Comment les politiciens écoutent les jeunes plus attentivement que d'habitude en cette année électorale

En fait, c'est chaque année la même chose. Pendant plusieurs semaines, le Parlement des jeunes prend des décisions au sein de cinq commissions. Ensuite, ils se présentent devant les députés lors d'une audition publique - et espèrent le meilleur. «Nous ne pouvons pas forcer les ministères à mettre en œuvre toutes nos demandes. Mais l'audition ouvre la porte à l'implication des jeunes dans les décisions», déclare le vice-président du Parlement des jeunes Sam Elsey, qui se montre positif après l'audition.

Sam Elsey ne sait pas dans quelle mesure lui et le Parlement des jeunes ont réussi à se faire entendre par les députés lors de l'audition publique de mardi. Son président, Tim Delles, non plus. Mais lors de l'échange avec les parlementaires et les ministres, des divergences d'opinions sont apparues à plusieurs reprises entre les politiciens. «C'était assez drôle pour nous», sourit Sam Elmsey.

Nous ne pouvons pas forcer les ministères à mettre en œuvre toutes nos demandes. Sam Elsey Vice-président du Parlement des jeunes

«Débats animés», «discussions constructives et vives», - les représentants du Parlement des jeunes pèsent chaque mot. On le voit bien, ce ne sont pas de simples participants, mais de jeunes politiciens. Tim Delles ne peut pas confirmer que les «débats rapides» sont peut-être dus au fait qu'il y a des élections cette année. Il avait déjà participé à l'audition de l'année dernière. «Je ne sais pas si certains députés ont fait semblant de s'y intéresser. Ils étaient aussi ouverts que l'année dernière.» Et tout comme l'année dernière, les décisions prises par les jeunes étaient ambitieuses.

Minorités, religions et orientation sexuelle en danger

Les décisions du Parlement des jeunes ne se basent pas uniquement sur les discussions entre ses membres. Des experts et des partis ont également été consultés au préalable. Le résultat : les cinq thèmes suivants : recyclage, enfants ayant des besoins particuliers, programme scolaire, développement économique de l'UE et État de droit. Des thèmes «qui intéressent les jeunes et dont ils aiment parler», estime le président Tim Delles.

Les résolutions «constatent», «proposent» et «recommandent» - mais surtout, elles exigent. «Certains pays membres de l'UE enfreignent tout simplement les règles existantes. Les minorités, les religions, l'orientation sexuelle - elles sont en danger. De même, les scandales de corruption menacent l'État de droit dans l'UE», fait remarquer Sam Elsey. Ce que le Parlement des jeunes demande : une augmentation de 10 % des sanctions financières pour les États membres qui enfreignent les lois de l'UE et l'introduction d'un registre de transparence pour lutter contre la corruption.

Sur le plan économique, les jeunes demandent entre autres l'autonomie stratégique de l'UE, plus de commerce avec le continent africain et l'Asie centrale, ainsi que l'accélération de la transition énergétique. Pour cela, il faut des entreprises compétitives afin de briser la dépendance vis-à-vis des autres puissances économiques. «Il va de soi que les changements proposés par le comité ne peuvent pas être mis en œuvre du jour au lendemain», peut-on lire dans la résolution correspondante. Le Parlement des jeunes sait que ses exigences vont loin. Très loin.

Individualiser l'école : alphabétisation en anglais, libre choix des matières ...

Sur le plan de la politique nationale, les résolutions semblent être plus proches de la réalité des jeunes. Entre autres sur le thème de l'égalité des chances dans le système scolaire. Le Parlement des jeunes soutient l'alphabétisation en français, mais demande également l'alphabétisation en anglais, ainsi que l'adaptation de la langue d'enseignement dans le système scolaire luxembourgeois.

Selon le Parlement des jeunes, le programme scolaire doit être individualisé grâce à un système de choix des matières dans lequel les élèves déterminent eux-mêmes leur nombre d'heures de cours.

Audition du Parlement des jeunes à la Chambre : quand les parlementaires rencontrent leur alter ego plus jeune. © PHOTO: Chambre des Députés

De même, les jeunes se sont penchés sur le thème de la protection de l'environnement. Dans leur résolution, le Parlement des jeunes déplore que la loi sur les déchets, qui entrera en vigueur en 2023, «ait pris trop de temps pour être mise en œuvre». Cela devrait changer.

En outre, une consigne devrait être introduite sur les récipients de boissons pour les canettes et les bouteilles en plastique, de même qu'un label pour les produits qui ne contiennent pas de plastique, et davantage d'installations de recyclage devraient être construites dans le pays. «Malheureusement, il y a aussi un manque de sensibilisation. Beaucoup ne savent pas ce qu'il faut mettre dans quelle poubelle», ajoute Tim Delles, qui propose d'organiser des ateliers sur le recyclage dans les écoles.

Là encore, tout ne peut pas être introduit du jour au lendemain. Ce que le Parlement des jeunes veut avant tout atteindre avec ses revendications ambitieuses : «Il s'agit d'impliquer les jeunes.» Une tendance qui s'est confirmée lors des élections communales, avec l'élection de jeunes conseillers communaux. La balle est désormais dans le camp de la Chambre.

