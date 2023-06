Comment protéger les femmes, cibles de violences ? 

Une victime de violence peut être évidemment n’importe qui. Il est d’ailleurs en général difficile de déterminer si les femmes sont davantage victimes de violences liées à leur genre car peu de données sont disponibles. En effet, selon l’ONU, la moitié des données mondiales ne donnent pas assez d’éléments sur les motivations du meurtre. Cela signifie que beaucoup de meurtres de femmes, mais aussi de violences en général, passent sous les radars. Dans quelle mesure sont-elles donc les cibles de violence ? Comment les protéger efficacement si nous n’avons pas cette information ?

Une première piste est de se pencher sur les victimes de violences domestiques, car les données sur ce sujet sont bien recensées. Ainsi, au Grand-Duché, nous savons qu'en 2022, les trois quarts des violences ont été effectuées par un époux ou un partenaire. 941 personnes ont subi des violences domestiques perpétrées par un partenaire ou un ex-partenaire. Parmi ces cas rapportés par la Police Grand-Ducale, 646 étaient des femmes, contre 295 hommes.

D’autres chiffres permettent aussi de compter tous types de violences perpétrées dans un foyer, quel que soit l’agresseur (partenaire, ex-conjoint, enfant, un proche), et quelle que soit le type de violence.

En 2022, au Luxembourg, 2.521 personnes étaient ainsi victimes de violences physiques, 2.374 victimes de violences psychologiques, 150 violences domestiques sexuelles ont été signalées, ainsi que 264 victimes de violences économiques, selon les données de la Police et des associations de défense des victimes.

Depuis 2003, le Luxembourg a mis en place une loi pour protéger les victimes de violences domestiques. Sur alerte de la personne concernée, de quelqu’un de son entourage ou même d’un voisin, la police peut intervenir.

S’il y a ensuite des signes montrant qu’un proche la menace, l’agresse ou porte gravement atteinte à sa santé psychique, le tribunal d’arrondissement peut expulser l’auteur de violences de son domicile pendant quatorze jours. Il aura ainsi l’interdiction d’entrer en contact avec sa victime tout au long de cette période. Mais, toutes les interventions ne donnent pas lieu à une expulsion. En 2022, 983 interventions policières ont été enregistrées, contre 246 expulsions. Parmi ces dernières, 229 concernaient des hommes.

Enfin, si la victime se sent toujours menacée à l’issue des quatorze jours, elle peut effectuer une demande de trois mois d’expulsion supplémentaires. Pendant le temps de l’expulsion, l’auteur comme la victime doivent aussi être accompagnés par des associations pour les aider à trouver des solutions à la crise qu’ils traversent.

Responsabiliser les agresseurs

Du côté des agresseurs, il existe un service appelé Riicht Eraus («droit devant» en français), créé par la Croix-Rouge depuis 2004. Sa mission est de créer un point de contact avec les auteurs de violences domestiques. Les auteurs qui sont expulsés de leur domicile par la police sont obligés, depuis la loi sur la violence domestique de 2013, de se présenter à Riicht Eraus dans les deux semaines et de prendre rendez-vous.

Le premier rendez-vous est obligatoire, mais les autres consultations se font sur la base du volontariat. «La plupart des personnes qui viennent ici ne sont vraiment pas fières d'elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles ont vraiment honte de devoir parler de ce qu'elles ont fait», indique Laurence Bouquet, directrice du service.

«Nous travaillons sur la communication non violente, beaucoup sur les émotions, sur le fait d'apprendre à connaître ses propres sentiments et à les partager, parce que c'est quelque chose que nous avons tous tendance à oublier dans nos vies», explique Laurence Bouquet. «Mais, une fois que vous avez franchi la limite en frappant quelqu'un, je pense qu'il est beaucoup plus facile de le refaire la deuxième fois, parce qu'on s'est déjà donné la permission une fois», ajoute-t-elle. Sur un total de 246 dossiers d'expulsions traités en 2022, le service a d'ailleurs enregistré 59 cas de récidives.

Pour la responsable du Riicht Eraus, la socialisation des hommes est l'une des principales raisons pour lesquelles ils ne communiquent parfois de manière violente. «Ils ont vraiment peur du jugement extérieur. Ils craignent de ne plus être un homme, de ne plus être censés pleurer devant une femme et de ne plus montrer leurs sentiments. C'est tellement ancré dans leur tête qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'empêcher d'éprouver leurs sentiments».

Soutenir les victimes

Du côté des victimes, c’est le service d’assistance aux victimes de violences domestiques (SAVVD) de l’association Femmes en détresse qui est chargé de cette mission. Dans le cadre d’une expulsion, l’association contacte systématiquement les victimes pour leur proposer de l’aide. Les principales missions de ce service sont ainsi l’écoute, les conseils juridiques, ainsi que l’orientation vers les services sociaux. Parmi les victimes contactées, « 90 % sont des femmes et 10 % des hommes, dont une partie peuvent être frappés aussi par un homme ». Et dans les trois quarts des cas, précise Olga Strasser, les violences venaient d’un ou d’une partenaire.

Cela fait environ vingt ans qu’Olga Strasser accompagne des personnes vivant de telles violences. Dans son bureau, elle a vu passer des gens de tous horizons. « Il n’y a pas de profil type », confirme aussi sa collègue Jutta Kloß. « J’ai eu une femme qui était avocate, comme des femmes de ménage, ou une professeure… ».

Lire aussi :Pourquoi les femmes accèdent-elles moins aux postes de pouvoir ?

«J’ai l’exemple d’une femme de presque quatre-vingts ans. Elle a subi des violences pendant je ne sais pas combien de temps, au moins cinquante ans», indique Olga Strosser. «C’était une femme avec beaucoup de responsabilités dans son travail, une femme plutôt forte. Nous nous demandions comment elle avait pu subir autant et rester avec son mari. Cet homme-là faisait l'objet de trois expulsions. Et elle a fini par se séparer de lui après la troisième expulsion », poursuit sa collègue.

Mais ce qui marque le plus les deux femmes, ce sont sans doute les victimes, qui n’ont pas pu être sauvées malgré les expulsions et l’accompagnement des associations. « Oui, cela arrive [qu’une femme soit tuée]. J’en ai déjà vu plusieurs », précise Olga Strasser, sans avancer un nombre précis. Toutefois, ces dénouements fatals restent rares.

D’autres organisations luxembourgeoises contribuent aussi à lutter contre la violence fondée sur le genre. Ainsi, le premier centre d'accueil pour femmes victimes de violences a été créé en 1987 par le Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL). Il existe actuellement sept centres d'accueil pour les femmes en détresse, gérés par des responsables du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Ces centres sont cependant surpeuplés et, à l'instar du reste du Luxembourg, les personnes qui y sont hébergées ont du mal à trouver de quoi se reloger convenablement.

Même si la durée normale de séjour dans un centre d'hébergement est de trois mois, «[ils] s'approchent de plus en plus d’une année, tout simplement parce que les gens ne trouvent pas de logement. Nous retenons des places prises dans les centres d'hébergement d'urgence, alors qu'elles sont occupées par des personnes qui pourraient vivre seules», appuie la directrice exécutive du Conseil national des femmes, Anik Raskin. Davantage de logements abordables seraient ainsi nécessaires.

Lors de l'Orange Week 2022, une marche solidaire contre les violences envers les femmes et les filles a été organisée à Esch-sur-Alzette. © PHOTO: Claude Piscitelli

Le travail des associations se concentre aussi sur la prévention des violences, notamment au cours de l’«Orange week» (semaine orange en français). Cette initiative a lancée par les Nations unies en 2008. Elle débute le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des filles et des femmes. Au Luxembourg, elle a lieu chaque année depuis un peu moins de dix ans. L'année dernière, 49 événements avaient ainsi été planifiés pour cette semaine. «De plus en plus d’acteurs y ont participé, y compris des écoles secondaires», explique Anik Raskin.

Elle souligne que cette semaine est l’occasion d'élargir le sujet à toutes les formes de violences contre les femmes, perpétrées même en dehors du foyer. En effet, dans la loi luxembourgeoise, il n’est souvent question que des violences domestiques, car ce sont ces dernières qui sont la forme de violence la plus largement signalée, les autres faisant l'objet d'un nombre très limité de données.

Selon Anik Raskin, le principal problème sous-jacent à ces violences est l'inégalité entre les hommes et les femmes. «Nous devons [...] nous attaquer de manière beaucoup plus délibérée à tous les stéréotypes.» Un avis que partage Olga Strasser de Femmes en détresse. «Il faudrait sensibiliser dans les écoles, se pencher sur la façon dont nous éduquons les filles et les garçons.»

Le Luxembourg ne reconnaît pas le féminicide

La reconnaissance du féminicide dans le code pénal est une demande des organisations féministes locales et des individus depuis un certain temps au Luxembourg. «Le féminicide désigne le meurtre intentionnel de femmes parce qu'elles sont des femmes», peut-on lire sur le site web de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (ONU Femmes). La plupart de ces meurtres sont «commis par des partenaires ou des ex-partenaires, et impliquent des violences continues au sein du foyer, des menaces ou des intimidations, des violences sexuelles ou des situations où les femmes ont moins de pouvoir ou moins de ressources que leur partenaire», précise le site web.

Lire aussi :La Belgique va compter ses féminicides

En Europe, 2.500 femmes ont été tuées par un membre de leur famille ou un partenaire en 2021. Cela équivaut à sept femmes par jour, selon un rapport des Nations unies publié en 2022. Au Luxembourg, un total de trois meurtres a été enregistré en 2022, selon l'Observatoire de l'Égalité. Parmi eux, deux femmes sont décédées à la suite d'un crime motivé par leur genre. Sur les sept meurtres enregistrés par la police dans le contexte de la violence domestique, entre 2018 et 2022, il y a au moins trois décès qui pourraient être catégorisés comme un féminicide. «Tout simplement, [inclure le fémicide dans le code pénal] nous permettrait également d'avoir une définition dans notre code pénal et d'avoir des statistiques, car nous n'en avons pas pour le moment», revendique Anik Raskin.

Des femmes tuées dans le pays

Le Luxembourg montre que, malgré le peu de données disponibles, des femmes sont encore victimes de féminicides. Il y a tout juste un mois, le corps d'une femme de 63 ans a ainsi été retrouvé à Bonnevoie. L'homme de 34 ans, soupçonné d'avoir commis le crime, a été arrêté et inculpé d'homicide, selon le parquet de police.

En 2022, les meurtres de deux résidentes luxembourgeoises, tuées par leur partenaire, avaient fait beaucoup de bruit. Il s’agissait de Diana, une Portugaise de 40 ans, retrouvée démembrée à la frontière française en septembre. Un homme de 48 ans, principal suspect de crime, avait été arrêté le mois suivant et placé en détention. Mais, le meurtre n'a pas encore été élucidé, précisait le ministère public.

Lire aussi :Le féminicide, une réalité qui reste encore trop tue

Trois semaines plus tard, une jeune femme de 20 ans avait cette fois été battue à mort à coups de marteau dans le quartier de la Gare. Elle avait été agressée et assassinée par son mari de 25 ans devant leur bébé, avait indiqué le parquet.

«Sans mesures concrètes et pénales, nous continuerons à recourir à des solutions au cas par cas, sans aborder l'immense travail de sensibilisation, d'éducation et de prévention qu'il faut mettre en place. [...] Nos jeunes filles continueront à être assassinées, comme ce fut le cas d'Ana, 25 ans, dont le corps a été retrouvé calciné dans sa voiture en 2017, ou de Sarah, 22 ans, poignardée à mort par son petit ami en 2018», avait réagi Déi Lenk, le parti politique de gauche luxembourgeois, dans un communiqué de presse.

Interrogés par Virgule en novembre 2022, les ministères de l'Égalité et de la Justice ne voient pas l'intérêt d'introduire les féminicides dans le code pénal. «L'introduction d'un délit de féminicide n'aurait aucune portée juridique, notamment en termes de condamnation […] Le meurtre prémédité et l'assassinat sont passibles d'une peine maximale de prison à vie, quel que soit le sexe de la victime.»

Si vous êtes victimes ou témoins de violences, vous pouvez contacter la ligne d'urgence au 2060 1060 ou la police au 113.