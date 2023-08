Comment les transports en commun sont arrivés en ville

Share this with email

La gare de la capitale a été achevée en 1859, à 750 mètres à peine de l'entrée de la forteresse. Les citadins auraient toutefois préféré un arrêt dans la ville haute, et la commune proposa le plateau du Saint-Esprit. Mais le gouvernement militaire prussien ne voulait pas qu'un chemin de fer traverse la forteresse. C'est pourquoi la gare fut construite en dehors des limites de la ville.

La grande cérémonie d'inauguration eut lieu début octobre 1859. L'arrivée du chemin de fer devait annoncer une nouvelle ère pour le jeune Grand-Duché. Michel Lentz composa à cette occasion le «Feierwon». Ceux qui voulaient continuer à se rendre en ville après la fête n'avaient toutefois pas le choix. «A l'époque, il n'y avait même pas de vélos, les gens faisaient tout à pied», explique Romain Rech, responsable de longue date au musée du Tram. Ce féru d'histoire fait également remarquer que l'Al Bréck (vieux pont) n'existait pas encore à l'époque. «Pour accéder à la forteresse, les gens devaient d'abord franchir la vallée de la Pétrusse.»

De la gare à la ville haute

La construction de la gare et celle du Pont Viaduc ont été planifiées en même temps. Mais la gare a été construite plus rapidement. Pour combler le temps nécessaire à l'achèvement de l'Al Bréck en août 1861, un pont provisoire - la passerelle - fut construit en dix mois. Le trajet par l'actuelle avenue de la Gare, de la gare vers le centre-ville, perdit ainsi son caractère effrayant.

1 / 3 Le tramway hippomobile fait une halte au Knuedler. © PHOTO: LW/Archive

2 / 3 Un tramway hippomobile traverse l'Al Bréck en direction de la gare centrale. © PHOTO: Charles Bernhoeft / Copyright Phototheque de la Ville de Luxembourg

3 / 3 Le Pont Viaduc a été construit pour relier la gare à la ville haute. © PHOTO: Pierre Heiliger / LW-Archive







Ceux pour qui le chemin était malgré tout trop long - et qui pouvaient se le permettre - recouraient aux services des calèches à cheval, «les taxis de l'époque», explique Romain Rech. C'est ainsi que les invités de marque, venus en train pour l'inauguration de la gare, se rendaient à leurs quartiers à l'intérieur de la forteresse.

«Se rendre dans la capitale n'était pas une mince affaire. Les gens ne quittaient pratiquement jamais leur lieu d'origine», fait remarquer Romain Rech. Même une visite à la Schuerberfouer ou à l'Octave n'était guère à la portée d'un simple paysan. En dehors de ses deux jambes, «il n'y avait tout simplement aucun moyen de transport», souligne l'expert. Ceux qui pouvaient se le permettre avaient un cheval, «le symbole du statut social de l'époque». Le petit peuple se déplaçait à pied.

Avant 1875, il n'y avait pas de moyens de transport dans la ville de Luxembourg. Romain Rech

Au fil des années, le désir d'un moyen de transport bon marché pour les masses est apparu. Il y a presque exactement 150 ans, le 24 juillet 1873, le Luxemburger Wort publiait une lettre de lecteur dans laquelle l'auteur attirait l'attention sur le tramway hippomobile. Selon lui, le système était entre-temps perfectionné et ne coûtait pas trop cher.

«A l'étranger, il existait déjà à cette époque les premiers tramways tirés par des chevaux», explique Rech. Le roi grand-duc ne voulait pas financer la construction d'un «tramway américain», la commune de Luxembourg n'avait pas les moyens. Il a donc été décidé de mettre en place une sorte de partenariat public-privé.

«Une société belge a financé la construction et était responsable de l'exploitation», explique Romain Rech. La pose des rails n'a pas demandé beaucoup de travail. Malgré tout, la construction du tramway hippomobile a mis en émoi les commerçants de l'actuelle ville haute. «L'odeur des chevaux n'était pas favorable au commerce, et ils craignaient en outre que les clients ne glissent sur les crottins des chevaux», explique Romain Rech.

En 1874, la société anonyme des tramways hippomobiles luxembourgeois était à la recherche d'argent frais. © PHOTO: Luxemburger Wort du 17.10.1874 / bnl

La première ligne de tramway a été inaugurée 16 ans après l'arrivée du premier train. «Depuis le 22 février 1875, un tramway tiré par des chevaux partait tous les quarts d'heure entre 9 heures du matin et 8 heures du soir», explique Romain Rech. Au début, il n'allait que jusqu'au Ale Kolléisch (Ancien lycée de l'Athénée), puis jusqu'au Glacis. «Un trajet coûtait entre dix et vingt centimes, selon la distance que l'on voulait parcourir», poursuit Romain Rech. Le prix était nettement inférieur à celui des taxis, mais c'était tout de même beaucoup d'argent. «À l'époque, un pain ne coûtait que trois cents», souligne-t-il.

«Pour maintenir le prix d'une course à un niveau bas, on économisait sur tout, sauf sur les chevaux», explique Romain Rech. Ainsi, même le fumier de cheval était vendu comme engrais pour renflouer les caisses. Les animaux n'étaient cependant pas exploités. L'idée qu'ils étaient poussés «douze heures par jour», jusqu'à leurs limites, est inexacte. «Deux chevaux étaient toujours attelés à la charrette», explique Romain Rech.

1 / 5 Romain Rech est responsable du musée du tram depuis de nombreuses années. © PHOTO: Caroline Martin

2 / 5 Le tramway qui se trouve dans le musée n'est pas un original, mais un wagon de tramway électrique transformé. © PHOTO: Caroline Martin

3 / 5 Le métier de conducteur de tramway hippomobile n'était pas facile. © PHOTO: Caroline Martin

4 / 5 Le tramway hippomobile comprenait également un maréchal-ferrant. © PHOTO: Caroline Martin

5 / 5 Ceux qui s'intéressent au «tramway américain» trouveront leur bonheur au Tramsmusée. © PHOTO: Caroline Martin











Ils étaient également utilisés au maximum huit heures, après quoi ils étaient remplacés. «Lorsqu'un cheval était malade, le vétérinaire venait et le déclarait inapte au travail». Les animaux provenaient d'agriculteurs des environs. «Ils n'étaient pas non plus utilisés jusqu'à la fin de leur vie», poursuit Romain Rech. Après quelques années, les chevaux étaient vendus et remplacés par de nouveaux.

Tout comme les chevaux, les conducteurs du tram étaient en partie originaires de la campagne. «Il s'agissait alors volontiers de fils de familles d'agriculteurs. En tant que conducteurs, ils avaient un revenu, mais rien de plus», explique Romain Rech. Ce n'était pas un métier facile. La cabine de conduite était ouverte, il n'y avait pas de siège. Les conducteurs étaient exposés au vent et aux intempéries et étaient par conséquent souvent malades.

Aucun accident mortel connu

Aucun accident grave n'a été rapporté avec le tramway hippomobile : «Il est déjà arrivé qu'un essieu se brise ou que le véhicule sorte des rails», mais ces dommages ont été rapidement réparés en raison de la simplicité de la technique. Tout comme les voitures d'aujourd'hui se trouvent au bord de la route, les charrettes tirées par des animaux se trouvaient à l'époque au bord de la route. «On peut comparer cela au cow-boy qui attache son cheval devant le saloon», souligne Romain Rech. Lorsque le tram électrique, qui a circulé plus tard, passait, il arrivait souvent que de tels chevaux garés prennent peur et passent à travers.

L'époque du tramway à chevaux n'a pas duré longtemps. Après 33 ans, c'était fini. En 1881, l'entreprise Siemens & Halske a mis en service le premier tramway électrique à Berlin. Celui-ci devait également arriver au Luxembourg. Mais il fallait d'abord construire une centrale électrique. «L'électricité a également été utilisée pour l'éclairage électrique», selon Romain Rech, et a peu à peu remplacé le gaz de ville, courant à l'époque.

Pour maintenir le prix d'un trajet à un niveau bas, on économisait sur tout, sauf sur les chevaux.

Le 1er août 1908, le Luxembourg est prêt : le tramway électrique est inauguré. Pendant quelques semaines, les deux tramways coexistent, puis les chevaux sont vendus. Pour la société belge, l'investissement ne devait guère être rentable, «les recettes provenant de la vente des billets ne pouvaient pas couvrir les dépenses d'exploitation».

En 1964, le tramway hippomobile a connu un bref épilogue. Lorsque le tram électrique a été mis hors service et supplanté à son tour par des bus à moteur diesel, un wagon de tram a été rééquipé pour fonctionner avec des chevaux lors de la cérémonie d'adieu. Pendant deux jours, des tramways hippomobiles ont à nouveau sillonné les rues de Luxembourg-Ville.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol