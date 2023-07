«Construire plus, plus vite et plus haut». Bettel regarde vers l'avenir

Les 21 jours de marche m'ont permis ce rare privilège : comprendre lentement le Luxembourg. Et les choses ont changé en moi. Je ne peux plus regarder ce Grand-Duché comme un petit territoire, même si la cartographie insiste sur le contraire. Je regarde maintenant ce pays avec une ampleur et une diversité que je ne pouvais que deviner auparavant. Les histoires que j'ai rencontrées sur mon chemin m'ont certainement aidé. C'est avec elles que j'ai tenté de reconstituer le puzzle du Luxembourg. Et les transformations qu'il a subies ces dernières années, qui sont nombreuses et profondes.

Le pays change, oui. Parfois c'est visible, parfois non - même lorsque les mouvements se déroulent sous nos yeux. Ces jours de voyage m'ont permis de voir comment le Luxembourg change à cause du changement climatique, d'un multiculturalisme toujours plus grand, d'une population qui croît de manière exponentielle mais qui n'a pas d'espace pour vivre. Et tout cela m'a laissé plus de questions que de réponses. C'est pourquoi, après avoir terminé le puzzle, il fallait encore le lire. Et prendre conscience du chemin à parcourir.

Le lendemain de mon retour, Xavier Bettel a accepté de marcher avec moi. On ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une conversation calme et paisible, car Bettel n'est pas seulement Bettel, c'est Big Show Bettel. Le Premier ministre ne peut pas faire deux pas sans saluer quelqu'un, prendre un selfie, commenter la météo avec un passant. Nous avons rencontré un couple qui se mariait cet après-midi et qui tenait à voir le chef du gouvernement poser pour l'éternité. Nous sommes entrés dans la boutique de Léa Linster pour une madeleine et la conversation s'est perdue pendant quelques minutes. Il ne fallait pas s'attendre à des réponses toutes faites, entre-temps il y avait des accolades et des baisers, des hochements de tête et des poignées de main, des «hello how are you», «where are you from», d'autres photos, des moien et des addi.

J'ai commencé par l'interroger sur l'abandon d'une partie du territoire. Au fil des jours passés au Luxembourg, j'ai traversé des villages où les cafés, les épiceries, les banques et les bureaux de poste fermaient - et j'ai entendu de nombreuses personnes se plaindre de se sentir oubliées. M. Bettel n'est pas d'accord avec l'idée de l'abandon. «Il y a deux facteurs à prendre en compte. Beaucoup de gens quittent la ville et s'installent dans de petites localités parce qu'ils recherchent le calme et la tranquillité. Mais ils continuent à travailler dans le centre urbain, ils ne sont pas dans les villages et ils n'y consomment pas, ce qui rend les entreprises locales non rentables».

«Dans chaque pays, il y a des endroits qui favorisent la vie communautaire. Mais nous avons beaucoup numérisé et certaines structures deviennent obsolètes. Je sais que pour les anciennes générations, il est difficile de ne pas avoir le bureau de poste ou la banque à côté de chez soi, mais il s'agit d'une période de transition inévitable.»

Bettel est d'accord avec moi sur un point: la plupart des problèmes du pays semblent découler d'un problème fondamental : le logement. «Nous devons construire plus, plus vite et plus haut. Et je prépare des mesures pour que nous puissions accélérer les choses. Nous devrions probablement construire des immeubles de trois ou quatre étages de plus qu'aujourd'hui. Et nous devons nous convaincre d'une chose : nous ne pouvons pas tous être propriétaires. Il y a une chose que je pensais et je me rends compte aujourd'hui que je me trompais. La location d'une maison doit faire partie de l'équation. Ce qu'il faut maintenant, c'est contrôler les coûts, même pour que les jeunes familles puissent économiser de l'argent et acheter leur logement au bout de quelques années.»

Maintenant que nous avons atteint la Corniche, Bettel me dit que la vue sur le Grund est l'une de ses préférées. Nous commençons à parler des minorités. Je demande au Premier ministre s'il est normal qu'une capitale européenne n'ait pas un seul bar LGBT. Il m'annonce qu'il y en aura un bientôt. Et que pense-t-il de l'interdiction faite aux homosexuels de donner leur sang au Luxembourg: «Cette idée que nous sommes plus susceptibles de contracter le VIH n'a aucun sens. Dans le passé, toute personne ayant eu des rapports sexuels avec un ''Africain'' ne pouvait pas non plus donner son sang, avez-vous vu la discrimination ? Mais cela a changé et maintenant je travaille avec la Croix-Rouge pour changer cette exclusion également. Qu'il soit clair qu'un homosexuel doit pouvoir donner son sang.»

En descendant la Grand-Rue, j'ai une pensée pour Xavier Bettel. Il a dirigé le pays pendant les dix dernières années et c'est sous son mandat que le Luxembourg est devenu la nation la plus riche du monde. Il y a quelques jours, le Grand-Duc Henri m'a dit que la société luxembourgeoise était devenue trop confortable, qu'elle prenait trop peu de risques. Êtes-vous d'accord ? «Je ne ferai aucun commentaire sur le Grand-Duc. Je le protège.»

J'essaie d'aller dans l'autre sens et je lui demande s'il maintiendra la coalition avec les Verts et les socialistes après les élections d'octobre. «Au cours de ces dix années, nous avons bien travaillé ensemble, la relation est bonne», répond Bettel, «mais j'essaierai de rejoindre le parti qui me donnera les conditions pour réaliser plus de points de mon programme.»

Le Premier ministre doit terminer sa promenade, il a une réunion à venir. Nous avons fini par parler de l'avenir. La richesse du pays a d'abord reposé sur l'acier, puis sur l'industrie financière, mais si les banques s'effondrent, de quoi vivra le Luxembourg ? «Nous avons dépassé les LuxLeaks et nous sommes en bonne santé. Mais il est vrai que nous devons diversifier notre économie. Et nous regardons vers l'avenir. Regardez l'exploitation des minéraux dans l'espace, regardez les communications. C'est la voie à suivre, pas à pas. Je n'aime pas les révolutions, j'aime les évolutions.»

Note : Le projet Luxembourg on Foot a été soutenu par Luxembourg for Tourism, sans aucune interférence éditoriale.