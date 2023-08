Comment les partis luxembourgeois se battent pour chaque voix au Brésil

Droit de vote et amour du Grand-Duché : comment la découverte soudaine de plus de 26.000 électeurs luxembourgeois pousse les politiques à traverser l'océan Atlantique en quête de voix.

Début avril, des représentants des six partis parlementaires se sont rendus au Brésil le temps d'un week-end. À l'invitation de l'ACLux (Association des citoyens luxembourgeois au Brésil), ils y ont rencontré 600 résidents luxembourgeois. L'objectif ? Établir un contact plus étroit avec cette communauté et l'informer de leurs droits et du système politique en vue des élections législatives. Résultat : une tempête de critiques sur les réseaux sociaux. Outre la question environnementale autour de ce déplacement, la légitimité de celui-ci s'est posée dans le cadre d'une «action de relations publiques».

Pourquoi des personnes non concernés par les conséquences de leur vote décident-elles de l'avenir politique du pays ? Et pourquoi les partis s'efforcent-ils tant d'attirer cet électorat ? Voici les principales critiques formulées à l'encontre de ce voyage de quelque 10.000 km. Et ce, bien que le Brésil compte presque autant de Luxembourgeois que Differdange, la troisième plus grande ville du Luxembourg, compte d'habitants : 26.743 exactement, selon le Registre national des personnes physiques (RNPP), dont 19.721 personnes, selon les estimations, auront le droit de vote le 8 octobre 2023.

Depuis l'introduction de la procédure de réintégration en 2009, selon laquelle toute personne ayant un ancêtre luxembourgeois peut demander la nationalité luxembpourgeoise, 11.495 Brésiliens ont suivi cette voie en date 28 mars 2023. Rien que l'année dernière, ils étaient 3.000 selon les données de l'AcLux. Le Brésil dispose ainsi du plus grand réservoir d'électeurs luxembourgeois à l'étranger. De quoi sans doute inciter les partis à sensibiliser, d'ici le 8 octobre, cet électorat. Reste à savoir de quelle manière...

Le CSV n'écarte pas un autre voyage au Brésil

Interrogés par le Luxemburger Wort, presque tous les partis parlementaires indiquent qu'ils ne prévoient pas de nouveau voyage au Brésil. Ainsi, LSAP, DP, déi gréng, Parti Pirate et ADR sont catégoriques et déclarent pêle-mêle : «Non, rien n'est prévu», «On n'en a plus reparlé», «Nous n'avons rien planifié». Le CSV, de son côté, n'écarte pas cettde éventualité. «Ce n'est pas encore décidé», explique la députée européenne du CSV Isabel Wiseler-Lima, présente à Florianopolis en avril. Celle-ci veut ouvrir un débat sur la manière dont le Luxembourg traite ses citoyens à l'étranger. «Pas dans le cadre d'une campagne électorale et d'esprits échauffés, mais en gardant la tête froide. Prenons le temps de le faire.»

«Qu'ils n'aient pas le droit de vote ou qu'ils ne puissent peut-être voter que pour certains députés censés les représenter à la Chambre, nous devons pouvoir parler de tout et être créatifs, mais pas tirer des plans sur la comète». Le thème du droit de vote pour les Luxembourgeois de l'étranger doit cependant être strictement séparé de la question de l'attachement de ces néo-Luxembourgeois à la patrie de leurs ancêtres. En matière de droit de vote, il est important de pondérer le positif et le négatif.

Isabelle Wiseler-Lima (CSV) souhaite un débat public sur la manière dont le Luxembourg doit se comporter avec ses citoyens à l'étranger. © PHOTO: Gerry Huberty

En effet, en se remémorant son voyage au Brésil, la députée européenne se souvient non seulement de la «tendresse» que les gens ont exprimée à l'égard du Luxembourg, mais aussi des réactions médiatiques. «Je trouve vraiment triste la façon dont on dit ''ceux qui sont là-bas, avec le passeport''. S'ils ont un passeport, ce sont de vrais Luxembourgeois. S'ils entendaient seulement ce que l'on dit d'eux ici... Cela me rend triste.»

Wiseler-Lima ne veut pas entendre parler d'un quelconque calcul politique. «Je ne sais même pas combien de personnes peuvent réellement voter là-bas», dit-elle. Mais la politique ne peut pas ignorer une si grande communauté de Luxembourgeois. Qu'il soit grand ou petit, celui qui est citoyen a le droit de voter.»

Le Parti Pirate a sa «brésilienne»

Roberta Züge sait ce que représente le droit de vote pour les Luxembourgeois du Brésil. Native de là-bas, c'est elle qui a organisé ce voyage à Florianopolis. La semaine dernière, cette vétérinaire a été officiellement investie, par le Parti pirate, candidate aux législatives dans la circonscription Centre. Il y a trois ans, après avoir suivi la procédure de réintégration, elle s'est installée au Luxembourg avec sa fille. «Je connais les problèmes des programmes d'intégration dans ce pays. Je les ai traversés. Beaucoup de ces 20.000 électeurs au Brésil pensent, en votant, à la manière dont les offres d'intégration pourraient être améliorées une fois qu'ils viendront au Luxembourg.»

Selon elle, le Luxembourg pourrait profiter, notamment dans le secteur de la santé, de la migration de professionnels qualifiés du Brésil : «Il y a là-bas des radiologues, des dermatologues, des pédiatres et ils ont la nationalité luxembourgeoise. Nous aurions beaucoup à gagner avec eux.» Avec sa candidature, la pirate veut désormais être la voix de ces personnes. Quant à son relatif anonymat dans le monde politique, la vétérinaire relativiser : «J'ai encore le temps que les gens d'ici apprennent à me connaître.» Le parti Pirate est bien conscient qu'avec Roberta Züge, il s'est offert une candidate capable de mobiliser les électeurs luxembourgeois au Brésil.

Sven (Clement) a toujours été à nos côtés et a souvent été en contact avec la communauté au Brésil. Roberta Züge Candidate centriste du Parti Pirate

Le chemin vers un parti politique ne relevait en rien d'une évidence. Et ce, même si selon ses propres dires, Roberta Züge a toujours fait de la politique. Pourquoi avoir opté pour le Parti Pirate de Sven Clement ? «Sven a toujours été à nos côtés et a souvent été en contact avec la communauté au Brésil.». Lorsqu'il lui a demandée, il y a six mois, si elle voulait être candidate pour les Pirates, elle aurait d'abord refusé. «Je lui ai dit non plusieurs fois. Pas comme ça.». Quelque temps plus tard, les choses sont devenues sérieuses. Clement lui a concrètement proposé une place sur la liste. Deux semaines plus tard, elle acceptait : «J'ai assez peu dormi durant cette période.»

En fait, Roberta Züge aurait pu se présenter pour un autre parti. Selon elle, il n'existe pas de camps politiques radicaux comme au Brésil : «Au Brésil, il faut s'imaginer la politique comme un match de football entre deux équipes. Au Luxembourg, c'est différent : presque tous les partis se trouvent au centre politique.» Après avoir discuté avec des amis, elle a constaté qu'un engagement politique pourrait amener les partis à s'ouvrir aux préoccupations des Luxembourgeois au Brésil.

Son adhésion au Pati Pirate, une coïncidence ?

Ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'intégration : «Le Luxembourg a besoin de cette main-d'œuvre et ces gens veulent venir au Luxembourg. On pourrait mettre en place des programmes d'échange pour les jeunes, qu'ils apprennent à aimer le Luxembourg dans une famille d'accueil et qu'ils veuillent y travailler plus tard.»

Des cours de langue pourraient être proposés par vidéoconférence avant l'installation au Luxembourg ou la reconnaissance des diplômes pourrait être simplifiée, explique Züge. Son objectif pour ces élections : donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Que fera-t-elle après les élections ? «Je ne sais pas.» Elle ne dit pas si elle continuera à faire de la politique pour le Parti Pirate.

Le fait que Roberta Züge ait organisé le voyage au Brésil des partis luxembourgeois en avril dernier par le biais d'AcLux soulève toutefois des questions maintenant que sa candidature pour les Pirates a été annoncée. À l'époque, d'autres partis avaient affirmé ne pas vouloir assister à l'événement sur place, mais par vidéoconférence. AcLux et les Pirates auraient fait pression pour que les partis s'envolent pour le Brésil. Surtout les Pirates, qui auraient acheté un billet d'avion plusieurs mois avant l'événement, selon les indications de Sven Clement. Les Pirates auraient même rompu un accord, a raconté une source anonyme du Parlement. Ce que les Pirates contestent encore aujourd'hui. Quelques mois plus tard, l'organisateur se présente pour les Pirates aux élections de la Chambre. Une coïncidence ?

Pour obtenir un passeport, il faut faire le trajet en avion. C'est tout aussi grave, mais personne ne le critique. Roberta Züge

«Nous avons invité tous les partis deux mois avant l'événement. Les Pirates ont été les premiers à accepter de faire le déplacement», raconte Roberta Züge. Une réunion a ensuite eu lieu avec tous les partis de la Chambre. Certains partis auraient alors été incertains, mais n'auraient pas voulu renoncer au voyage. «Nous avons fait comprendre à tout le monde que le premier jour ne pouvait pas se dérouler par vidéoconférence. Il était prévu de visiter l'université, des start-ups et différents groupes de personnes.»

Elle ne s'est pas engagée pour les pirates, mais pour l'événement. La salle aurait été louée et plusieurs participants auraient réservé leur billet d'avion des semaines avant l'événement. «Nous ne pouvions plus annuler. Si les autres partis n'étaient pas venus, nous aurions peut-être organisé la manifestation uniquement avec les Pirates. Parce que nous ne pouvions pas faire autrement.»

Roberta Züge est originaire du Brésil. Elle a été présentée la semaine dernière comme candidate pirate dans la circonscription du centre. © PHOTO: DR

Roberta Züge ne trouve pas juste la critique du voyage en avion et les préoccupations écologiques dues au bilan carbone du vol des parlementaires. «Ces gens ne connaissent pas le Brésil ! C'est terrible de critiquer une telle chose.» Selon elle, l'ambassade du Luxembourg au Brésil se trouve à 2 000 kilomètres de l'État de Santa Catarina. Là où vivent la plupart des Luxembourgeois. Conclusion de Roberta Züge : «Celui qui veut obtenir un passeport doit faire le trajet en avion. C'est tout aussi grave, mais personne ne le critique.»