Comment un exploitant d'hôtel met les habitants d'Urspelt en émoi

«Situé au cœur d'un domaine privé de 20.000 mètres carrés, le château vous offre un séjour inoubliable, marqué par l'élégance, le calme et une sécurité optimale». C'est la description qui figure sur le site Internet de l'hôtel situé dans le château d'Urspelt, vieux de plus de 300 ans, qui a ouvert ses portes en 2008 et qui, huit ans plus tard, a été agrandi de 1.800 mètres carrés par la construction d'une nouvelle aile en raison d'une forte demande de nuitées.

Si la Direction de l'aviation civile devait établir une autorisation d'exploitation pour un héliport à la demande de l'hôtel, il semble que la tranquillité soit terminée. Et ce non seulement pour les clients de l'hôtel, mais aussi et surtout pour les habitants. Au début, l'exploitant parlait de 52 vols d'avion par an, rapporte un jeune habitant du village. Aux dernières nouvelles, le chiffre de 104 vols d'atterrissage et de décollage a été avancé.

En théorie, cela représenterait entre trois et quatre vols d'avions par semaine, en fonction de la saison. Mais le jeune homme craint qu'en une journée, l'hélicoptère puisse effectuer plusieurs vols. Il suppose que certains des invités puissent être des pilotes de course automobile. Dans ce cas, il y aurait plus de vols pendant les courses à Spa-Francorchamps, dit-il.

Aucune volonté de compromis

Les membres de la «Biergerinitiativ Keen Heliport zu Ischpelt Asbl» continuent de s'opposer à l'héliport. Lors d'une table ronde, les habitants en colère l'illustrent à nouveau. «Même s'il ne s'agit que d'un seul vol par semaine, nous sommes contre». Et ce pour plusieurs raisons. D'une part, le village et le château sont justement connus pour leur tranquillité. D'autre part, la commune est distinguée par de nombreux labels de qualité, dont le label Fairtrade et le European Energy Award Gold en tant que commune du pacte climatique.

La commune est également membre du Parc naturel de l'Our. Clervaux est en outre la première et jusqu'à présent la seule commune du Grand-Duché à avoir obtenu le label Cittaslow. Cette distinction est synonyme de promotion de la décélération, de réalisations durables, de préservation et d'amélioration de la qualité de vie face à la rapidité actuelle, à la complexité du monde du travail et aux crises environnementales croissantes. Avec l'autorisation d'un héliport, la commune de Clervaux ne serait plus crédible en ce qui concerne ces distinctions, selon l'initiative citoyenne.

Les citoyens ne s'inquiètent pas seulement du bruit. Ils se posent également des questions sur la sécurité et les secours en cas d'accident. Combien de temps le CGDIS peut-il être sur place et les centres d'intervention sont-ils vraiment équipés pour un accident d'hélicoptère, se demande l'un des participants.

Les citoyens en colère critiquent surtout l'exploitant de l'hôtel pour son manque de transparence. Ils n'ont appris le projet d'héliport que par hasard. «Même si, en tant qu'habitant, on est contre le projet, on aurait surtout attendu une communication transparente, selon l'initiative citoyenne. Celle-ci n'a pas eu lieu, le permis de construire n'a pas non plus été affiché à l'entrée du château, mais près de l'héliport prévu derrière le château.»

Les habitants craignent en outre une perte de valeur de leurs biens immobiliers.

L'opposition de l'initiative citoyenne au projet

L'initiative citoyenne se sent également négligée et ignorée par les autorités. Un recours extrajudiciaire a été déposé auprès de toutes les instances. Les réponses ont été décevantes, aucune des autorités n'est compétente, dit-on dans le groupe de discussion. Les habitants s'étonnent de l'étude acoustique qui, selon eux, n'est plus valable. En effet, d'autres modifications architecturales ont eu lieu depuis. L'étude doit être renouvelée en fonction des nouvelles données, demande l'initiative citoyenne.

L'incompréhension est totale vis-à-vis du ministère de l'Environnement. L'administration ne tiendrait pas compte de la présence du milan royal, d'espèces rares de chauves-souris ou du castor. Même l'expertise du garde forestier local, qui avait exprimé des craintes concernant la faune, aurait été ignorée. L'initiative citoyenne s'oppose au projet d'héliport, mais souligne qu'elle n'est pas opposée à une industrie hôtelière dans le village, bien au contraire. On est content que de nouveaux emplois aient été créés, mais l'exploitant doit faire preuve de considération et de respect envers les habitants du village, selon les personnes présentes.

L'hôtel est exploité depuis 2008 dans le château et a été agrandi d'une aile supplémentaire en 2016. © PHOTO: André Feller

Emile Eicher, ancien maire de Clervaux, ne s'est pas montré très satisfait du projet de l'exploitant de l'hôtel lors d'un entretien téléphonique. Pour éviter tout problème, il souhaiterait que l'hôtel renonce à l'héliport. «Ce n'est pas la clientèle qui manque, d'autant plus qu'un grand nombre de clients séjournent ici pour le calme et l'idylle.» Lors de l'entretien, l'ancien chef de la commune a exprimé son mécontentement face aux procédures d'autorisation.

Il n'a aucun moyen légal de refuser la délivrance d'un permis de construire. En effet, celui-ci ne concerne qu'une mesure purement constructive qui, dans ce cas, n'est interdite ni par le règlement communal sur les constructions ni par le plan d'urbanisme, a expliqué Eicher. La question de savoir si un héliport peut être exploité est une affaire de l'autorité de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministère de l'environnement, précise Emile Eicher.

Faible impact sur la faune

Le ministère de l'Environnement explique que différentes procédures sont appliquées en fonction du projet. Dans le cas de l'exploitation d'un héliport privé, une vérification préliminaire a été effectuée. Sur la base de ces résultats et d'une évaluation objective, une évaluation complète des incidences sur la faune et la flore n'est pas nécessaire. Le projet n'aurait, objectivement, qu'un impact très faible sur la faune et la flore et se situerait dans un espace bâti.

De manière générale, l'exploitation d'un héliport tel que celui prévu à Urspelt n'est pas soumise à la loi sur les commodos. Il n'est pas non plus nécessaire d'obtenir un permis de protection de la nature ou une autorisation de l'office de l'eau. Le projet se situe à l'intérieur du périmètre de construction sur une surface artificielle existante. L'autorité n'est pas habilitée à prendre une décision sur la base de la législation.

En ce qui concerne la faune, notamment les chauves-souris qui vivent dans la chapelle adjacente, aucune nuisance n'est à craindre, selon le service de presse. Les valeurs limites des émissions sonores ont toutes été prises en compte, et les chauves-souris sont actives la nuit. De plus, la chapelle se trouverait dans l'axe d'entrée B, qui n'est utilisé que dans 5% des vols au maximum, c'est-à-dire dans des cas exceptionnels. Contrairement aux affirmations de l'initiative citoyenne, le castor ne serait pas non plus affecté.

La zone de nidification et de vol du milan royal ne pose pas de problème, car elle se trouve à plus de 500 mètres du château. Une collision est quasiment exclue, car dans cette zone, l'altitude de vol de l'hélicoptère est nettement plus élevée que celle du milan royal. La hauteur de vol de ce dernier est inférieure à 100 mètres. De plus, l'étude acoustique ne mentionne qu'un atterrissage et un décollage par semaine.

Des procédures à respecter

De son côté, la Direction de l'aviation civile (DAC) fait savoir que la DAC n'est en mesure de délivrer qu'une autorisation de vol. Celle-ci ne serait délivrée que si tous les critères techniques et de sécurité aérienne, tels qu'ils sont appliqués dans l'aviation, sont remplis. Certains de ces critères concernent une limitation de l'accès à l'aire d'atterrissage ou l'installation et l'exploitation de systèmes d'extinction. Ceux-ci doivent être mis à disposition par l'exploitant en fonction de la catégorie de l'hélicoptère.

Le personnel présent sur place lors du décollage et de l'atterrissage doit également être familiarisé avec la lutte contre les incendies. Cela implique une formation et l'utilisation d'un équipement de protection individuelle, comme un appareil respiratoire. L'exploitant doit également respecter de nombreuses procédures issues de l'aviation. La DAC n'est pas habilitée à se prononcer sur les thèmes de l'environnement et des émissions sonores, a déclaré Pit Bichel de la Direction de l'aviation civile.

Yannick Ruth, le gérant de l'hôtel, n'a pas souhaité s'exprimer sur le projet de construction. Dans un courriel, il a fait savoir qu«il n'y a aucune actualité à ce sujet, je n'ai donc pas d'information ni de commentaire à vous transmettre».

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol