Corps retrouvé dans un étang: le parquet exclut un acte criminel

Climat

La totalité des terres du Luxembourg concernées par la sécheresse

Début juillet, les pays d'Europe centrale étaient les plus affectés, avec notamment 75,2% des surfaces touchées en Allemagne et 86,7% en Pologne. La proportion a atteint 79,4% en Suisse, 88,7% en Belgique, mais aussi et surtout 100% des terres du Luxembourg.