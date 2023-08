Como-E veut remettre au travail les chauffeurs à la retraite

Share this with email

10.000, c'est, selon un décompte de l'OGBL, le nombre de chauffeurs routiers qui manque au Luxembourg. Une pénurie qui ne cesse de s'accentuer, notamment au regard du développement du transport routier. La situation n'est d'ailleurs pas prête de s'améliorer en raison de la situation structurelle de la profession: la moyenne d'âge des conducteurs est élevée, et ils seront nombreux à partir à la retraite dans les prochaines années.

Et si l'entreprise nouvellement créée par un chauffeur routier était le début de la solution afin de lutter contre le phénomène? En effet, Franck Bento ne connaît que très bien cette situation. Ce dernier est chauffeur de bus depuis une vingtaine d'années. «Je constate au quotidien qu'il y a un manque criant de chauffeurs et le fossé ne cesse de se creuser, sans véritable solution», dit-il. «Et puis, d'un autre côté, les nouveaux venus ne sont pas passionnés et ne sont guère investis, car le métier est beaucoup moins attractif qu'auparavant».

Franck Bento, fondateur de l'entreprise, est chauffeur routier depuis 20 ans. © PHOTO: S.MN.

Le problème principal, pour Franck Bento, c'est l'amplitude horaire, correspondant à la durée qui s’écoule entre le moment où le salarié commence et finit sa journée de travail (temps de travail, pauses et repos compris), qui ne cesse de s'élargir, provoquant de facto des journées à rallonge pour les conducteurs. «Ils n'ont plus de vie de famille derrière», peste-t-il. En 2018 déjà, l’OGBL réclamait une réduction de l’amplitude du temps de travail des chauffeurs, celle-ci pouvant s’étendre jusqu’à 15 heures par jour, affectant grandement leur vie familiale et professionnelle.

Mais plutôt que de voir la situation se détériorer en ne faisant rien, l'homme a décidé de prendre les choses en main. Il vient de lancer son projet baptisé «Como-E» de manière officielle «J'ai réfléchi à ce projet durant longtemps, près de deux ans, car c'est énormément de responsabilités», dit-il.

Les objectifs visés par la plate-forme «Como-E» sont nombreux et pour le moins ambitieux. «L'idée principale est de pallier le manque de chauffeurs». Pour y arriver, il souhaite ainsi constituer des «réserves» de chauffeurs: des professionnels retraités mais aussi des travailleurs du secteur encore actifs et même des retraités n'ayant aucune formation de chauffeur. «On pourra ainsi créer des réserves. Les chauffeurs seront rémunérés selon les barèmes classiques», précise Franck Bento.

Des réserves mobilisables

Bref, ces réserves seront donc mobilisables à tout instant auprès des différentes sociétés privées luxembourgeoises ayant besoin de renforts urgents, particulièrement pour des itinéraires plus courts, ce qui permettra ainsi aux chauffeurs des sociétés privées de réduire leur amplitude horaire. «A terme, ce sont également des économies financières pour les sociétés de transport, car un bus qui est à l'arrêt, c'est de l'argent qui ne rentre pas pour les sociétés privées».

«Como-E» s'engage également à former les chauffeurs, qu'ils soient néophytes (ils devront néanmoins financer eux-mêmes leur permis, NDLR) ou confirmés avec des rappels. «Et nous assurons une veille de permanence pendant la semaine et le weekend», assure le responsable. «Ce n'est pas de l'intérim, nous sommes un prestataire de services, les chauffeurs roulent pour la plate-forme qui collaborera avec les différentes sociétés. Nous nous adaptons à la demande de celles-ci. Bref, tout le monde est gagnant et on rend le métier plus attractif en réduisant l'amplitude horaire».

Alors que la société ne sera lancée que de manière effective en septembre, le patron assure avoir déjà réussi à attirer une quinzaine de chauffeurs et reçu une trentaine de candidatures en l'espace d'un mois. Un bureau ouvrira également dans la foulée à Canach.