses bassins de récupération d’eaux superficielles, tout en sachant bien évidemment que ces derniers s’avèrent vite asséchés». «Des systèmes intelligents d’arrosage s’avèrent aujourd’hui primordiaux pour garantir une bonne croissance en cas d’aménagement de nouvelles surfaces vertes et de parcs. Des pistes à creuser sont aussi de demander l’autorisation auprès de l’administration de la gestion de l’eau pour pouvoir puiser un certain débit au niveau de sources et rivières pour arroser les espaces verts», expose le secrétaire communal Henri Krecké.

Ce dernier fait savoir que les services de Differdange ont déjà opté «pour des plantations non indigènes répondant mieux notamment aux situations de sécheresse, car il faut en effet aussi adapter notre flore au changement climatique en cours». La commune d'Esch n'a en revanche pas de plantes spéciales qui demanderaient moins d'eau. «Notre consommation d'eau est la même que l'année dernière pour le moment, mais ce n’est que le début de l'été. Toutes nos nouvelles plantations doivent être arrosées d'une façon régulière», relève le chef jardinier Lucien Dilk.