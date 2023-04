«Conann», des friches de l'Arbed au Festival de Cannes

Coproduction luxembourgeoise

Le long-métrage fantastique «Conann», tourné sur les friches de l'Arbed à Esch-Schifflange, est sélectionné au Festival de Cannes, dans la section «Quinzaine des cinéastes».

Et de quatre! Avec le long-métrage fantastique «Conann», retenu pour la «Quinzaine des cinéastes», c'est une quatrième coproduction luxembourgeoise qui sera projetée lors du 76e Festival de Cannes. La semaine dernière étaient déjà annoncées les sélections du documentaire «Jeunesse» pour la compétition officielle et du long-métrage de fiction «Los Delincuentes» dans la section «Un certain regard». Lundi, c'était au tour du long-métrage de fiction «Lost Country» d'être retenu dans la section «La semaine de la critique».

Tout comme «Jeunesse» et «Los Delincuentes», «Conann» - réalisé par le cinéaste français Bertrand Mandico - est coproduit majoritairement par la société luxembourgeoise Les Films Fauves (Gilles Chanial). Soixante techniciens et artistes du Grand-Duché ont participé à l'aventure et le film a été entièrement tourné sur l’ancien site de l’Arbed à Esch-Schifflange du 6 octobre au 18 novembre 2021.

Classé parmi les œuvres visionnaires

La section «Quinzaine des cinéastes» pour laquelle il est sélectionné «a pour vocation de faire découvrir un large spectre de films pour mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain», rappelle le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle dans son communiqué.

«Développé au Luxembourg avec le soutien du FilmFund luxembourg, le projet a donné lieu dans un premier temps à une pièce de théâtre au Théâtre des Amandiers à Paris sous la direction de Philippe Quesne, ainsi qu’un court-métrage «Rainer». Une oeuvre en réalité virtuelle «Nous les barbares» vient compléter le projet et sera présentée durant la «Quinzaine des cinéastes», souligne quant à elle la société de production luxembourgeoise Les Films Fauves.