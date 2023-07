Comment naissent et durent les amitiés

Claus Vögele est professeur de psychologie clinique et de psychologie de la santé à l'Université du Luxembourg et psychothérapeute agréé. © PHOTO: DR

Ils sont là pour nous dans les bons comme dans les mauvais moments - et nous rattrapent lorsque nous avons l'impression de perdre pied: nos amies et amis. Ces personnes formidables doivent être fêtées.

C'est précisément pour cela qu'existe la Journée internationale de l'amitié, célébrée chaque année le 30 juillet depuis 2011, afin de rappeler l'importance des amitiés. Le professeur Claus Vögele, psychologue à l'Université du Luxembourg, explique dans cette interview ce qu'est une bonne amitié et comment l'entretenir.

Claus Vögele, qu'est-ce qui fait un bon ami ou une bonne amie? Dans les études psychologiques, les personnes interrogées citent principalement trois caractéristiques qui définissent un ami: C'est quelqu'un avec qui on peut parler, sur qui on peut compter dans les mauvais moments et avec qui on peut s'amuser et vivre des moments de joie. Ces attentes vis-à-vis d'un bon ami restent les mêmes tout au long de la vie, de l'adolescence à la vieillesse.

Quels sont les différents types d'amitié? La notion d'amitié présente un large éventail de types de relations. Cela va des relations de longue durée, très étroites, avec une grande profondeur émotionnelle et une affection qui dure toute la vie, jusqu'aux rencontres fortuites de courte durée. Ces relations ont en commun des valeurs, des convictions et des intérêts communs.

Quelles sont les différences avec d'autres formes de relations? En tant que forme de relation, l'amitié est unique, car elle peut naître en tant que relation solitaire entre deux ou plusieurs personnes. Elle n'a donc pas besoin d'un dénominateur commun que les personnes doivent apporter. En revanche, l'amitié peut aussi se développer dans le cadre de relations déjà définies par des rôles sociaux, par exemple dans les familles entre frères et sœurs, partenaires, parents et enfants, ou encore entre collègues de travail.

Comment naît une amitié? L'amitié ne peut pas être forcée ou réclamée, elle naît d'elle-même. L'amitié est donc volontaire. Dans d'autres relations sociales, comme le mariage, le partenariat et la parenté, des règles et des normes sont généralement imposées pour garantir la pérennité de la relation. L'amitié est une relation personnelle. Nous sommes amis avec une autre personne en raison de ses caractéristiques et de ses qualités individuelles, et non en raison de l'appartenance de cette personne à un groupe social particulier.

Cette caractéristique de l'amitié en tant que relation profondément personnelle a été désignée par de nombreux penseurs et auteurs du passé - dont Aristote - comme la principale caractéristique de l'amitié. L'amitié repose sur la réciprocité, qui doit être vécue, sinon la relation est plutôt une pseudo-amitié. De plus, elle est une relation d'égal à égal. Aussi différents que puissent être des amis par de nombreuses caractéristiques, préférences ou talents, ils se rencontrent en tant qu'«égaux», sans distance hiérarchique.

On dit souvent que les amitiés entre hommes sont meilleures que celles entre femmes. Est-ce vrai? Ce n'est pas si simple à dire. Les résultats de la recherche suggèrent toutefois que les amitiés féminines sont considérées comme plus sujettes aux perturbations, mais plus profondes sur le plan émotionnel que les amitiés masculines. Toutefois, ces différences disparaissent avec l'âge. En ce qui concerne les qualités recherchées chez les amis, les femmes accordent plus d'importance à des qualités telles que la fiabilité, le soutien émotionnel et le respect. Les hommes apprécient particulièrement chez leurs amis la volonté d'aider activement et le soutien matériel.

Sur Facebook et autres, il est également possible de se faire des amis. Quelle est l'importance de ces amitiés sur Internet? Les plus grands changements dans la manière dont nous nouons des amitiés de nos jours sont certainement liés à l'introduction des médias sociaux. Le simple fait de commencer ou de mettre fin à ce type d'amitié en un clic montre à quel point elles sont éphémères. De plus, il se peut que nous ne rencontrions jamais en personne quelqu'un avec qui nous sommes devenus «amis» via les médias sociaux.

Où et comment trouver les amitiés les plus précieuses? Il est difficile, voire impossible, de répondre à cette question. Il n'y a pas de recette miracle pour savoir où se faire de bons amis. La raison en est la nature personnelle de la relation avec l'autre. Mon conseil serait le suivant: soyez ouvert à de nouvelles relations, où et comment elles se présentent.

Comment faire en sorte qu'une amitié dure particulièrement longtemps? Il faut passer beaucoup de temps avec ses amis, les écouter, se confier à eux, mais aussi être disponible lorsqu'ils ont besoin de vous. Il faut aussi faire beaucoup de choses ensemble et s'en réjouir.

Pourquoi l'amitié est-elle si importante pour de nombreuses personnes? Les amis ont une importance multiple pour notre existence en tant qu'êtres humains. Les amitiés donnent un sens, un soutien et constituent pour de nombreuses personnes la base d'une vie heureuse.

À l'occasion de la Journée internationale de l'amitié, quel serait le meilleur geste à faire à un(e) ami(e)? En règle générale, nous ne disons que trop rarement à nos amis combien ils comptent vraiment pour nous. Souvent, il suffit de montrer à son meilleur(e) ami(e) l'importance de l'amitié et d'apporter de la bonne humeur - par exemple avec un beau message. Des activités communes qui font plaisir aux deux sont bien sûr aussi une excellente possibilité.

A propos Claus Vögele est professeur de psychologie clinique et de psychologie de la santé à l'Université du Luxembourg et psychothérapeute agréé. Il a terminé ses études de psychologie à l'Université de Landau en 1983, a obtenu son doctorat en psychologie à l'Université de Hambourg en 1988 et son habilitation à l'Université de Marburg en 1997. Il a ensuite travaillé dans des universités allemandes et britanniques avant de s'installer au Luxembourg en février 2010.

