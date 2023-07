Congé paternité: des changements à venir...

Share this with email

Jusqu'à ce mardi, tout le monde n'était pas égal devant une naissance. Ainsi, les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas des fameux dix jours de congé de paternité auxquels les autres salariés avaient le droit, mais seulement de... deux! Désormais, c'est de l'histoire ancienne depuis l'adoption (56 voix pour, 3 contre), mardi, par la Chambre des députés du projet de loi 8017. À noter que ce congé pourra aller jusqu'à 20 jours en cas, par exemple, de la naissance de jumeaux.

Une autre disposition importante de la nouvelle loi concerne les couples de même sexe. Auparavant, seuls ceux ayant adopté un enfant pouvaient bénéficier de ce congé. Désormais, cette mesure est étendue à la personne reconnue comme second parent de naissance.

Il s’agit de permettre à plus de personnes d’avoir beaucoup plus de temps pour leurs enfants nouveau-nés Georges Engel Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire

En parallèle à ces réformes, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif législatif donnera lieu à une modernisation de la procédure de remboursement pour les entreprises. Désormais, celle-ci sera entièrement numérisée et obligatoirement effectuée via la plateforme MyGuichet.

«Cette nouvelle loi apporte des améliorations à plusieurs niveaux, affirme Georges Engel, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Il s’agit de permettre à plus de personnes d’avoir beaucoup plus de temps pour leurs enfants nouveau-nés. En même temps, ces changements s’inscrivent dans la volonté du gouvernement de permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Finalement, la nouvelle procédure garantira un traitement efficace et rapide des dossiers.»

Un jour par-ci, cinq jours par-là

À noter qu'en plus de l'adoption du projet de loi 8017, les députés ont également approuvé le projet de loi 8016, introduisant deux nouveaux congés extraordinaires. Le premier permettant de bénéficier d'un jour de congé (sur une période de douze mois) en cas de force majeure comme, par exemple, un événement familial exceptionnel et imprévisible.

Ce projet de loi 8016 compte un second nouveau congé. D'une durée de cinq jours (sur une période de douze mois), il permettra aux employés d'apporter des soins personnels ou une aide à un membre de leur famille ou à une personne vivant dans le même ménage.